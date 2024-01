VIBREMOS POSITIVO

METAS DE AÑO NUEVO

Todas pasamos por esto: llega Navidad y nos llena de emoción el año que viene; hacemos un balance del año que acaba, empezamos a hacer nuestra lista de propósitos para el siguiente año, pero en un abrir y cerrar de ojos, este se acaba y la mayoría nos preguntamos ¿Qué pasó? ¿Por qué no hicimos eso que era tan importante para nosotros?

La verdad es que todas y cada una de nosotras cometemos mil errores a la hora de plantearnos nuestras metas para el año siguiente, pero los errores más comunes al hacer nuestros propósitos es que no son ni medibles ni realistas ni específicos ni con plazos fijos. Por eso necesitamos enfocarnos en metas y no tanto en propósitos, aunque suene menos romántico. Así, el enfoque es de motivación, no de deseo.

Con esta idea en mente, les dejo estos 8 pasos básicos para que el 2024, sea el año en el que por fin cumples tu lista de propósitos.

PASO 1: TÓMATELO EN SERIO.

Muchas veces estableces objetivos inalcanzables o demasiado abstractos porque crees que los propósitos son como una lista a Santa Claus. Por eso, este año piensa en lo que REALMENTE quieres lograr en tu vida profesional y personal. ¿Cómo es tu vida hoy? ¿Qué vida quieres tener en 2024? Para eso contesta estas tres preguntas: ¿Qué te gustaría hacer? ¿Qué te hace feliz? ¿Qué es lo que más disfrutas?

PASO 2: CONÓCETE MEJOR.

Ya respondiste tres preguntas básicas para saber hacia dónde van tus propósitos, pero para llegar a ese punto tienes que responder quién eres y quién quieres ser. Con tus propósitos en mente, haz una lista de las habilidades y recursos que tienes y cuáles no tienes, pero estás lista para desarrollar.

Deja ya las excusas y toma el control de todas las áreas de tu vida. Sólo trabajando con compromiso vas a tener resultados; acuérdate que las metas semanales son la mejor forma de lograrlos. Es muy común que nos enfoquemos en desarrollar una sola área de nuestras vidas (normalmente en la que nos sentimos más insatisfechas) y descuidemos todas las demás. Pero eso sólo resulta en una vida desequilibrada, por que necesitas convertirte en tu propia coach de vida.

PASO 3: CONFÍA EN TU AUTOCONFIANZA.

Suena raro, pero es verdad; piensa en que vas a lograr lo que quieres lograr. Piensa positivo porque la mente es más poderosa de lo que imaginas: lo que pensamos, lo sentimos. Controla tus pensamientos para que jueguen a tu favor; los pensamientos limitantes son un obstáculo.

PASO 4: TOMA UN CAMINO DIFERENTE.

Todo mundo sabe que si haces las cosas de manera distinta tendrás un resultado distinto, pero como estamos en piloto automático y nuestro cerebro es fan de la zona de confort, el primer paso para tomar un camino nuevo es crear hábitos positivos.

PASO 5: ¡ACTÚA!

Sin acción no hay resultados, así que necesitas hacer un plan semanal para alcanzar tus propósitos del 2024. Cada semana, en domingo o lunes, dependiendo de tu estilo de vida pregúntate: ¿Qué puedo hacer esta semana para acercarme a mi objetivo? Y lo que te respondas, anótalo en tu agenda para que cada día trabajes en ese objetivo. Es impresionante cuánto espacio de nuestra agenda abarcan los pendientes laborales y qué poquito le dejamos a nuestros objetivos de vida, a la felicidad que nos brindan. La mejor forma de trabajar es con un plan de acción semanal y número de acciones creíbles que estás seguro puedes cumplir; al final de la semana deberás dedicar unos minutos para evaluar qué lograste y cómo. Ahí empieza tu plan de acción para la semana siguiente.

PASO 6: GESTIONA TU TIEMPO.

En esta época, tener tiempo es un lujo, por eso que tu agenda semanal sea enfocada y tenga propósito. Reconoce las distracciones y las personas tóxicas que no te aportan nada y aprovecha el tiempo que normalmente inviertes en los demás, en tus metas. Si uno de ellos es, por ejemplo, leer más, pon en tu agenda semanal cuántas páginas avanzarás, y así cada vez que te atrape Instagram, recuerda que tienes un compromiso escrito y bien fijo contigo misma.

PASO 7: ACUÉRDATE DE TU RESPONSABILIDAD.

Tus experiencias son reflejo de tus palabras, pensamientos y comportamientos, así que reconocer que debes responsabilizarte de lo que dices, piensas y haces, es el último escalón de una lista exitosa de propósitos: acuérdate, no es una carta con deseos, es tu camino al futuro. Aquí decides si está bien pavimentado o si es un camino de terracería.

Pero lo más importante que debes hacer es retarte a ti mismo a hacer del 2024 el año de tu mejor versión, de metas logradas y de felicidad tangible, cercana, de ésa que reconoces diario. Ten en mente que, sin cambio asertivo, no hay resultado.

"NADIE OBTIENE RESULTADOS DIFERENTES HACIENDO LO MISMO."

Te invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales, en Facebook como vibremospositivo, en Instagram como @jorge_lpz, @vibremos_positivo2020 y @yad.rajamim, escríbenos a [email protected]