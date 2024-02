'Urgente, que Durango tenga Ley de Identidad de género'

Como algo urgente y sobre todo como un derecho, consideró Paola Valentina, presidenta de La Red Trans Laguna, el hecho que en Durango se cuente con una Ley de Identidad de género, de la cual no existe ninguna iniciativa dentro del Congreso del Estado.

Paola, quien desde su organización ha ayudado a personas trans a realizar el trámite de cambio de nombre y todo lo que conlleva, pero en el estado de Coahuila, pues considera que en el tema Durango está "en pañales".

Y es que fue apenas en esta Administración Estatal, que encabeza el gobernador Esteban Villegas, que, por decreto, fue posible formalizar las uniones de parejas del mismo sexo.

Paola, desde hace un año, se encuentra en el proceso de cambio de identidad, ya que, al ser originaria del estado de Durango, el trámite debe realizarse vía amparo en contra del Registro Civil, proceso que se torna largo, cansado e incluso costoso, por lo que la mayoría de las personas trans, optan por no realizarlo.

Por ejemplo, en el caso de Paola, ella recibe el apoyo financiero de sus padres, pues trabajar de manera formal no ha sido posible debido a que la documentación no coincide con la identidad que ella muestra al mundo.

"Ahorita estoy con los trámites de ocho personas las que van a hacer el cambio, la mayoría son de Torreón, uno de Sinaloa y otra de Chihuahua. En el estado de Durango es mediante amparo. En mi caso, el estado de Durango no me entrega mi nombre. La ley debe obligar al Registro Civil a que te entregue tu nombre. Pero en Durango no hay una iniciativa como tal, dijo.

Mientras que en Coahuila, dicho trámite llamado Reconocimiento de Identidad de Género no tarda más de un día y el costo es de 748 pesos, de acuarios con el portal de trámites del Gobierno del Estado.

Paola Valentina mencionó que aquellas personas trans que deseen realizar su trámite, podrán comunicarse a través de la página de Facebook e Instagram de la Red Trans Laguna, para recibir la asesoría necesaria y sobre todo el apoyo para hacerlo.

EN EL ESTADO

Como se informó, activistas de la comunidad LGBTI en Durango consideran necesario contar con una Ley de Identidad de Género, propuesta que se presentaría en el primer parlamento Juvenil LGBTI que se realizaría en el Congreso de Durango, el cual fue cancelado presuntamente por no estar contemplado dentro de la Ley Orgánica.

De acuerdo con Dimar Guillén Torres, consejera de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH), actualmente no existe ninguna iniciativa sobre la Ley de Identidad de Género en el Congreso.