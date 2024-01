VIBREMOS POSITIVO

LA CULTURA DE LA DIETA

Los alimentos que elegimos comer se basan en mucho más que la nutrición. La razón tras cada elección de alimentos se ve afectada por las emociones, los comportamientos, el estilo de vida, el entorno, la economía, el estado de salud y las creencias. Algunas de las decisiones alimentarias que tomamos derivan de creencias sobre lo que debemos o no debemos comer y algunas de estas creencias pueden estar arraigadas al ideal social de cierto tamaño o forma corporal.

El deseo de cambiar nuestro físico está aumentando en todo el mundo; Sin embargo, para muchos es algo poco realista y no cumple con las necesidades y los deseos de cada persona. Las normas de la cultura de la dieta también pueden acarrear consecuencias de salud física y mental.

No tienes que estar "a dieta" para que la cultura de la dieta te influya, La cultura de la dieta se ha infiltrado tanto en nuestras vidas que ni siquiera nos damos cuenta. Nos bombardean todos los días a través del sistema de salud, gimnasios, el lugar de trabajo, los medios de comunicación y miles de anuncios publicitarios.

Para muchas personas, los mensajes y las normas de la cultura de la dieta pueden tener efectos perjudiciales en su bienestar y dañarles la autoestima. Estos mensajes pueden llevar a seguir dietas bajas en grasa y regímenes alimentarios "sanos" que promuevan patrones de alimentación desordenada que pueden ser dañinos para la salud. Los mensajes de la cultura de la dieta se centran principalmente en la salud física (mediante el tamaño del cuerpo), mientras que suelen ignorar la relación emocional de un individuo con su cuerpo y sus elecciones alimentarias. La internalización de la cultura de la dieta deteriora la confianza que tenemos con nuestro cuerpo y da lugar al estigma del peso.

Si bien no siempre es fácil, es posible liberarse de los posibles daños relacionados con la mentalidad de la cultura de la dieta. Una forma de hacerlo es reflexionar y recordar que todos somos distintos. Cada uno de nosotros tiene antecedentes únicos, una historia y una composición distintas, así como valores, deseos, actitudes, metas y necesidades diferentes. La cultura de la dieta ignora la individualidad y valora el hecho de esforzarse en tener un determinado tipo de cuerpo. No existe un tamaño corporal que sea razonable para todo el mundo. El tamaño del cuerpo no siempre es un indicador de salud y bienestar y las personas sanas tienen diferentes formas y tamaños. Del mismo modo, no existe un plan alimentario o una elección de alimentos que sea mejor, o incluso más segura, para todos. El hecho de que un patrón alimentario funcione para una persona no significa que funcionará para otra.

No es fácil liberarse de la cultura de la dieta. Hay mensajes por todas partes y lleva tiempo replantearse cualquier creencia poco útil que se pueda tener sobre la comida o el tamaño del cuerpo. Si decides trabajar en ello, no olvides ser compasivo y amable contigo mismo. Nunca olvides que eres mucho más que tu apariencia.

