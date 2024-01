Flaco favorl e hizo el señor Marko Cortés al panismo en vías de extinción en Coahuila y hasta a la candidata a la presidencia Xóchitl Gálvez Ruíz al revelar el ominoso pacto firmado para concretar la alianza en Coahuila. Hasta López Obrador en la mañanera, agradeció esa contribución no contratada, a la campaña de Claudia e hizo enojar–la candidata lo dijo de otra manera-, a Xóchilt, quien de inmediato tachó de inaceptables los acuerdos que se hacen en las tinieblas. Dicen los subagentes que mantienen su relación y siguen tomando café con los panistas que ya van de salida, que fue Memo Anaya el que pidió o presionó a Marko para que publicara el acuerdo sin medirlas consecuencias, pues ahora Acción Nacional en Coahuila, la verdad no sabe qué hacer. Definitivamente, lo que hubiera quedado claro también en ese documento firmado debajo de la mesa, son los porcentajes, que según el echado Pa´delante, no le dieron al panismo, el derecho de reclamar la candidatura de la presidencia de Torreón, que sinceramente es el epicentro del conflicto que esta semana sacudió a la clase política y puso a nuestra entidad, nuevamente en el escaparate nacional.

Así como sucede en el Revolucionario Institucional, dentro de lo que queda en el PAN, hay militantes resentidos que no han sido valorados y que ahora con este escándalo aseguran que a Acción Nacional, no le ha ido bien con la alianza. Sí le dieron cinco diputaciones, reconocen, pero perdió muchos militantes y seguidores que antes se identificaban con este partido. Algunos que todavía asisten a las juntas del blanquiazul, aseguran que el PAN ha trabajado sistemáticamente y se ha esforzado bastante para que su membresía no crezca. Desde el 97 en que por primera vez ganaron la alcaldía de Torreón, se desviaron de sus principios, de sus doctrinas y dejaron de hacer lo que hacían para dedicarse a pelear puestos de poder y ahora esperan migajas como palomas en la Alameda…así lo dijeron, pues con 80 mil votos en el estado, 35 mil en Torreón, la verdad no tienen mucho derecho de pedir.

Los analistas de café, esos que todo resuelven y que para todo tienen la llave, aunque muchos siguen en la banca, consideran que la élite panista, dominada por la ambición, no ha formado cuadros, y por el contrario ha perjudicado a este grupo y ahora con esto, complica lo planeado para la elección del 2024, pues tiene que decidir si compite solo o no compite y en ambos casos, perjudica las aspiraciones de reelección de Román Alberto, quien de por sí, aseguran, en la presidencia duerme con el enemigo, pues mucho se comenta que algunos priístas ya mantienen diálogos estrechos con Shamir allá en su oficina de Diagonal Las Fuentes –y hasta tienen documentado día y hora, ya ven que hoy en día todo se graba, o tarde o temprano se publica--. El sábado 13, se reunirán los panistas para empezar a decidir si van o no van, o en qué municipios van, o en general qué van a hacer, en cuáles boletas aparecerá y en cuáles no, pues también este dilema confundirá a los votantes. Que estarán pensando aquellos panistas de los noventas que aseguraban que el PAN no competía para perder…hoy compite para ver que le dan.

Y hablando del honorable Congreso Libre y Soberano, llegado el momento de vencimiento del plazo para la decisión de los candidatos a diputados federales y senadores, seguramente crecerá el número de diputados locales, que anteponiendo su interés personal, pedirán licencia al cargo legislativo que apenas asumieron el pasado primero de enero. Subagentes investigadores disfrazados de trabajadores que dan mantenimiento al Congreso estatal, señalan que dos posibles son Hugo Dávila y Antonio Attolini. Hasta el momento van cinco que llegaron y se fueron –Lauro Villarreal, Jesús María Montemayor, Zulma Berenice Guerrero, Antonio Flores y Edna Ileana Dávalos--. Es aquí donde se pone en tela de duda el discurso empleado por los políticos que aseguran en campaña, que llevarán a la tribuna más importante de Coahuila, la voz y el reclamo de la gente y llegado el momento mandan al traste todo y dejan al descubierto sus antenas de chapulín..

Por el lado de los alicaídos ‘guindas’ coahuilenses, nuestros subagentes que traen camisa de Shamir y andan bardeando sin permiso ‘sellos de Batarse’ y por otro forman parte del equipo del Bienestar de Cintia Cuevas dicen que la coalición con la Unidad Democrática de Coahuila (UDC) -que ahora está con el PRI y el PRDse les salió de las manos debido al polémico personaje, el ahora diputado local (metido con calzador) Antonio Attolini Murra ante el nulo liderazgo de Diego del Bosque que en lugar de poner orden sólo se dedicaba a admirar a Murra y sus propuestas. Comentan que el diputado metido como se pudo, en la negociación para la candidata en la diputación de Acuña se aferró a meter a Paloma de los Santos, en tierras acuñenses, la cual comentan es una enemiga política de don Lenin. El líder de UDC terminó por romper cualquier tipo de alianza y decidió irse con el PRI de sus amores y abrazar con singular alegría a Carlos Robles y Mary Thelma Guajardo. Los que ya se sabía sólo que ahora es oficial, ni hablar, así ocurre ya en la política…hoy de odio y mañana te amo.

Además, para echarle más leña al fuego, aseguran los morenos que don Diego no tuvo la capacidad de poner un alto a los caprichos que el Partido Verde les quería imponer, incluso no logró frenar al Partido del Trabajo, de Ricardo Mejía Berdeja, conocido como el bebesaurio y el autonombrado ‘Tigre’ en su última campaña, que si bien van en alianza, solo en 30 municipios de los 38, gobernados por Morena y como un juego doble (que siempre lo ha traído) el Partido del Trabajo pondrá candidato, lo que se podría generar, dicen los malvibrosos como en el 2023 una división entre los izquierdosos y hará ganar al PRI. ¿Qué le pasará a don Diego? Igual como muchos, ya se cansó de vivir en el error.

Lo que dio un giro de casi un mes fue la rotonda llamada 'Giro Independencia' la que fue impulsada por grandes poseedores de terrenos en la zona industrial de Torreón, que con la obra obtendrán plusvalía en tanto el crucero El Campesino, tendrá que esperar) la obra emblemática del bien boleado, bien almidonado y bien acicalado alcalde de Torreón, Román Alberto Cepeda que dicen que lo único que tiene seguro es la candidatura por la reelección pues está bien amarradita con el ‘gober’ Echado Pa’ Delante, quien congeló la famélica furia azul por sostenerlo. El flamante director de Obras Públicas Juan Adolfo vonBertrab tuvo que corregir al ganador de la licitación del proyecto Jaime Allegre del Cueto quien había dicho que la obra iniciaba el próximo lunes. Nuestros subagentes que en todo están menos en misa, se preguntan si esto será el inicio de las imprecisiones que hay en la magna obra que asegura será para solucionar todos los problemas viables del norte de la ciudad. Para quién sí será toda una proeza,es para los cansados agentes de vialidad y los fastidiados conductores que esperan un desmán que va entre los que vienen, los que van, los que quieren entrar al Independencia o seguir directo por el Periférico, a la larga, esta fastidiosa obra, ¿le dará más votos al bien boleado?

Luego de que la coalición Sigamos Haciendo Historia y Morena presentaron el segundo bloque de precandidaturas únicas al Senado de la República en siete entidades federativas: Campeche, Guanajuato, Quintana Roo, Sonora, Tabasco, Tamaulipas y Yucatán -quedando nuevamente fuera el estado de Durangose espera que el próximo 16 de enero durante la visita que hará a esta entidad la precandidata del partido oficial a la Presidencia de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, se note algún guiño para algún “suspirante” al margen del “collage” de selfies que los interesados habrán de tomarse con ella. Doña Claudia estará en la capital de los Alacranes donde se presentará en la Plaza de Armas cerca de las 13:30 horas (aunque en Morena suelen traer otros tiempos). Considerando que en este segundo bloque aparecen seis mujeres en primera fórmula y solo un varón para el estado de Guanajuato además de que los partidos de la coalición Sigamos Haciendo Historia determinaron que el género para los estados de Colima y Durango seria cosa que dejarían para más tarde la rebatinga entre doña Marina Vitela y la diputada local Sandra Amaya por la Senaduría podría dar un giro inesperado si lidera la fórmula un varón… Y quizá del PT. Del lado de Acción Nacional está más que cantado el registro de la actual diputada federal Gina Campuzano, quien se niega pasar a vivir en el error y pretende seguir representando a Durango desde la Senaduría, contando por supuesto con el apoyo de su amiga y primera autoridad de Gómez Palacio, doña Lety Herrera, quien siempre ha sabido tender puentes en el blanquiazul.

Por cierto, que en su más reciente visita a La Laguna el gober que no canta mal las rancheras dijo palabras más, palabras menos que “algún día” espera tener tiempo para atender a los rijosos empresarios laguneros. Cuentan las malas lenguas que Don Esteban Villegas se hace ojo de hormiga por no querer atender ni pagarles a todos los que hayan sido proveedores del gobierno de Aispuro (como si hubiera habido otra opción) y agregó que de ninguna manera visualiza la posibilidad de que Aispuro pueda obtener alguna posición política… Casi casi que de su cuenta corre que no.

Todo parece indicar que será Jesús Octavio Pimentel Martínez, director de vinculación, el próximo rector de la universidad autónoma de Coahuila. Por encima de los más de 10 suspirantes, entre los que se encontraban el actual tesorero Alanis y el oficial mayor, Luis Gutiérrez, peso más el power del secretario de gobierno Oscar Pimentel y dicen que también la relación de amistad que Octavio tiene con el gobe echado pa delante. Octavio enfrenta acusaciones serías como violentador de mujeres, pero quienes lo apoyan operaron rápido para convencer a la parte afectada para que retirará los señalamientos. Sandra López apoyada por Manuel Medina no pudieron hacer nada y menos los centeno que seguirán ocupando cargos en la máxima casa de estudios, pero de ninguna manera la rectoría de la UAC que en los últimos seis años se quedó esperando el tan anunciado cambio que tanto promovió salvador Hernández velez...chava es el cambio...ese fue su slogan.