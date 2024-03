Por fin salió humo blanco en Morena con relación a la tan ansiada candidatura de la alcaldía de Torreón, y como lo han hecho en todo este tiempo en el partido de Mario Delgado, empezó a circular por redes sociales un documento en donde señalan que será Shamir Fernández es el elegido por las ‘famosas encuestas’, por lo que Cintia Cuevas se tendrá que conformar con el premio de consolación que será competir por la diputación federal en el distrito 06 con una semana de rezago en la campaña. Nuestros subagentes expertos en casos inexplicables esperan que a mitad de la campaña no haya cambios o ‘errores’ y se les haga más bolas el engrudo en esto de las candidaturas y la paridad de género.

Un extraño lío se trae en Morena y pareciera que pese a los fuertes descalabros electorales que han sufrido en Coahuila, no aprenden. El sermón viene a cuento porque todo apunta a que al más que chido, Luis Fernando Salazar, se le volvieron a desalinear los astros y de la noche a la mañana supuestamente lo “bajaron” de la primera posición en la candidatura al Senado de la República donde va en fórmula con la heredera del imperio del carbón, Cecilia Guadiana Tijerina, a la que pasaron al primer lugar de manera que, sin despeinarse, va directa al Senado. “La verdad no he sido notificado, pero tendrá que ser el partido quien revise esta situación”, habría dicho Salazar. Lo cierto es que al menos hasta ayer Luis Fernando seguía apareciendo en la base de datos del INE en la primera posición.

■■■■■■■■■■■■■

Y andando por los lares de las elecciones para las alcaldías los subagentes disfrazados de meseros nos comentan que como al que todavía le late su corazón con fuerza por despachar en el séptimo piso del edificio más caro de la ciudad es nada menos que al exsubsecretario de Egresos del Gobierno anterior, Xavier Herrera Arroyo, ya hay quienes aseguran haberlo visto en encuentros del tercer tipo con gente del Partido Verde. El rumor es que al partido del Tucán le interesa lanzarlo como candidato a la Presidencia Municipal. Falta que él quiera y que otros se dejen pues de todos es sabido que el “aspirino” también cuenta con su propia estructura a la cual estuvo “aceitando” durante algunos años.

■■■■■■■■■■■■■

Luego de que los candidatos a obtener una “beca” federal por la alianza PRI-PAN y PRD Miguel Riquelme y María Bárbara Cepeda emprendieron desde este fin de semana gira por la Comarca Lagunera, ya quedó más que claro que serán los votos que consigan en la Región Laguna y la Sureste los que definan los resultados de la elección del próximo 2 de junio. Son en donde se centra la mayor cantidad de votantes y el tricolor tiene más fuerza. Con todo y que sus actividades se desarrollan “muy supervisadas”, ya que los protervos subagentes juran y perjuran que hay instrucciones desde la cúpula del Estado de no criticar al gobierno federal… Algo muy parecido ocurrió en 2022 en el gobierno de Durango con la Alianza ganadora PRIPAN-PRD que porque allá no les dejó dinero el gobierno anterior. Por cierto, sentados codo con codo y unidos por un mismo fin se presentaron el priísta de hueso colorado, Riquelme, y el panista y candidato a diputado federal, Guillermo Anaya, muy sonrientes y metidos en lo suyo exponiendo sus propuestas de campaña en beneficio de Coahuila. Atrás quedó el año 2017 cuando ambos pelearon con todo lo que tenían por la gubernatura de Coahuila durante la campaña y después de la elección pues el conflicto postelectoral se extendió durante seis meses para que al final los señalamientos que motivaron una impugnación por parte de Anaya al señalar una elección “de estado” fueran considerados infundados por los magistrados electorales quedando así Riquelme firme al frente del Gobierno de Coahuila. Ahora son candidatos de corazón y van a fuerza ¿O cómo era? Ah no, son candidatos de la alianza Fuerza y Corazón.

■■■■■■■■■■■■■

No se sabe si fue a través de una sesión espiritista, si contrataron a un chamán, si se lanzaron por una Ouija o si aplicaron la Teoría Sintérgica del desaparecido Jacobo Grinberg pero en Matamoros, Coahuila, los muertos no solo mandan mensajes de ultratumba sino que hasta firman y expiden actas notariales. Resulta y resalta que en la Recaudación de Rentas de Matamoros ya es del dominio popular el descubrimiento de un fraude que consistió en que algunas personas presentaban cartas notariadas (no pocas, sino al menos unas 187 ya registradas) para acreditar la propiedad de cualquier vehículo “chueco” como se conoce a los de procedencia extranjera. A través de dichas cartas notariadas la Recaudación de Rentas de Matamoros autorizaba otorgar las placas. El pequeño detalle es que estos vehículos tenían reporte de robo en los Estados Unidos. Los subagentes disfrazados de cajas registradoras indican que las cartas notariadas además venían desde “el más allá” puesto que el notario público que aparece como quien las expidió, el licenciado, Eduardo José García Flores, falleció hace mas de 24 años, por allá del 2000. Los señalados como quienes levantan a los muertos son nada menos que la jefa de cajeras de la Recaudación, llamada “Selene” y al mismísimo y eterno recaudador de Matamoros, “Alberto”. Los subagentes disfrazados de almas en pena nos comentan que para evadir la justicia ambos servidores públicos intentaron inculpar a los “gestores” locales como se conoce a esos vivillos que se ganan el pan de cada día ahorrando tiempo a los ciudadanos que van a hacer algún trámite, también con una cooperación, pero se toparon con pared porque los “gestores” trabajan con otros notarios locales que se encuentran aún en este plano terrenal como son Erik Osiris Rodríguez Huitrón y Claudia Contreras Barrios. Para seguir con las simulaciones el pasado martes acudió personal de la Fiscalía de Matamoros a la Recaudación de Rentas de Matamoros, es decir, hicieron el esfuerzo de cruzar la calle (pues el edificio se encuentra enfrente) para así poder llevar a cabo según esto una diligencia pero ya no se supo nada al respecto. ¿Se les subiría el muerto?

■■■■■■■■■■■■■

Allende el Nazas las cosas para los panistas siguen complicadas pues ni los que van por las “pluris” la tienen sencilla. Y es que con las modificaciones a la ley en Durango se pasó de tener 10 espacios plurinominales a tener 5 “pluris” y 5 primeras minorías, razón por la cual en la danza de los votos unitarios (no en alianza) muchos pueden perder la silla. En la primera “pluri” del PAN irá Verónica González, de Canatlán, cuya postulación es más un compromiso que una respuesta al trabajo realizado. En segunda “pluri” del PAN va el gomezpalatino y exdirector de la División de Estudios Superiores del Instituto 18 de Marzo, Jorge Calero, por lo que el partido blanquiazul tendrá que sacar más votos unitarios si es que pretende meter a los dos. En cuanto al Distrito 12 local, el único otorgado al PAN en La Laguna (llevan 5 en todo el estado) al final irá Hilary Bueno, quien fuera titular de la Procuraduría de la Defensa de la Mujer en Gómez Palacio desde el inicio de la actual administración Herrerista y quien además es hermana del recaudador de Rentas de Lerdo, Paco Bueno. Como se sabe, en ese distrito requerían de una mujer (por acción afirmativa) menor de 30 años, lo cual dejó a varias con las ganas además de que este lugar originalmente lo quería el síndico municipal gomezpalatino y también panista que se separó del cargo recientemente, Jaime Aguilera García, quien no pudo llegar y ahora como premio de consolación será el suplente de Daniel Santoyo, el también regidor con licencia, que buscará ganar la diputación por el Distrito 10. En el tricolor los que aseguran van firmes en las “pluris” locales son (como se había especulado en este espacio), en la primera, Rocío Rebollo Mendoza y en la segunda el presidente del PRI en el Estado, Ernesto Alanís Herrera.

■■■■■■■■■■■■■

En Gómez Palacio un evento que estuvo muy poco promovido fue el de la candidata de la 4T por el Distrito 02, Betzabé Martínez Arango, pues pese a que fue acompañada por todos los candidatos del partido “guinda” ahí en el Parque Morelos (donde se notaron varias sillas vacías) claramente no tuvo la convocatoria esperada por los candidatos a senadores, Margarita Valdez y Gonzalo Yáñez, quienes están acostumbrados a los mítines de la capital. El discurso de “Betza” fue menos efusivo que en la campaña de 2022 y aunque agradeció a todos los presentes por acompañarle en el evento, entre ellos a Doña Marina Vitela, esta última (quien buscará una diputación pluri) no pudo dejar de aprovechar la oportunidad de recordarle -por si ya lo olvidó- algunas cosas a su pupila. La también expresidenta de Gómez Palacio por la 4T refirió públicamente a la hoy candidata que la apoyó y mucho durante años, algo así como “por mí estás aquí”, pues de todos es sabido que luego de perdida la elección las dos comadres se molestaron tanto que se dejaron de hablar un tiempo y Betzabé hasta felicitó en las chismosas redes sociales a la ganadora de la contienda, doña Lety Herrera, quien además fue la persona más atacada por la administración de doña Marina. Por lo pronto “Betza” ha andado haciendo campaña por allá en Gregorio García. A ver cómo le va.