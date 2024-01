'Vamos por todo', asegura el presidente del PRI en Coahuila

“Vamos por todo, en lo federal y en lo local”, aseguró el presidente del PRI Coahuila, Carlos Robles Loustaunau.

Lo anterior previo al registro de aspirantes a una candidatura para diputado federal, así como al Senado de la República.

Sostuvo que los que están encabezando el registro son hombres y mujeres priistas muy acreditados, con una gran trayectoria, con mucho trabajo en las estructuras, en la sociedad civil, por lo que están muy optimistas en relación con su posible triunfo en esta elección que se avecina, para la cual se han venido preparando desde hace tiempo.

“Cuando concluyó la elección exitosa del gobernador Manolo Jiménez y las candidaturas locales, al día siguiente comenzamos a trabajar propiamente en las actividades del partido y desde entonces no ha habido un día que no tengamos actividad, porque somos muy consientes de que los partidos políticos, su tema fundamental es el voto, ganar, es la forma en cómo se acreditan ante la sociedad, con triunfos no con derrotas”, afirmó.

ALIANZAS

Recordó que la alianza federal continúa con el PAN y PRD. En el caso de Acción Nacional, se le reservan dos distritos, mientras que al PRD el octavo distrito, además de comentar que solo ellos tienen la respuesta en cuanto a quienes son los candidatos.

"En lo local no llevamos alianza (con el PAN), en lo federal sí estamos aliados. No hubo alianza, los plazos concluyeron, los estuvimos esperando hasta el ultimo minuto, minuto que no aparecieron, minuto que aparecieron, pero sin la disposición de firmar, o sin la autorización de firmar por parte de México", resaltó.

No obstante, subrayó que con el PAN local hicieron una gran alianza, en la que se entendieron como coahuilenses muy bien.

“Trabajamos coordinadamente y teníamos la esperanza de seguir construyendo esa alianza, desafortunadamente entraron factores fuera de nuestras posibilidades, que los desconozco, fueron intereses del Comité Nacional y quedamos sin alianza, pero quedamos aliados con un partido local que es la UDC, estamos aliados con el PRD, obviamente, que continuamos aliados, y obviamente con un partido local que nos satisface mucho la alianza en virtud del conocimiento que tienen ellos también con los ciudadanos, o sea que estamos convencidos de que en conjunto vamos a ir triunfando. Vamos por todo, en lo federal y en lo local”, concluyó.