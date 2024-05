El alerta que mantiene el Sistema Eléctrico Mexicano, según el Centro Nacional de Control de Energía (Cenace) a causa de los constantes 'apagones' que sufre la CFE, misma que desde hace muchos años fue rebasada en su capacidad de dotar del suministro a la población, tiene muy sin cuidado al 'Preciso' de Palacio Nacional, que siempre tiene "otros datos". Aunque esta crisis ha afectado durante los últimos días a varias entidades del país, causando pérdidas a la industria, al comercio, desde la cúpula se sostiene que fue algo, "excepcional" y se jura y perjura que hay suficiente capacidad de generación de energía. Dicen los subagentes que no obstante, eso no lo creen los vecinos de las colonias, donde los apagones y las variaciones de voltaje se han generalizado. Y es que prender computadoras, televisores, refrigeradores, 'minisplits', claro que incrementa la demanda. Los truenes de las redes de abastecimiento han dejado a cientos de familias sin servicio de agua y los electrodomésticos no salen bien librados. Pero, ¿Y la CFE? Bueno, ya dijo Manuel Bartlett Díaz que todo es una conspiración, seguramente de las empresas fabricantes de velas. A ver si no hay otro "apagón" -como los que él conoce- el 2 de junio...

A propósito del tema eléctrico, las variaciones de voltaje de la energía, han agudizado la falta de agua en la ciudad. Cientos de familias tienen días sin servicio de agua potable debido a que se descompusieron los sistemas de varios pozos. Dicen nuestros subagentes que la contingencia es tal, que Simas con todo y su red de empresas de "pipas" a los que les contrata los repartos de agua a precios bastante altos, no se dan abasto. Hasta los bomberos han tenido que entrar al quite para surtir al Cereso de Torreón. Para quienes tengan duda de esto, pueden acudir al cuartel del heroico cuerpo, al que traen también en varias colonias. Lo que también dicen los chismosos subagentes es que la ola de calor ha sido aprovechada por Simas para "tapar" el hecho de que no le han dado mantenimiento debido a los pozos. Los subagentes disfrazados de fontaneros ya andan buscando a las empresas que supuestamente hicieron estos trabajos.

Y en Torreón, donde los ciudadanos no quieren ver ya más promesas, sino la firma de compromisos puntuales, que los candidatos digan el cómo van a solucionar la infaltable crisis por la falta de agua potable y el deteriorado pavimento o cómo lograr una ciudad limpia, resulta y resalta que fuera del margen de lo importante los ánimos ya se calentaron. Los equipos de los candidatos que se disputan el triunfo electoral se han enfrascado en estos 18 días que le restan a las campañas, en una 'guerra sucia' a través de las inestables redes sociales. Videos van y otros vienen con feroces dardos envenenados, donde la lectura que se da es que están sacando sus trapitos al sol. Como dice el dicho 'se enojan las comadres y salen a relucir las verdades', el que abrió fuego al meterse con la 'sagrada familia' fue nada menos que el candidato de Morena con ADN priista, Shamir Fernández, quien ya obtuvo respuesta de parte del grupo ofendido con una serie de videos donde entre muchas otras cosas se cuestiona hasta si ya dejó la despensa en la casa y si toda su progenie lleva su apellido y como en la guerra y en el amor todo se vale hasta foto de la supuesta mamá, seguramente por el Día de las Madres, pusieron en el video. Ni hablar, el que ríe se lleva y el que se lleva se aguanta. Lo cierto es que Shamir y Román en su larga historia dentro del PRI se conocen de todo a todo. Tome sus palomitas y disfrute el espectáculo en redes…

A ver qué de bueno se deriva de la prolongada reunión sin teléfonos celulares, -por supuesto-, que tuvo el pasado jueves 9 de mayo en esta ciudad, el gobernador echado pa' delante, Manolo Jiménez Salinas, quien se juntó con los candidatos a alcaldes de su partido de los cinco municipios de la Comarca Lagunera. No es cosa menor la obligación que tienen de ganar, sobre todo, tres de ellos que van por la vía de la reelección como es el caso de Torreón, Viesca y de Matamoros, que ya tuvieron más de dos años con cinco meses en el poder y su respectiva gestión, está bajo la ardiente lupa ciudadana. Si bien la información oficial es que el gobernador vino a supervisar los avances en los trabajos de bacheo, la mayor parte del tiempo fue dedicada a cada uno de los "suspirantes", incluyendo a las dos candidatas que buscan la alcaldía de San Pedro y de Francisco I. Madero. Los subagentes reportan que no obstante la importancia del proceso electoral del 2 de junio, algunos todavía siguen muy confiados, sintiéndose merecedores del voto, dormidos en sus laureles, viéndose las uñas, olvidándose de que, no hay enemigo pequeño y que las encuestas son son de quien las paga. ¿Será?

Allende el Nazas, por razones poco claras, el IEPC Durango determinó que de 15 distritos locales en disputa por los diferentes partidos únicamente serían presenciales los debates electorales de los distritos del I al VI mientras que los debates electorales de los distritos del VII al XV serían de manera virtual. Los primeros para La Laguna ya se realizaron el pasado 9 de mayo, que fue el distrito IX (de Mapimí y parte de Lerdo) y el distrito X, que corresponde a la zona rural de Gómez Palacio. En el caso del distrito IX participaron María Trinidad González, de MC; Mario Delgado, del PT; y Georgina Solorio, de Morena y PVEM. Todos tuvieron el valor civil de participar en este debate en el que penosamente no participó Coquis Espinosa de la coalición PRI-PAN.PRD por el Distrito IX aunque es algo que sin duda obedece a una línea claramente marcada y establecida "desde arriba" del Tricolor pues tampoco participó el candidato priísta del Distrito X, de Gómez Palacio, y por la misma coalición, Daniel Santoyo. Tampoco participó la candidata del PT, San Juana Aguirre. ¿Tanto es el miedo a debatir?, quizá sí.

Por si los de Mapimí y de Lerdo, no lo vieron y estaban con el pendiente, en el debate por el Distrito IX, la candidata de MC, Trinidad González, tundió al gobierno estatal asegurando que hay poca inversión pública estatal en los municipios (algo más que evidente) y de pasada también al actual diputado petista con licencia, y quien busca repetir para ser representante de los ciudadanos por 9 años seguidos, Mario Delgado, recordando la del Movimiento Naranja que Mario ha sido ya dos veces diputado local por periodos continuos, es decir, 6 años, con poca productividad. Para colmo de males doña Georgina Solorio, la candidata de Morena-Verde, se unió al ataque contra el petista y recordó a la audiencia que el PT no va esta vez en alianza local (no así en lo federal) y prácticamente le dijo "mantenido" del erario. Delgado se defendió llamando ignorante a la de MC y a Georgina la candidata "de Villegas". Eso sí, todos hablaron fuerte y claro de sus propuestas y se defendieron bien.

En cuanto al distrito X, de Gómez Palacio, el debate se llevó a cabo con la participación de solo dos de los cuatro candidatos: el exsecretario del Ayuntamiento, Zuriel Rosas, de MC, y Alejandro Mata, de Morena-Verde. Ambos, uno durante el debate y el otro después, no dejaron pasar la oportunidad de llamar a Daniel Santoyo "Sacatón" y aunque entre ellos también se dijeron algunas verdades aunque sin tantas ganas de hacerse daño pues cabe destacar que, por ejemplo, Mata se fue de MC a Morena y Rosas se fue de Morena a MC. Como eso de hablar mal de los ausentes se convirtió en una perfecta oportunidad para los presentes, otro punto en lo que estuvieron de acuerdo los dos candidatos fue en tupirle al Municipio por el tema de seguridad pública en Gómez Palacio, algo que bien habría podido defender el candidato del PRI-PAN-PRD, Daniel Santoyo, de haber estado presente, pues como regidor y comisionado en esos menesteres sin duda debe de tener el conocimiento y las bases pues sin tanto rodeo habría podido mencionar la reactivación de la Policía Rural en la administración municipal actual de doña Lety, por poner un ejemplo, pero en fin, algún asesor seguramente tuvo una brillante y mejor idea.

Para este sábado, a las 13:00 horas, se habrá de realizar el debate del IEPC correspondiente al distrito XI y este mismo día, a las 19:00 horas, el del distrito XII. Ambos de Gómez Palacio y para el domingo a las 13:00 horas se realizara el del distrito XIII, de Lerdo. Ya veremos y diremos quiénes sí y quienes no participaron para como se ve la tendencia los grandes ausentes serán los priístas así es que los otros podrán darse vuelo. Cada uno de los debates dura una hora y se transmiten por las redes sociales del IEPC, incluyendo YouTube, donde pueden repetirlos una y otra vez en caso de que algo se les haya pasado. Todos los debates están divididos en tres rondas. En la primera, las candidaturas tienen hasta 3 minutos para exponer un tema único, que se sorteará al inicio; también tendrán hasta un minuto con 30 segundos para derecho de réplica. En la segunda ronda, las personas candidatas contestarán preguntas enviadas por la ciudadanía; tendrán hasta 3 minutos para contestar, y un triste minuto con 30 segundos para derecho de réplica. La tercera ronda será para un mensaje final de hasta 3 minutos, y no hay derecho de réplica así es que varios se quedarán con las tripas hechas nudo.