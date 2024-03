Si no hay cambios de última hora, a partir de hoy miércoles y hasta mañana jueves, andará por tierras coahuilenses, la candidata presidencial por la Alianza Fuerza y Corazón por México, Xóchitl Gálvez Ruiz. Obviamente viene en plan proselitista, pero se desconoce si es para fortalecer su candidatura con la que no ha logrado todavía hacer tanto ruido como cuando se engancharon ella y el “Preciso”de Palacio Nacional (quien paradójicamente le ayudó en sus inicios) opara sentir el calorcito de la campaña que realizan los aspirantes al Senado de la República y a la Cámara de Diputados por la misma alianza PRI- PAN y PRD en lo federal. Todo parece indicar que esta alianza es la única que arrancó pues, dicen los intrigosos subagentes que de los otros partidos, como el guinda, donde todavía se manejan en la indefinición respecto a la fórmula del Senado pues sigue en el limbo el hecho de si le quitan o no la candidatura al más que chido, Luis Fernando Salazar.

Hasta ahora los de la 4T se han dedicado a poner calcas en cruceros, a recorrer mercados y párele de contar, por ello, nos comentan, que anhelan con esperanza la visita que el próximo domingo 24 hará a Torreón la candidata, Claudia Sheinbaum, misma que tendrá una visita al Tecnológico de La Laguna y luego un mitin en la Plaza de Armas, a ver si así le pone color a las desganadas campañas. Y a ver cómo empiezan las campañas locales.

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

Siguiendo en temas electorales los protervos subagentes nos comentan que el INE anda con la lupa puesta en las campañas federales -y con la espada desenvainada- fiscalizando hasta la cantidad de botellas de agua y conchas de azúcar que compran los candidatos para su consumo personal. No obstante, han sido omisos, por decirlo de algún modo, en echarle un ojo a la actividad de los alcaldes de Coahuila que andan en plena campaña por la reelección. En el caso de Torreón, nos comentan los malquerientes de la 4T, que en lo que se entretienen actualmente los funcionarios municipales es en vigilar que todos los empleados de confianza -porque con los sindicalizados no se meten- estén dando “me gusta” a todas las publicaciones de las chismosas redes sociales y a compartir todas las publicaciones que aparecen en las cuentas oficiales del honorable ayuntamiento. Dicen que de no hacerlo advertidos están de una horrorosa sanción que podría llegar hasta la suspensión de descansos o descuentos en pagos laborales... Y es que luego todos quieren entrar a la sagrada nómina municipal pues la victoria, dicen, tiene muchos padres mientras que la derrota es huérfana. Por cierto, ya muchos de los actuales regidores fueron avisados que no van en la planilla que integrará el próximo gobierno municipal, o sea, para ellos no habrá reelección.

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

Nuestros subagentes disfrazados de banderas blanquiazules nos comentan que el dirigente nacional del PAN, Marko Cortés, estará hoy miércoles aquí en Torreón para reunirse con militantes, o con lo que queda del debilitado panismo. Como se sabe, Marko, quien ya fue senador y diputado federal ni suda ni se acongoja por lo que pueda resultar de las elecciones federales porque ya tiene su dieta asegurada durante los próximos seis años debido a que encabeza la lista de 19 candidatos a senadores por la vía plurinominal. A ver qué cuentas da a los que irán a escuchar lo que tiene para decir pues sería muy interesante conocer su postura luego de que “tronó” la Alianza PRI-PAN-PRD a nivel municipal, de manera que el PAN llevará como candidato por el gobierno municipal de Torreón al panista, Sergio Lara. Dicen que la visita de Marko obedece a que viene a apoyar la campaña de Guillermo Anaya, candidato a Diputado Federal por el Distrito 05. Lo que hay que ver durante las campañas.

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

El pasado 8M curiosamente al municipio de Torreón se le empalmaron dos eventos el mismo día y a la misma hora en la explanada de la Plaza Mayor; la marcha de las mujeres y una improvisada exposición de algunos autos deportivos y clásicos... Como si el brillo inmaculado del cofre de un vehículo pudiera detener a cualquier mujer enojada ¿A quién se le ocurre? De milagro pudieron sacarlos. Por supuesto, la exposición fue el pretexto para colocar vallas metálicas de seguridad desde la mitad de la explanada hacia las escalinatas del edificio más caro de la ciudad. La instalación de las vallas enfureció todavía más al contingente que ya había tenido un “encontrón” previamente durante el recorrido con mujeres policías de Gómez Palacio quienes trataron de detener a una. Toda una incógnita fue lo que andaban haciendo en la explanada de la Presidencia de Torreón el comandante operativo de la Dirección de Seguridad Pública Municipal, Héctor Alba, y el director de la misma corporación, César Perales Esparza, junto con otros policías hombres (aunque ya en estos tiempos ni se sabe) enfrentando una marcha separatista de tal modo que Alba terminó con las venas de la frente saltadas y haciendo músculo para sostener las vallas que las mujeres buscaban derribar (a modo de catarsis) y claro para evitar que el edificio terminara como los “Firulaís” que se toparon con la marcha en Lerdo, Gómez Palacio y Torreón, con el pelo pintado de violeta. ¿Que por qué marchan ellas? Bueno, además de pedir un alto a la violencia contra la mujer en México y exigir Justicia se encuentran de frente con múltiples temas de desigualdad en pleno 2023. Por poner un ejemplo, las mujeres tienden a ganar un 16% menos que los hombres en México, es decir, por cada 100 pesos que percibe un hombre, una mujer gana 86.

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

Allende el Nazas el que seguramente está a punto de vender Menudo los domingos para poder pagar los 350 mil pesillos que le fijó un juez federal como reparación del daño al periodista Iván Soto es nada menos que el exgobernador, José R. Aispuro Torres. Como recordará, el exmandatario fue demandado por el periodista luego de que este grabó una llamada al entonces mandatario, quien claramente se vio rebasado por un problema derivado de la denuncia pública presentada por la hija de Iván. Ahora, el juez determinó que además del pago que podrá realizar en los próximos 6 meses, pues su abogado defensor pidió ese tiempo asegurando que Rosas Aispuro no tiene ingresos actualmente que le permitan cumplir con este ordenamiento de inmediato, deberá realizar una disculpa pública a través de un medio de comunicación. Como se recordará, fue en mayo del 2021 cuando la hija, en ese tiempo menor de edad, de Soto denunció a través de un video que hizo público el haber sido víctima de violación sexual por parte de dos jóvenes en la casa del entonces dirigente estatal del partido Acción Nacional, José Luis Rocha, padre de uno de los acusados y partiendo de ahí ya todo se descompuso. 10 meses habían pasado de los hechos cuando se hizo público el caso y la denuncia formal fue presentada hasta el año 2022 tras lo cual también se denunció que la Fiscalía General del Estado de Durango y el Gobierno del Estado habían sido omisos en dar seguimiento a la denuncia legal. Ahora que ya obligaron al exmandatario a arrepentirse de lo que dijo sigue quedando la duda ¿Qué fue de los jóvenes, Jorge y José Javier, presuntos responsables de la violación?

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

Y para que no vayan a empezar con que la candidata de la 4T al Distrito 02 federal, Betzabé Martínez, no tiene domicilio conocido en ninguna de los 10 municipios que integran el distrito que busca dignamente representar los vecinos del Campestre de esta ciudad ya hicieron labor de investigación y nos comentan que la candidata ya por fin se vino a vivir a Gómez Palacio aunque sea por una temporada y no, no se trata del domicilio que no existía de la prolongación Hidalgo y que aparecía en su credencial de elector del INE sino de que finalmente ya se encuentra viviendo con personal de su equipo que viene de lejos -por supuesto- de la capital de los alacranes y que ya pernocta en el nuevo domicilio del Campestre de Gómez Palacio. La casa, dicen, tenía 2 años sola y bien podría funcionar además como casa campaña, motivo por el cual ya luce limpia y arreglada. Basta quedarse un rato para ver si la “austeridad” que pregonan en Morena corresponde a la realidad. Qué bueno que ya por fin van a arrancar campaña.