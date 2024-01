“Primer viaje de muchos a Torreón”, había posteado previamente en sus redes sociales Maribel, la madre de familia y aficionada a los Rayados de Monterrey, quien murió en los lamentables hechos tras el partido entre Santos Laguna y el equipo regio. Su esposo, Octaviano perdió una pierna y en resumen la vida de esta familia jamás volverá a ser la misma. Aunque el Fiscal General del Estado de Coahuila de Zaragoza, Gerardo Márquez Guevara, haya señalado públicamente que no se advierten indicios que apunten a que los hechos fueron premeditados o intencionales en contra de las víctimas, resulta difícil imaginar que un aficionado o aficionada enardecido por la derrota y con el mal acompañamiento del alcohol en su sangre hubiera dado vuelta en U en la camioneta que conducía -luego de un intercambio de groserías con la multitud aficionada con la única intención de regresarse para hablar pacíficamente sobre sus impresiones al término del partido. En un evento deportivo donde las pasiones están a flor de piel y ninguno de los aficionados consume precisamente agua de limón ni dentro ni fuera del recinto, está muy claro fallaron los protocolos de seguridad...

¿Y quién se hace cargo de los gastos médicos de la familia afectada? Pues según Everardo Valdez, director de relaciones institucionales y medios del Club Monterrey Rayados, fue el propio club albiazul. El alcalde del calzado impoluto, Román Alberto Cepeda, quien obviamente lamentó y por obvias razones lo sucedido tras el partido y aseguró que fue un hecho aislado; Menos mal, porque quien acude a ver un partido no lo hace pensando que morir atropellado en la banqueta mientras se come un elote sea cosa de todos los días. Como “Después de perdido el partido, todos entrenadores”, ojalá que Mikel Arriola, presidente de la Liga MX, como ya lo expresó, pueda ser el ”iluminado” que tras reunirse con las autoridades locales y con el Club Santos de manera conjunta pueda tomar acuerdos tendientes a reforzar los protocolos de seguridad de manera que la “Casa del Dolor Ajeno” sea solo dentro del TSM y nunca fuera de él pues de todos es sabido que en hora y media no se despeja esa zona en un partido como el de Santos-Tigres. Los esfuerzos nunca están demás cuando se trata de evitar pérdidas humanas evitar además esas horrorosas sanciones económicas que nadie quiere y los vetos que se aplican en los estadios cuando el caso lo amerita. Y como si nada hubiera pasado, los panistas de Coahuila se reunieron con su dirigente Marko Cortes el lunes pasado en la capital del pan de pulque para anunciar que continuarán “trabajando en unidad y con determinación para ofrecer las mejores propuestas y soluciones a los desafíos que enfrentamos como sociedad”. Llamó la atención que en la fotografía que se tomaron en aquélla mesa política no la comparten ni Memo Anaya, ni Marcelo Torres, quienes sí entraron de lleno en la coalición del ‘góber’ Echado Pa’ Delante y dicen, se vieron beneficiados. Nuestros subagentes siguen contando a los panistas que se seleccionarán para competir en los 38 municipios del estado. Nuestros subagentes reconocen que el desafío que les dejó Marko Cortes a los panistas es grande, veremos y diremos si suben más allá del 6 por ciento que marcaron las últimas elecciones.

■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

Una vez que del Comité Directivo Estatal (CDE) del PRI que encabeza Carlos Robles Loustaunau en Coahuila salió “humo blanco” para la designación de candidatos al Senado de la República y a la par, el registro de los también aspirantes a ser “becados” federales pero allá en la Cámara de Diputados, dicen los subagentes dizfrazados de despensa para “motivar” el voto que ya viene lo bueno. Ahora es en lo que respecta a la convocatoria para la elección y reelección de los que quieren, sueñan, anhelan y les urge repetir otros tres años en las alcaldías coahuilenses y que en muchos de los casos, no es porque tengan una manía por el trabajo comunitario sino porque se resisten a terminar en diciembre de este año y pasar a vivir en el error. Aseguran los que siguen con lupa este proceso que para esta semana, del Palacio de Gobierno, ah no perdón, de la dirigencia de lo que queda del partido tricolor se dará el banderazo correspondiente. Es más que sabido que los dados están cargados en Torreón, Matamoros, San Pedro, Piedras Negras, entre otros municipios para que los ediles en turno que ya alzaron la mano, se registren como un mero trámite pero a ver qué pasa el domingo 2 de junio.

■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

Y como en todos lados se cuecen habas, nuestros subagentes disfrazados de pagos por cobrar, nos reportan que se observó molestia entre los empresarios laguneros que acudieron al Consejo de Viabilidad Financiera impulsado por el ‘gober’ Echado Pa’ Delante pues aseguran que se les había prometido que la Secretaría de Economía estaría encabezada por un lagunero, cosa que no ocurrió. Los quejosos reconocen que Claudio Bres, apodado ‘el hombre Costco’ por la proeza de conseguir la instalación de la empresa mayorista en región Laguna ha sido un factor positivo para la atracción de inversiones aseguran que la designación de Luis Olivares como encargado de las funciones de promoción económica “Pro Coahuila” se ha visto apenas como ‘un dulce’ pero ya veremos si hay resultados. Los malpensados sugieren que este escenario también se puede repetir en la Secretaría de Desarrollo Regional, a cargo ahora del exacalde, Eduardo Olmos Castro, ¿Será?

■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

Y como en el tema de la salud todos opinan y pocos resuelven resulta y resalta que hay otro elemento de incertidumbre y hermetismo generado en la Jurisdicción Sanitaria No. 6 de Coahuila. Uno de nuestros subagentes disfrazado de vacuna para la Tuberculosis nos comenta que los agremiados están preocupados pues aseguran que si el gobierno de la herradura y la hebilla no hace cambios para los 100 días y ratifican el trabajo del médico Juan Pérez los afiliados al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Salud (SNTSA) ya amagan con una manifestación con todo y antorchas encendidas. Claro que si en cambio logran su cometido y se va dicen que le llevarán hasta ‘banda y mariachi’ para que se vaya contento. Además de Juan Pérez, para la jefatura de la Jurisdicción Sanitaria No.6 “suena” que podría regresar César del Bosque, aunque los chismosos de las batas blancas dicen que tanto él como Juan Pérez se llevan bien con el secretario de Salud, Eliud Aguirre, así es que la moneda está en el aire y pagados los mariachis.

■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

El que dicen que se puso de colores (como se visten los campos en la primavera) fue el el director de la Facultad de Medicina, Daniel Campos, la semana pasada cuando la casa de estudios recibió al candidato único a la Rectoría de la Universidad Autónoma de Coahuila, Octavio Pimentel, con una movilización estudiantil de esta institución, de Odontología y Enfermería a manera de respaldo de la comunidad universitaria. Subagentes disfrazados de enfermos con bajo presupuesto en espera de ser atendidos por algún egresado Matalosano de ahí mismo de Medicina, quienes también hacen su internado en el Hospital Universitario, se sorprendieron cuando docentes les ordenaron a estos jóvenes doctores que acudieran sí o sí al acto de apoyo al “candidato”. Se les pidió la intervención a tres estudiantes a quienes ya les habían entregado el texto que deberían leer. Los muchachos tuvieron que unirse a la concentración proselitista mas a fuerza que de ganas y muchos sin comprender lo ocurrido pues en el aula se les dice que lo más importante, por encima de todo es el aprendizaje académico y mas viendo cómo se gradúan las nuevas generaciones de médicos, dicho por los propios profesionales de la salud en activo. Lo que más llamó la atención es que un universitario de la Facultad de Medicina levantó la mano y logró que le dieran el micrófono para plantear dos asuntos. Una fue la petición de apoyo, pues en esta facultad se requieren laboratorios y plazas para las prácticas, además de la atención a muchas otras carencias y la segunda, fue para cuestionar sobre los derechos y el respeto que se le debe tener a la mujer, planteamiento que provocó un efecto camaleónico al doctor Campos, quien por más sonrisas que fingía, no pudo ocultar su malestar.

■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

Nuestros subagentes disfrazados de matraca tricolor fueron testigos de la cortesía que tuvo el “Preciso” de Palacio Nacional para con el “Góber” que no canta mal las rancheras en Durango pues no a cualquiera defiende de una bonita rechifla orquestada por los propios “guindas” aunque como en este caso se trata del priísta más morenista que ha tenido la entidad las cosas salieron diferentes. No hay de otra postura que pueda beneficiar a Durango dice don Esteban Villegas a propios y extraños pues sin dinero y con un estado en desgracia incapaz históricamente de generar ingresos propios a la par de otras entidades las ayudas que ha recibido del gobierno de la 4T para sostenerse en el primer año fueron indispensables. Poco duraron las rechiflas que recibió don Esteban en su gira del sábado en la capital de los alacranes durante el evento de la planta potabilizadora antes de que el propio López Obrador pidiera a sus fanáticos aplaudirle y “más fuerte” al “góber” antes de que cantara “el adolorido” pues aseguró que han venido trabajando juntos. Por cierto que tras las críticas por hacerle el ‘fuchi’ a los empresarios don Esteban invitó a un selecto grupo de representantes de la Iniciativa Privada, los más tranquilos y que nunca le han tirado en medios, para que lo acompañaran en una reunión, pero allá mismo en la capital del estado y eso que tenía planeada la visita de ayer martes a Gómez Palacio. Quizá allá en la capital les puedan hacer las cuentas claras a los empresarios respecto al manejo del Impuesto Sobre Nóminas, los impuestos ecológicos, entre otros asuntos.