En ecos del sábado pasado, allá en las instalaciones de la Feria de Saltillo, donde se reunió la clase política en el Consejo Político del PRI para que rindieran protesta los candidatos al Senado, las alcaldías y los distritos federales, el “Góber” echado pa’ delante se aventó un discurso sobre lo que espera del proceso electoral del próximo domingo 2 de junio. Sentenció que repetirán “la misma dosis” a la oposición, es decir, aMorena refiriéndose a cuando ganó las elecciones el año pasado.

Los protervos subagentes disfrazados de cartera de huevo no pueden evitar recordar que entonces había otros de más y hoy hay algunos de menos…

Cuentan los chismosos subagentes disfrazados de aplausómetro que en la pasarela del mismo evento, que tuvo de fondo musical una de lasmás icónicas piezas de la banda británica favorita de Manolo, Queen, “We Are the Champions”, que todos los “suspirantes” del PRI llevaron sus porras y el que fue bien recibido fue el exinquilino, Miguel Riquelme y su compañera de fórmula, la diputada local con licencia, María Bárbara Cepeda Boehringer, quienes tienen todas las veladoras prendidas para llegar al Senado de la República y recuperar para el partido tricolor -y por la vía de mayoría- esta representación, que por cierto el PRI no ha tenido desde hace varios sexenios pues la tuvo el PAN y después Morena. Eso sí, a ver cómo les va en lo que respecta a las alcaldías en donde varios aspirantes, entre ellos el mejor lustrado alcalde de Torreón, van por la reelección con buenas expectativas asegurando que los resultados “están a la vista”, lo que sea que eso signifique y dependiendo, claro está, del ojo de quien los mire.

Y hablando de don Manolo Jiménez y de don Román Alberto Cepeda, nuestros subagentes respiraron hondo y se quitaron el pendiente de que en la próxima temporada de calor, en la cual se pronostican temperaturas extremas, los ciudadanos torreonenses vayan a sufrir por la falta de presión en las redes de abastecimiento o que tengan que cooperarse con los vecinos para comprar agua a las pipas. Ya todo eso quedó en el pasado, tipo un mal sueño. Y es que este lunes, luego de que en la “capirucha” del pan de pulque el “Góber” presidiera la ceremonia para instalar la Comisión de Blindaje Electoral, con bombo y platillo, ambos gobernantes pusieron en marcha el nuevo pozo de agua en la colonia Los Profesionistas, en Torreón. Por cierto, la RAE dice que debería de ser los profesionales, pero en fin, después del “Más mejor” de Moreira II cualquier disparate es posible. Ya veremos y diremos si con el inicio del Programa Estatal para Garantizar la Calidad del Agua se evita la crisis que en temporada de calor se presenta en estas tierras laguneras.

Y no podía pasar inadvertido que en la Unidad de Transparencia Municipal de Torreón, ahí donde cobra Marbil Valdés Rodríguez, que se mandó al archivo, perdón, a la clasificación como información “reservada” la relacionada con los lamentables hechos ocurridos el 21 de enero en el encuentro deportivo entre el equipo Santos-Rayados del Monterrey y en el que una mujer perdió la vida y hubo nueve heridos, algunos con secuelas graves cuyos gastos los subsanó el club regiomontano. Resulta y resalta que de momento será inaccesible el operativo montado, cantidad de policías asignados, horarios en que trabajaron y la manera como se articuló el “operativo de seguridad”. Destacó que los regidores de Morena aprobaron “sin chistar” la propuesta de ponerle candado a esa información así como suelen aprobar todo lo que les ponen sobre la mesa de Cabildo los priístas y seguramente sin ningún otro interés. ¿Quiénes integran la Comisión de Transparencia? Los regidores Christian González Zambrano, Jesús Javier Gómez Ledezma, Alma Lucina Fong Meléndez, Zazil Pacheco Pérez y Cristian Manuel López Chávez. Todos seguramente muy preocupados porque se vayan a entorpecer las investigaciones.

Los que brincan de contentos son los agentes de Vialidad Municipal que ya tienen su edificio propio, allá en la parte posterior de la Dirección de Seguridad Pública Municipal. Ayer fue entregado el inmueble en el que con todo y equipamiento se aplicaron unos 30 milloncillos de pesos, según declaraciones del jefe de Obras Públicas, Juan Adolfo von Bertrab Saracho, quien todavía no ha explicado la causa del porqué se dio la obra a la constructora Cecuchi, S.A. de C.V. que (para los que están de malpensados) sí existe, aunque tiene su domicilio en la colonia Lomas Altas de Zapopan, Jalisco, según el mismo padrón de proveedores del Ayuntamiento y supuestamente presentó una propuesta económica mucho más barata que las locales. Lo bueno es que la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción local defiende a sus constructores agremiados que si no... Por cierto, los subagentes disfrazados de ingenieros sin trabajo ya investigan de una posible subcontratación con la empresa que hace los trabajos en lo que serán los nuevos Tribunales de Justicia Municipal. Que les vaya bien.

Allende el Nazas cuentan nuestros subagentes infiltrados en las tenebras del PAN que ardió Troya luego de que se lanzó la convocatoria para las diputaciones locales, sobre todo en las posiciones 1 y 2 ya que las reservaron quienes integran el propio Comité Directivo Estatal del blanquiazul (luego por qué migran a Movimiento Ciudadano) y que la molestia generalizada es porque quieren autonombrarse tanto el dirigente estatal en Durango, Mario Salazar como la secretaria general del mismo partido, Verónica González. Los inconformes mencionan el poco arraigo que tienen ambos en el panismo pues Salazar, dicen, es de Jalisco pero la exdirigente del PAN, Verónica Pérez, lo metió con calzador con el apoyo del Comité Ejecutivo Nacional. Los panistas de sangre azul no dejan de criticar el servilismo mostrado hacia el gobierno estatal pese al enojo de muchos grupos del panismo por el incumplimiento de los acuerdos por parte del “góber” que no canta mal las rancheras. Varios panistas señalan que hay un exceso desmesurado por parte del grupo que encabeza doña Verónica al desear aún más posiciones de las 3 que tienen y pesan en una época de “vacas flacas”. Comentan que siguen dejando a La Laguna sin “gallos” pues, por ejemplo, el distrito que abarca Lerdo es para el PRI y el de Gómez Palacio, el distrito 12, es para el PAN pero al designar la posición con el candado de que sea una mujer menor de 30 años con la llamada “acción afirmativa”, no hayan de dónde sacarla pues las mujeres con buen perfil de esta región no cumplen con el requisito así es que posiblemente quede una foránea. Los frustrados albiazules dicen que los intereses de grupo siguen estando por encima de la rentabilidad política que abona al proyecto de su candidata presidencial, Xóchitl Gálvez.