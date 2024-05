Nuestros subagentes nos reportan que, de no suceder otra cosa, para el próximo miércoles, o sea dentro de una semana, desde temprana hora, estará por estas tierras torreonenses, la candidata de la Coalición Fuerza y Corazón por México, Xóchitl Gálvez quien viene a reforzar su campaña, y a muy pocos días del proceso electoral más importante de la historia política del país. En Gómez Palacio los del partido albiazul ya dijeron que estará el día 22. Quizá venga porque los candidatos a senadores y a las diputaciones federales de Coahuila la han promocionado mucho en sus mensajes, y también porque al menos de este lado del Nazas sí han pagado espectaculares a su favor, a diferencia de Durango donde son contados y donde el "Góber" que no canta mal las rancheras ni siquiera la quería recibir meses atrás. Por lo que sea, la candidata que según "algunas encuestas ya emparejaron" a la candidata de Morena, pero según otras, permanece en el sótano con una diferencia de quién sabe cuántos puntos, traerá su mensaje en espera de avanzar en la recta final. [columna 4A]

Por cierto, los subagentes que no se despegan de las inestables redes sociales siguen ahogados de la risa por las declaraciones de Alejandro Moreno, "Alito", que ofreció la dirigencia de su partido, pero más aún, la jugosa beca que es la candidatura pluri al Senado de la República, si Jorge Álvarez Máynez, de MC, declina a favor de Xóchitl. El emecista respondió que era un "grito desesperado". Lo que le faltó decir a Máynez es que el grito desesperado viene de los propios priístas que no ven la hora de que "Alito" se vaya a guardar a una de sus costosas casas. Lo cierto, es que el llamado "voto útil" es oro molido para cualquiera de las dos coaliciones. Aún falta un último debate presidencial, así que veremos y diremos.

La actual ola de calor, y las cuatro que siguen, por los constantes apagones que ha causado en el país y sus graves consecuencias, podría cobrarle la factura a la 4T el próximo 2 de junio. Los dardos envenenados que lanzó el candidato al Senado de la República, Miguel Riquelme Solís, han sido hasta ahora la única voz crítica (como siempre) respecto a la problemática que va más allá. Los amantes del "sospechosismo" ya andan preocupados que se trate de preparativos para que "casualmente" se pueda dar una caída del sistema, precisamente el domingo día de la elección, tema en el que Manuel Bartlett Díaz, tiene ya bastante experiencia. Si bien Riquelme dijo del funcionario consentido de la 4T que es un "inepto" pero cree que no se "aventará otra", pues aseguró que ahora los partidos políticos tienen herramientas que les permiten conocer el desarrollo del proceso con las actas de las casillas que recibirán en mano y las que ahora seguirán con lupa desde las casillas hasta los comités municipales y distritales. Todo por aquello de que se vaya la electricidad y se afecte al PREP por mera casualidad.

Y ya en la recta final para que terminen las campañas a las que les restan nada más 14 días, falta poco para que se manifiesten los resultados de la pifia cometida por el PAN al haber disuelto la alianza para las alcaldías en Coahuila y lo que provocó un verdadero desgarriate. Así que, habrá que ver cómo queda el PAN de vapuleado en el Estado con todo y sus candidatos. Los que le saben al entramado político, aseguran que la fallida decisión vino a confundir al electorado, a dividir el voto que se desconoce a dónde irá a parar y justo es en el terreno de lo desconocido donde hay sorpresas. Los chismosos subagentes dicen que, aunque la marca Morena es fuerte, todo apunta a que los únicos que se salvarán y de manera muy, pero muy forzada con la votación de mayoría, son los candidatos del PRI, que estos días han apretado el paso y endurecido su discurso contra el partido "oficial" guinda.

Allende el Nazas, los subagentes infiltrados en el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Durango (IEPC) no se sorprendieron ni por un instante del desaire que "en bloque" les hicieron los candidatos a diputados locales de la coalición Fuerza y Corazón en los debates, quienes seguramente ya se sienten con el triunfo en la bolsa. Como para predecir el futuro muchas veces solo hace falta voltear al pasado no resultaba difícil visualizar las ausencias luego de los pasados debates de los Distritos 09 y 10. Ninguno de los candidatos de la coalición PRI-PAN-PRD, ni de Gómez Palacio ni de Lerdo, quiso participar en este ejercicio que promueve justamente el razonamiento del voto por parte de los ciudadanos aprovechando el espacio de los organismos "árbitros" por los que luego varios se andan rasgando las vestiduras para que no desaparezcan o estén al servicio del partido en el poder. El formato de las preguntas era un traje a la medida para que cada uno de ellos diera a conocer sus propuestas y respondieran preguntas "a modo". Aunque no fueron los únicos que desperdiciaron la oportunidad de lucimiento personal sí fue notable su ausencia pues regularmente eso lo hacen los partidos chiquitos… O los partidos que están en riesgo de desaparecer.

En el debate para los candidatos del Distrito 11, de Gómez Palacio, no solo faltó Brenda Calderón (de Fuerza y Corazón), tampoco estuvo presente el candidato del PT, Arturo Rentería, cuyo único mérito para haber obtenido la candidatura es ser papá de Ofelia Rentería, actual diputada local de Morena, quien hace tiempo dio la espalda a doña Marina Vitela… Las vueltas que da la vida. El tema que se tocó en el debate para quienes sí participaron era de lo más sencillo: Educación, por lo que el candidato de Morena-PVEM, Octavio Ulises Adame de la Fuente, se defendió y bastante bien pues se notó que hizo la tarea recopilando los datos duros de todo lo que hace la 4T en la materia en lo local y hasta reclamó a los ausentes su "falta de respeto" por los electores. Doña Brenda habría podido hablar del buen trabajo que se ha hecho desde el DIF Municipal bajo su dirección y de cómo en el actual gobierno se reactivaron áreas de beneficio comunitario antes destruidas. También habría podido recordar, por ejemplo, que el gobierno anterior morenista desapareció programas como las becas escolares y otros de apoyo a estudiantes,pero, en fin, seguramente tienen una mejor estrategia. Otra candidata que participó, aunque sí se salió por momentos bastante del tema, fue Ana Mora, de MC, quien propuso contar con mejor tecnología en las escuelas (cuando hay escuelas que no tienen ni agua ni instalaciones dignas) pero al menos la candidata más joven de la contienda sí puso la cara.

Lo que sucedió con el debate del Distrito 12, que toca también a Gómez Palacio, fue más que triste y desafortunado. Hubo un momento, seguramente, donde los casi 2 mil suscriptores que tiene la cuenta oficial del IEPC en YouTube sintieron incluso hasta pena por el moderador, quien frunció el ceño por el desaire pues el debate tuvo que ser suspendido después de transcurridos tres minutos de iniciada la transmisión. El moderador seguramente se preparó con tiempo para hacer un buen papel en lo que es la lectura de las preguntas pero para su mala suerte y la del público conectado el debate tuvo que ser forzosamente suspendido porque ni la panista Hillary Bueno (de Fuerza y Corazón), ni Nadia Milán (de Morena-PVEM) ni a Juan Carlos Ríos (del PT) les interesó conectarse, pues como se sabe todos los debates en La Laguna de Durango eran virtuales, así es que no había mucha excusa como para no participar. Como el único que tenía interés en participar era Alejandro Bacio (de MC) se quedó con las ganas.

En cuanto al Distrito 13, que toca a Lerdo, las grandes ausentes del debate fueron la primera dama y diputada local con licencia, Susy Torrecillas (del PRI-PAN-PRD) y Martha González (de MC). Lo anterior dio oportunidad para que la candidata Flora Leal (de Morena-PVEM) y la joven candidata Yoselín Ibarra (del PT) se expresaran tranquilamente y a sus anchas de las maravillas que el gobierno de López Obrador ha traído al pueblo mexicano y duranguense; Algo similar a cuando el titán protector de los humanos "Prometeo" robó la chispa de Helios, el dios griego del Sol, para entregar el fuego a los hombres. Hablaron y hablaron de las bondades de las políticas públicas de la 4T, de lo bien que le irá a México con Claudia Sheinbaum, de todos los beneficios de los programas y apoyos sociales que ha recibido Durango y Lerdo, así como de la corrupción de los gobiernos locales priístas y panistas. No las culpen, es que no había nadie más que recordara los recortes presupuestales de Durango, la desaparición de los fideicomisos federales de los que se beneficiaba a la ciudad jardín, la falta de medicinas, el halo de corrupción que parece envolver a varios proyectos federales, pues no hubo interés. Bien por Yoselín y por Flora que les alcanzó el tiempo hasta para hablar "del mejor presidente de México".