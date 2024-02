"¡Suban el piano! ¡Bajen el piano!" es prácticamente lo que cuentan nuestros subagentes disfrazados de "Manolín" y "Shilinsky" que hicieron los dirigentes nacionales del tricolor y del blanquiazul, Alito Moreno y Marko Cortés, respectivamente, con sus "fichas" tanto para la Senaduría como para las Diputaciones Federales en Durango dejando fuera, increíble, a un importante cuadro del tricolor como es Rocío Rebollo Mendoza.

En los cambios, cuentan, al parecer pesaron mucho más otros actores políticos que el propio "Góber" que no canta mal las rancheras. ¿El motivo? Garantizar una posición para la niña de los ojos del exgobernador y actual senador, Ismael Hernández Deras; la actual diputada local Gaby Hernández, mejor conocida como "La China" y garantizar también los espacios que pidió doña Lety Herrera tanto para la Senaduría como en la Diputación con la advertencia de que no levantaría un dedo (y su monedero estaría cerrado) en las próximas elecciones si no le cumplían su pedido.

***************************************************

Doña Lety había exigido el espacio en primera fórmula para su amiga del alma, la panista Gina Campuzano, así como el Distrito Federal 02, que corresponde a Gómez Palacio, para su exregidor y presidente del PRI local, el boxeador Cristian Mijares.

***************************************************

Originalmente los distritos federales iban así: 01 y 04 para el PAN, el 02 para el PRI y el 03 para el PRD. Luego, las dirigencias decidieron que el 01 sería para el PRI con la finalidad de registrar a La China en esa posición y cumplir el capricho a Hernández Deras, por lo cual Mijares tendría que ir con las siglas del PAN, aunque algo que "La Familia" de Gómez Palacio no calculó fue que los externos al partido tienen que pedir permiso al Comité Ejecutivo Nacional del PAN y como no hizo este procedimiento el dirigente Marko Cortés declaró como "desierta" la convocatoria hace algunas semanas.

Después, las dirigencias nacionales recularon y otorgaron el Distrito federal 01 para el PAN con la panista Alejandra Terrones (la directora del Instituto Estatal de las Mujeres, quien dicen sí transita muy bien con el gobernador, Esteban Villegas) y el 02 para el PRI con Christian Mijares al frente aunque con Gabriel Rodríguez Villa como suplente. Lo anterior dejaba a 'La China' fuera de las curules para la Cámara de Diputados.

¿Cuál fue la solución que vio el dirigente nacional del PRI, Alito Moreno? Pues meter a 'La China' en segunda fórmula para la Senaduría y "bajar" o sacrificar a la lagunera, Rocío Rebollo, exsecretaria de Bienestar en Durango, que tiene todas las credenciales para desempeñar buen papel en el Senado y muchos creen que ya se la debían. Los chismosos subagentes consideran que mal harían los priístas en no garantizarle al menos una posición en el Congreso local con una Diputación plurinominal.

Es de recordar que cuando "Manolín" y "Shilinsky" fueron embargados en aquella película del cine de oro mexicano, de 1947, Los Dos de la Vida Airada, se cansaron mucho subiendo y bajando el piano por el capricho de alguien que no estaba en sus cinco sentidos y de otro que amagaba con abandonarle. Al final el piano terminó hecho pedazos.

En Morena Coahuila, al vencerse este pasado jueves 22 de febrero el plazo para que se registraran ante el INE los aspirantes a las candidaturas para diputaciones federales de mayoría relativa, por supuesto, los malquerientes de Cintia Cuevas juran y perjuran que más a fuerza que de ganas tuvo que registrarse de última hora por el distrito 6. C

laro está que los beneficiados en "la tómbola" para el reparto de las "pluris" tanto para la cámara de diputados como para el Senado, ya se dieron a conocer ampliamente en el caso de Coahuila. En tanto, los reportes (hasta ayer viernes) indican que Morena mantuvo a José Refugio Sandoval del Partido Verde, en el Distrito 5. Ambos distritos con cabecera en Torreón. Ya veremos y diremos.

***************************************************

Ahora que el "Góber" echado pa' delante anunció aquí en Torreón con bombo y platillo su plan de fortalecimiento al modelo Coahuila y pidió encarecidamente a alcaldes y alcaldesas ser eslabones en esta cadena de seguridad, nuestros subagentes se preguntan si en Torreón se trabajará por mejorar la percepción que se tiene actualmente de la Policía Municipal pero por encima de la percepción, el pasado 22 de febrero, la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Coahuila emitió la recomendación 01/2024 contra la Policía Municipal de Torreón por una queja presentada en febrero 2022 contra tres de sus elementos, entre ellos una mujer, que detuvieron a dos personas y se metieron al interior de su domicilio, y como se resistieron al arresto, le hicieron algunos cariñitos, además de que antes de dejarlos en "La Colón", los anduvieron paseando.

La Comisión de los Derechos Humanos de Coahuila consideró que dichas prácticas violentan los derechos humanos en su seguridad personal, jurídica y su integridad además indica un empleo arbitrario de la fuerza pública pues se habrían extralimitado en sus facultades. La CDHEC pidió imponer sanciones a los policías involucrados en la detención, además de que deberán pagar por daño moral la cantidad de 30 mil pesos a los agraviados. A ver si los pagan.

***************************************************

Los subagentes infiltrados en la Auditoría Superior de la Federación relatan que en la revisión 747 de "Cumplimiento Forense" (por lo que ya se sabe que van por los muertos del armario) correspondiente al Gasto Federalizado del Ejercicio 2022, se hizo un análisis de contratos y convenios financiados por el municipio de Torreón.

Los chismosos subagentes que dieron santo y seña de las 34 hojas que componen los resultados de la auditoría señalan que, en conclusión, el municipio de Torreón, Coahuila, no habría realizado "un ejercicio eficiente ni transparente en el cumplimiento de la legislación y normatividad administrativa aplicable a los procedimientos de adquisiciones, arrendamientos y servicios, para los contratos y convenios financiados con recursos del Gasto Federalizado del ejercicio 2022", eso dice concretamente del Fortamun correspondiente a un contrato de concesión del servicio de alumbrado público, un convenio de prórroga al contrato de concesión del servicio de limpieza y dos contratos de suministro de combustible, los cuales registran un monto de observaciones por alrededor de 140 milloncillos de pesos, tan delicados siempre los de ASF.

Por supuesto, en este y en todos los casos los auditores federales darán oportunidad al Municipio a responder a través del Órgano Interno de Control del Municipio de Torreón, o su equivalente. Seguramente ahora el tesorero, Oscar Gerardo Luján Fernández, tendrá varias cosas qué justificar.

***************************************************

Luego de que el tres veces exalcalde de Torreón, Jorge Zermeño Infante, se bajará de la contienda por la candidatura para la alcaldía de Torreón, no sólo porque no obtuvo los resultados esperados en el reciente proceso de candidato a diputado local, sino porque dicen que no trae "ni sal para las tortillas", llámese dinero y más dinero para lo que se requiere en esta campaña, hasta ayer el PAN Coahuila (que va va solito en lo que respecta a la elección para las alcaldías) no había emitido humo blanco respecto a quién pondrán en sacrificio, ah no perdón, como candidato para el proceso del próximo 2 de junio.

Dicen al interior de lo que queda del blanquiazul que lo más seguro es que sea Sergio Lara Galván, el exsecretario del ayuntamiento durante la administración Zermeñista y que fue un año alcalde interino. Los menos optimistas creen que no le hará ni cosquillas las huestes del alcalde mejor lustrado de la ciudad, que, en todo caso, se comen las uñas por conocer a quién lanzará el partido guinda como candidato en Torreón. Sin duda en esta ciudad, las cosas no pintan tan seguras como en la capital del Estado.

***************************************************

Allende el Nazas, en los lares de Morena por esa misma entidad y como ya lo habían anticipado los subagentes el pasado 7 de febrero la exalcaldesa gomezpalatina, Marina Vitela, irá por una diputación plurinominal en la primera circunscripción a la que competen estados como Durango, Chihuahua, Baja California, Baja California Sur, Sinaloa, Jalisco, Nayarit, y Sonora. Con lo anterior asegurará una curul en la Cámara Baja. Tendrá como suplente a la presidenta de Morena en el estado de Durango, Lourdes García Garay.

Al parecer el dirigente nacional, Mario Delgado, no dudó en "premiar" aunque fuera con la diputación, y no con la Senaduría, que es lo que originalmente pedía la también excandidata a la Gubernatura de Durango, a quien logró incrementar considerablemente su patrimonio en los últimos años siendo además de los pocos estados que Morena perdió en las elecciones del 2022 principalmente porque siempre se ha mostrado cercana a doña Claudia Sheinbaum. Al que don Mario no perdona todavía (ni perdonará, dijo Don Teofilito) es al exmorenista y excandidato a la Gubernatura de Coahuila por el PT, Ricardo Mejía, el Bebesaurio para los cuates, a quien no le concedió ninguna curul como para que le quede claro todo su desprecio.