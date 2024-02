Va BlueBots por otro logro excepcional

Su equipo se llama BlueBots, son laguneros, son el primero y el único conjunto de robótica integrado por chicos con trastorno del espectro autista que participa en las competencias FIRST y que ha logrado, al momento, ser subcampeón en su categoría, logro que les llevará al certamen nacional a celebrarse el 9 de marzo próximo en Ciudad de México.

Su "coach", el maestro Gerardo Alejandro González Adame, es quien ha estado con ellos desde su formación, de hecho, es uno de los impulsores iniciales de las competencias FIRST en la Comarca Lagunera; actualmente es el responsable de robótica en el Instituto Francés La Salle de Gómez Palacio.

La población con trastorno del espectro autista es de las más desfavorecidas, por esta razón "seleccionamos a los niños con autismo para competir y no tanto por la competencia, sino por las habilidades psicosociales que pueden desarrollar", mencionó en entrevista para este diario.

Los chicos tienen entre 6 y 10 años de edad, y acreditaron al certamen nacional después de quedar subcampeones en el regional; "es el primer equipo de niños con autismo en acreditar a un nacional y todos los años hemos estado participando con la categoría grande, el año pasado participamos en línea en junio, y quedamos subcampeones, que no es lo mismo ahora que participamos presencial".

GANAN SUBCAMPEONATO

El nivel que han alcanzado los participantes de las competencias de robótica es ascendente, por lo que resultar subcampeón no es cualquier cosa.

Este subcampeonato y pase al nacional "demuestra que estos niños, con oportunidades y bien dirigidos, pueden llegar a donde quieran".

BlueBots compitió en igualdad de circunstancias con el resto de los participantes, y lo mismo ocurrirá en la competencia nacional.

"Tienen que estar a la par de los demás, a lo mejor se les dificulta un poquito más la parte de la expresión verbal por su condición, aunque no todos son así: tengo un chavo que tú dices: 'es un perico', pero no todos son así; tengo niños que son un poquito más reservados, pero competimos de igual a igual"; el profesor no permite que se les otorgue alguna canonjía a sus pupilos. González Adame recordó el momento sorpresivo durante la premiación:

"Yo les había dicho a los muchachos que andaban bien, que habían trabajado mucho y que tenían posibilidades de un nacional; pero cuando llegó la premiación nos dijeron que en este año solo darían cuatro pases al torneo nacional (los años anteriores otorgaban ocho). Yo estimaba que, si nos iba muy bien, íbamos a pasar en el lugar siete o en el ocho; ya nos habían dado un reconocimiento que se llama Estrella Ascendente, y en el cuarto lugar hubo un empate", por lo que las esperanzas de obtener un buen lugar se estaban esfumando, "pero cuando nos nombraron como subcampeones dije: ¡Vaya, esto sí es algo excepcional!".

Los integrantes de BlueBots pertenecen a diversas escuelas de la región, lo que dificulta un poco las reuniones para entrenar, pese a ello, obtuvieron un logro inigualable y ahora se medirán en el nacional de su categoría.