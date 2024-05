Hoy a las 23:59 horas concluyen las campañas políticas (a Dios gracias) y desde las 00:00 horas de este 30 de mayo inicia la veda electoral. Con ello comienza también un periodo de silencio para pensar en las propuestas de los candidatos. Una de ellas el dispendio de recursos públicos que en forma de apoyos sociales y becas prometen los tres que se disputan la Presidencia de México. El que se siente en la silla más deseada no la tendrá fácil, entre otros pendientes, por la llamada reforma fiscal que deberá ser aprobada por ambas cámaras, a más tardar, el próximo 31 de octubre. El gobierno del "Preciso" de Palacio Nacional, señalan con insistencia los analistas de las finanzas públicas, heredará una presión fiscal significativa para la próxima administración; la más alta en 36 años con cinco por ciento del PIB al cierre de 2024, cifra que solo es superada por el 8.7 por ciento de 1988.

El contraste es significativo porque hace 6 años, cuando comenzaba el actual sexenio de la 4T recibió en herencia una trayectoria sostenible de dicho déficit. La próxima presidenta -porque muy seguramente será mujer- y su secretario de Hacienda serán los responsables de ejecutar un mecanismo de política fiscal que reduzca el nivel de déficit paulatinamente, entonces ¿de dónde piensan sacar dinero para cumplir con la entrega de recursos prometidos en campaña? Ya veremos y diremos.

En Torreón quienes levantaron la voz fueron los candidatos de la oposición compuesta, en el caso particular de quienes buscan la Alcaldía, por Morena, el Partido Acción Nacional, el Partido Verde Ecologista de México y Movimiento Ciudadano. Tras un desplegado firmado por "Ciudadanos Laguneros" -al parecer preocupadísimos por quién va a ganar la elección- 'ipso facto', uno de los ahí mencionados, el panista, Sergio Lara, respondió en defensa a su genuina campaña y ese mismo día el ahora neomorenista, Shamir Fernández, denunció acoso de las corporaciones policíacas, además de que se vio forzado a realizar un cierre de campaña en el estacionamiento de un conocido antro de la ciudad debido a una inesperada clausura de ese lugar que sería sede, algo que varios calificaron como un error del estratega político que se le ocurrió la "travesura" ya que al amenizar un grupo como Tropicalísimo Apache que siempre llena los eventos populares se vieron dándole "duro a la baila" y a "40 grados", como dicen sus canciones, pues hubo ciudadanos iban pasando por ahí y se quedaron a ver el show gratuito. Por supuesto, todo el alboroto ni siquiera despeinó al bien boleado alcalde que va por la reelección, Román Alberto Cepeda, quien logró sumar a sus filas a integrantes de los partidos contrarios convencidos de que la reelección es la mejor opción y más cuando él asegura que en su proyecto "todos caben".

Y hablando de quienes abandonaron Morena y el PAN en lo local para bolearse los zapatos nuestros subagentes nos comentan que en el caso del albiazul se fueron con don Román simplemente porque a su abanderado le ven muy escasas posibilidades de ganar la contienda. En el caso de los morenistas, se dice que el mismo candidato, Shamir Fernández Hernández, ya se subió un poco al ladrillo y se mareó con facilidad, por lo que empezó a quedarse solo por su talante. Así pasó, dicen, con el regidor Cristian López, y con la candidata suplente a la sexta regiduría, Martha Rubí Martínez, a quienes el abanderado de Morena y PT no les dio el apoyo suficiente, o al menos lo que ellos pedían, pues finalmente decidió imponer en su planilla a sus más allegados sin que necesariamente reunieran el perfil y tampoco tuvieran el arraigo entre las estructuras del partido. Eso dicen. Por cierto, están a la par de Morena y el PRI en cuanto a representantes de casilla pues se aproxima una jornada intensa.

Para los de sangre azul que están con mucho pendiente por lo que pasará con su candidato, Sergio Lara, después de las elecciones -aunque por ahí andaba algún rumor- ni se preocupen ya que Lara aparece como primer regidor en la lista "pluri", por lo que muy seguramente al PAN le alcance (gracias a la cascada azul de votos que viene a raíz de la candidata presidencial, también del PAN, Xóchitl Gálvez) para meter unos dos regidores al Cabildo y uno de ellos será él, razón por la cual, dicen, no tiene mucho interés en declinar. Otro que muy probablemente estará en el Cabildo pues también va como "pluri" es el candidato verde Nacho Corona y el que está más que seguro para ser regidor, porque va en primera posición de las dos listas, la normal y la "pluri" es Luis Cuerda. Por cierto, ya en noviembre cambian las dirigencias nacionales de los partidos hoy coaligados, mismos que se renovarán para un periodo de tres años. A ver si ahora sí meditan concienzudamente sus decisiones.

Como costumbre, el sistema de salud de México es lento, no en vano se popularizó y sigue vigente desde hace años el "meme" de una tumba con la leyenda: "Aquí esperando la cita en el IMSS". Ahora, con el cambio repentino de delegados en el IMSS Coahuila al"transferir" al Dr. Leopoldo Santillán Arreygue al IMSS en Zacatecas y poner en su lugar al doctor José Valeriano Ibáñez de la Rosa, al parecer, la asignación de plazas ha estado generando un cuello de botella en los trámites. Siempre que cambian cabezas en el IMSS (en los departamentos, no se asuste) los puestos, dicen los subagentes disfrazados de jeringas tapadas, los asignan a los compadres y amigos y esto lo dicen porque en el caso de Torreón empieza a generar conflicto el caso específico en la clínica 80 donde se jubilaron los dos médicos de Salud del Trabajo y nada mas no han llegado sus reemplazos ¿La razón? según esto que porque nadie quiere pero esto ha generado que los pacientes estén en el limbo con sus incapacidades y pensiones, pues todo lo mandan a IMSS 16 saturando todavía más si es eso posible el nosocomio donde ya no cabe ni un alfiler. Por lo anterior, varios pensionados que necesiten revaloración dejarán de cobrar en la espera de que los manden llamar… Si es que no pasan a mejor vida en la espera. Así o mas "tortuguismo".

Quien anda algo confundido (otra vez) porque tiene dos opciones es el candidato a diputado federal por el Partido Verde, José Refugio Sandoval, que a días de la elección todavía no ha decidido por quién votar. Si por Nacho 'el verdadero representante de la cuarta transformación' o el neomorenista, Shamir Fernández. A nuestros subagentes se les hace raro escucharlo defender las propuestas de la doctora Claudia Sheinbaum pues todavía lo recuerdan como aliado del priísmo Coahuilense y muy cercano al exgobernador y hoy candidato al Senado, Miguel Ángel Riquelme Solís, tanto, que todavía suspira cuando habla del famoso Modelo Coahuila. Hay quien juega mal pero se acomoda bien.

El club de fans de Antonio Hernández, quien se desempeña como coordinador del despacho del alcalde mejor lustrado de Torreón, asegura que "Toñito" como le dicen de cariño tiene nerviosos a varios en el partido tricolor, según esto que porque se le señala como el artífice de los cambios morenistas ¿Será? La prueba de fuego es el domingo y ya veremos y diremos si como ronca duerme o es pura querencia de sus amigos y es que ya van varias veces las que los subagentes lo señalan como el próximo director de Comunicación Social pero la realidad de las cosas es que el cambio no se ha consolidado, a ver si después...

Allende el Nazas los panistas todavía no pierden la esperanza de que su correligionario en el cabildo gomezpalatino, el regidor Uvaldo Nájera, "brille" pagando al Partido Acción Nacional la cuota correspondiente al 10% de su sueldo. Los subagentes disfrazados de calculadora dicen que desde que inició la actual administración, por allá de septiembre del 2022, no ha pagado un solo peso al partido que representa, acuerdo previamente establecido y con el cual se supone se sostiene al PAN local, del cual además ya fue presidente hace años. El asunto, ventilado por los propios panistas, llama la atención en vista de que en las sesiones de Cabildo se le ve muy participativo pidiendo mano dura en contra de los ciudadanos mal portados con el tema de las multas. Otro que dicen que tampoco había pagado lo correspondiente a sus cuotas pero que se puso al corriente de inmediato y previo al actual proceso electoral fue el síndico con licencia y candidato a diputado local suplente, Jaime Alonso Aguilera García, quien se curó en salud previendo y pagó, dicen, en una sola exhibición.