Nuestros subagentes, disfrazados de tambores y matracas, que estuvieron allá en la “capirucha” del pan de pulque, a primera hora de ayer viernes en el mitin de arranque de las campañas a senadores y diputados federales, nos comentan que los aspirantes a becados federales impulsados por la Alianza PRI-PAN-PRD “Corazón por México”, salieron desbocados en caravana pues tendrán tres meses para recorrer los 38 municipios del Estado. Todo apunta a que será Miguel Riquelme el que haga la punta con los demás en busca de obtener el triunfo el 2 de junio y de hecho para eso lo metieron de nuevo en el ruedo. Seguramente que los recorridos por el Estado, ya no serán para conocer de cerca las necesidades de la gente nila situación de las regiones, sino llevarles propuestas de solución y hacer compromisos con los votantes...Esos que luego se les van olvidando en el camino.

Uno de los nuevos perfiles es su compañera de fórmula, María Bárbara Cepeda, junto con los suplentes Gabriel Elizondo y Cristina Amezcua, quienes aunque gozan del impulso del gobierno echado pa´ delante tendrán que aprovechar al máximo el tiempo, darle duro en la Laguna y en la Región Sureste donde se concentra la mayor cantidad de votantes, pues se verán las caras con los morenistas, el más que chido, Luis Fernando Salazar y Cecilia Guadiana, hija del fallecido senador del sombrero Stetson, que traen de respaldo todos los programas clientelares, ah no perdón, sociales que por años también utilizó el PRI para ganar elecciones y que ahora les caen tan mal porque los ampliaron los de la 4T.

Para los que siguen con el pendiente, en lo que respecta a la renovación de los 38 ayuntamientos, las campañas de dos meses, inician el 31 de marzo y concluyen el 29 de mayo. Claro está que eso es para algunos pues para varios alcaldes que van por la reelección siempre es tiempo de hacer campaña pues a final de cuentas “revuelven” todo haciendo uso de las inestables redes sociales aprovechando que las instancias fiscalizadoras suelen voltear a otro lado. Nuestros subagentes disfrazados de banderín guinda nos informan que recientemente el dirigente nacional, Mario Delgado, mandó llamar a sus “suspirantes” por la alcaldía de Torreón, Samir Fernández, Cintia Cuevas, Miguel Batarse y Jorge Luis Morán medio para leerles la cartilla respecto a que no quiere divisiones. Los bien informados aseguran que será Samir Fernández quien se habrá de dar con todo contra el alcalde mejor lustrado de Torreón, Román Alberto Cepeda González. Por el PAN es Sergio Lara, quien fuera alcalde interino, y ahora será candidato de unidad mientras que de Movimiento Ciudadano cada vez se escucha mas fuerte el nombre de Jorge Torres Bernal “El Soli”, quien sería el irreverente “suspirante” del partido naranja a la Alcaldía de Torreón y de ser así sin duda tendrá muchas cosas qué decir “para aquí o para llevar” a todos los demás candidatos.

Las lenguas de doble filo especulan que quizá le llegaron al presidente del calzado impoluto de Torreón los rumores de las “travesuras” que los beneficiados con los nuevos enroques estuvieron haciendo. Por ejemplo, Amira Darwich, la nueva encargada de la Dirección de Pensiones tiene un curriculum interesante, por decirlo de algún modo, respecto a su desempeño durante varios años al frente de Garantías o Parquímetros, una área que para muchos fue como una “Disneylandia” donde no había un claro control del dinero que ingresa pero que sí sale. En el caso del polémico Héctor Gaytán que cobraba como encargado de las áreas deportivas municipales y de quien los resultados de su trabajo saltan a la vista solo con ver el deterioro de las albercas con ‘gusanitos’ y compras que se hicieron, ahora lo mandaron como encargado del Centro Histórico. ¿Sabrá algo de planeación, o mejoramiento de la imagen urbana el “couch” Gaytán?. En fin. Dicen los mal pensados subagentes que entonces en el futuro inmediato, no tienen pruebas pero tampoco dudas, de que nada bueno le espera a este importante y rezagado sector de la ciudad.

Además, en la Secretaría del Ayuntamiento hizo una fuerte reestructuración y ahí mandó a refugiarse a Sigfrido Macías Pérez que será el subsecretario de Asuntos Políticos. El que ya estaba en esa dependencia municipal, pero nadie sabe qué hacía, es el que fuera delegado de la FGR Fernando Olivas Jurado, quien recibió nombramiento como subsecretario de Administración. La pregunta es ¿A dónde se fueron Carlos Bustos y José Gánem Guerrero que también estaban en puestos de subsecretarios, cobrando religiosamente? Nadie sabe de momento. Por otra parte, los malquerientes de la secretaria del Ayuntamiento, Natalia Fernández Martínez dicen que después del 2 de junio, se tienen dudas respecto a su porvenir.

En San Pedro de las Colonias donde recién estuvo el secretario de Desarrollo Rural de Coahuila, Jesús María Montemayor Garza, figurando en la entrega de apoyos a productores nos cuentan nuestros subagentes disfrazados de paca de algodón que aunque la chismosa prensa lo cuestionó de varias maneras nunca supo decir cuál era monto de la inversión o presupuesto del que se dispone para el campo en Coahuila en este, su primer año. Jesús María se limitó a decir “ahí se los platico”, que es lo que se dice cuando no sabe (ni se quiere preguntar) o peor aún, cuando no vale la pena ni mencionarlo. Lo curioso es que puso como pretexto el argumento de la veda electoral cuando, comentan los protervos subagentes, que él mismo anunció que la entrega de apoyos no se detendrá por mucho que se guarde el debido respeto a las leyes electorales.

En Madero los que andan muy decepcionados son los militantes “de a pie”, es decir, la gente de las bases del partido tricolor porque aunque todavía no es oficial ya se escuchan los nombres de los llamados “Juniors” del PRI como se les conoce a los hijos de varios conocidos actores políticos que además tienen nula participación partidista para las regidurías, es decir, que los registros por los que otros hacen trabajo de campo y se rasgan las vestiduras les caerán más o menos por herencia. Mencionan, por ejemplo, el caso de la hija del exalcalde, Modesto Alcalá. También el caso de uno de los hijos de Juan Antonio “Chito” Marrufo (menos mal que solo uno considerando que la familia es numerosa) otro caso sería el hijo del exalcalde, David Flores Lavenant. Todos van por regidurías en la planilla de la priísta y llama la atención que en eso sí los acérrimos enemigos, “Chito” y David, sí se pusieron de acuerdo. La aspirante que va por la alcaldía, dicen, también es gente de los Marrufo, Patricia del Carmen Quistián Contreras, quien ya fue presidenta del Comité Directivo Municipal del PRI y regidora.

Allende el Nazas nuestros subagentes disfrazados de analistas del discurso político extrañan los días en que los candidatos a diputados federales se preparaban hasta con meses de anticipación y ensayaban al menos sus propuestas de campaña para arrancar fuerte, aunque ya en la actividad legislativa se resumiera su función -como suele suceder- en solo ir a “calentar” la curul en la Cámara Baja y levantar la mano cuando el coordinador de bancada diga que hay que levantarla. Tanto los candidatos a senadores como a diputados federales de la coalición PRI-PAN-PRD como de la coalición Morena-PT-PVEM arrancaron con eventos masivos al aire libre en la capital de los alacranes con discursos gastados y previsibles. De todo el engrudo partidista solo los de “Fuerza y corazón por Durango” presentaron a sus candidatos para los distritos en La Laguna, al igual que hicieron los de la “Naranja Mecánica” aunque ellos sí cargaron con los candidatos a senadores. Para este sábado a las siete de la tarde en el Parque Morelos se presentará la candidata de la 4T por el Distrito 02 Federal, Betzabé Martínez, quien contendió contra doña Lety Herrera en el 2022 y quien ahora será la competencia directa de Cristian Mijares, el alfil de la hoy alcaldesa de Gómez Palacio para contender por el mismo distrito. A ver de cuál cuero salen más correas.

En la Ciudad Jardín de las flores carnívoras, y mientras don Homero Martínez prefiere no arriesgarse a que algunos de la 4T le cierren la llave los del proyecto de Agua Saludable “casual” durante las campañas, resulta y resalta que los aspirantes a diputados locales “AMLOVERS” pierden el tiempo y ya abandonaron de una a una las regidurías en las que seguramente mucho aportaban al Cabildo. Al menos 5 “morenos” ya solicitaron licencia. De ellos, son tres, Flora Leal, Georgina Solorio y Yanko Vázquez, los que buscan el Distrito local 13 que actualmente ocupa -y quiere repetir- la dueña de las quincenas del presidente de Lerdo, Homero Martínez, doña Susy Torrecillas, así es que muy sencilla no está la cosa. De ellos, la única que sí hizo la tarea en aquello de estar a duro y dale contra el gobierno aliancista de Lerdo y tiene arraigo en el zona urbana que corresponde a ese distrito es Georgina Solorio pero ¿Le alcanzará para enfrentar a la pareja Presidencial? Los otros dos regidores Gerardo Medrano y Violeta Quetzal Jacobo Ramírez andarían haciendo lo propio en eso de los acomodos, dicen por el Distrito 09 que toca a la parte rural de Lerdo. Los ungidos se definirán luego de los resultados de la encuesta que se darán a conocer a finales de Marzo. De los de enfrente solo ha solicitado licencia la panista Salomé Elyd Sáenz quien va como suplente de la candidata a senadora, Gina Campuzano.