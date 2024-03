Tan poca fe tienen las autoridades municipales de La Laguna en que el proyecto de Agua Saludable pueda funcionar para el próximo verano de este 2024, por mucho que haya sido inaugurado por el “Preciso” de Palacio Nacional en diciembre pasado “pa’ la foto” que los ayuntamientos de Torreón, Gómez Palacio y Lerdo ya proyectaron acciones específicas para fortalecer la operatividad de sus sistemas de agua potable locales con incluso nuevas perforaciones de pozos; Lo que en teoría, no solo ya no debería ocurrir sino que de ser funcional además ya deberían cancelarse al menos algunos pozos de los ya existentes....

La inauguración de Agua Saludable realizada el 21 de diciembre del 2023 correspondía a la primera etapa, asegurando que con ella se dotaría de agua a las tres ciudades antes mencionadas contempladas en la misma. No fue así. El presidente municipal de Lerdo, Homero Martínez, donde nace el proyecto de Agua Saludable, ya de plano dijo que ante el éxito no obtenido y porque nada mas no ha sido posible introducir el agua a la red local (por la baja presión con la que viene) reactivaría la totalidad de pozos del Sistema San Fernando del Sapal. En Torreón el alcalde ‘bien boleado’, Román Alberto Cepeda González, ya incluso anunció la perforación de 10 pozos nuevos este año y es más, ni siquiera han anunciado que vayan a sacar de operación alguno por el caudal de Agua Saludable. En Gómez Palacio la cosa va todavía más lento pues con eso de que se ahogó un trabajador en el tiradero de agua proveniente de Agua Saludable que tienen a la altura del puente La Comarca, la línea de conducción que va a Gómez Palacio sigue lenta. Ojalá que el líquido de Agua Saludable cumpla su función en al menos estos tres municipios antes de que López Obrador deje la Presidencia de la República, es decir, antes del primero de octubre de este año.

El que parece haber salido de su letargo de estos primeros días de campaña en su carrera al Senado de la República por la Alianza Fuerza y Corazón por México (PRI-PAN-PRD) fue Miguel Riquelme Solís, quien junto con su compañera de fórmula la saltillense, María Bárbara Cepeda, cumplieron la primera semana de proselitismo que ha sido de presentación de sus respectivas plataformas legislativas por varias regiones de la entidad. Fue hasta ayer en su gira por la Región Carbonífera, en Sabinas, donde aprovechó para tirar algunos dardos envenenados a la 4T asegurando que en Coahuila no jala eso de “abrazos, no balazos” que propone la candidata morenista, Claudia Sheinbaum. Y es que posiblemente en Coahuila funcionó mas la estrategia de “echar bala” para blindar las carreteras cuando hubo que hacerlo. En contraparte, de la panista Xóchitl Gálvez, como es de esperarse, dijo que le parece más congruente su propuesta en materia de seguridad, aunque también hizo el señalamiento de que se requiere “aterrizarla” a las condiciones de cada entidad federativa (pues visto está que en algunas están tan mal que han estado matando candidatos) que no es la situación que se vive en Coahuila. Otra “lindura” que dijo el exinquilino del Palacio Rosa fue que el gobierno federal ha hecho demasiadas “tonterías” en perjuicio de la seguridad del país, como quitar recursos y fondos que antes estaban etiquetados al rubro de Seguridad a estados y municipios mediante programas o subsidios que hoy ya no existen.

Y ya andando en los terrenos de las campañas para candidatos a senadores y diputados federales en la 4T también hace aire. Luego de que estuvieron en el Zócalo de la Ciudad de México para tomarse foto en el arranque de campaña de la candidata presidencial, tanto el más que chido, Luis Fernando Salazar, como su compañera de fórmula, Cecilia Guadiana, le apostaron a la ley del menor esfuerzo. Previa aplicación de filtro solar acuden a entrevistas, volantean en cruceros donde reparten bolsas, gorras y playeras, recorren los mercados, se toman fotos con la gente, abrazan a los adultos mayores y hacen reuniones pequeñas pero la cosa es que ellos ni sudan ni se abochornan y por el contrario andan dándole duro a las redes sociales. Por supuesto, consideran que lo anterior será suficiente para sacar el triunfo... Y es que la gente va a solita a votar por los candidatos de Morena gracias a todos los programas sociales que llegaron para quedarse y mientras que las finanzas del país los soporten así es que les alcanzará muy bien para otros 6 años.

Nuestros subagentes con camiseta guinda con el nombre de Shamir, y quienes esperaban que Morena en su alianza con el PT diera a conocer esta misma semana el bloque de aspirantes a las alcaldías en los municipios en los que va en alianza, se quedaron con las ganas. Solamente salió humo blanco respecto a los que anhelan despachar en las presidencias municipales pero de los municipios más pequeños. Así que los beneficiados para los municipios más grandes como Saltillo y Torreón, tendrán que seguir esperando. Y por los mismos rumbos del PT, con el que van en alianza, el que jura y perjura que es el dueño del partido, Ricardo Mejía Berdeja, anda que salta de gusto porque resultó beneficiado con una candidatura a diputado federal plurinominal. Dice que es por la segunda circunscripción, pero lo que no dice es que será todo un reto llegar por la danza de números que maneja Morena en cuanto a las votaciones del proceso federal en Coahuila.

El que prepara las maletas para irse del edificio más caro de la ciudad, es el funcionario con nombre de “detergente” famoso. Y es que nuestros subagentes disfrazados de lonas colocadas estratégicamente en Torreón nos informan que Ariel Martínez Mendoza, exsecretario particular del alcalde del calzado impoluto, Román Alberto Cepeda González, alista todo para irse como “becado” al Cabildo, es decir, como regidor. No sería sorpresa que la persona que quede en su lugar, sea el coordinador del despacho del alcalde, es decir, ‘Toñito’ Hernández, a quien le cuelgan varias medallas de esta administración que sin duda difícilmente se las habrá colgado sin ayuda de alguien más arriba en la cadena alimenticia de la jungla llamada Presidencia Municipal.

Allende el Nazas el que no pierde el tiempo es el presidente municipal de Lerdo, Homero Martínez. Fiel a su estilo y aunque prácticamente no ha dejado de figurar apretando el paso desde que ganó por segunda vez la Alcaldía, cuentan nuestros chismosos subagentes, que de forma previa al arranque de las campañas para las diputaciones locales ha estado bastante activo y su agenda repleta, eso sí, cuidando las formas para no hacerse acreedor de alguna molesta sanción. Nos comentan que ha movido algunas fichas, por ejemplo, con la nueva dirigencia de la CNC a través de Samuel Martínez, con lo que el priísmo (que también está en sus manos a través del dirigente Carlos Cruz) busca reactivar al tricolor en el campo. Además, por estos días don Homero se acordó que en la Presidencia había la imperante necesidad de crear una importantísima oficina de “Asuntos de Interior” sin la cual los subagentes no se explican cómo es que ha podido funcionar todos estos años el Municipio. Cabe destacar que el encargado de dicha área tiene fama, por así decirlo, de tener algunas habilidades extrasensoriales como la capacidad de “teletransportarse” cuando se trata de temas electorales al lugar que se requiere…. Ojalá que ahora no lo “atoren” con las despensas. …

Y al parecer en la Ciudad Jardín estarían siguiendo la “línea” ya marcada por el “Góber” que no canta mal las rancheras quien ayer dijo fuerte y claro para que no haya dudas que por temas electorales no detendrá sus recorridos por todos los municipios del Estado ¿Y la veda electoral? Bueno, en cuanto a esas nimiedades que por estos días poco importan a quienes toman decisiones al respecto don Esteban aseguró que su gobierno tiene mucho trabajo por hacer y que definitivamente no puede quedarse tranquilo durante meses (y menos en campañas le faltó decir) así es que aseguró que estará escuchando, revisando, viendo obras y programas en cada municipio, lo cual es una buena noticia en La Laguna donde los empresarios a quienes su gobierno debe están ansiosos por verlo. Don Esteban además dejó entrever que en eso de los recorridos tiene como maestro y mejor ejemplo nada menos que al “Preciso” de Palacio Nacional en eso de recorrer el país. “Yo voy a agarrar el modelo del Presidente de la República”, dijo con voz imponente y especificó que recorrerá toda la entidad. Total, ya ni los órganos electorales se fijan ni en campañas adelantadas y mucho menos en la promoción que desde el gobierno se hace de los candidatos. Sin duda, así como se barre “de arriba a abajo” también se pone el ejemplo.