Un documental entre el arte y el siniestro

Cuatrociénegas y Torreón formaron parte de las locaciones de Ajuste de pérdidas, la nueva película documental escrita y dirigida por el artista Miguel Calderón, misma que tendrá su estreno nacional el próximo jueves 24 de octubre en el Festival Internacional de Cine de Morelia (FICM).

El proyecto, producido por Andrea Paasch, muestra la vida de Pedro Cabrales, un ajustador de siniestros, quien recorre México al investigar las causas de grandes catástrofes. En su oficio, debe enfrentarse a "carroñeros" corruptos que se benefician de la tragedia humana. Tal es el caos a su alrededor que el entorno lo ensordece. Necesita escapar de la sordidez y violencia que permea su vida cotidiana. Entonces lo decide, Pedro entra a un mundo que considera opuesto al suyo: el arte contemporáneo.

"Una cosa es hacer arte, pero otra cosa es el mundo alrededor del mundo del arte. Son dinámicas diferentes que para mí han sido parte continua de mi proceso. Y en una ocasión, una persona me compró una obra y después de la compra me dijo que quería invitarme a tomar algo. Era Pedro, el ajustador. Entonces, me dijo que estaba muy cansado del mundo de los ajustes, que era un mundo horrible, corrupto, muy agobiante para él, que estaba buscando escapes, que si lo podía conectar con el mundo del arte, el cual pensó que era muy glamoroso", comenta Miguel Calderón en entrevista exclusiva con El Siglo de Torreón.

Entre Pedro y Miguel surge entonces una amistad. Ambos comparten sus mundos, se entrelazan. Miguel Calderón también se sentía saturado por el entorno del arte, por tal motivo aceptó y comenzó a visitar los siniestros que se le presentaban al ajustador. La tarea de Pedro, punto de contacto entre los asegurados y una compañía de seguros, consistía en investigar los eventos (revelar las causas, evaluar las pérdidas) y determinar las respectivas indemnizaciones.

"Para mí, como una persona obsesionada con el aspecto visual de mi entorno, comencé a estudiar mucho las catástrofes, todos los fallos naturales y también muchos generados por el ser humano para cobrar seguros. Entablamos esta gran amistad. Yo me metí a su mundo y él se metió al mío".

Si bien, en un principio, se pensó que el proyecto se limitara a explorar estos siniestros y grabar en voz en off las reflexiones de Pedro, se determinó que el mismo ajustador fuese el protagonista de la cinta también visualmente. En su travesía, la producción pudo percatarse de la diversidad de paisajes con los que cuenta el país.

Andrea Paasch comparte que unas locaciones se realizaron en Acapulco, también en el desierto de Chihuahua, en la Zona del Silencio, Cuatrociénegas, Torreón y Nuevo León. La historia de Pedro se filma a través de los relieves donde va pisando. Miguel Calderón profundiza:

"Seguimos el curso del viaje del ajustador. Empezamos en Chihuahua, con el siniestro de un caballo que habían enterrado para poder cobrar el seguro. De ahí nos fuimos a Monterrey, porque el ajustador quería ir a mi exposición en el Museo MARCO".

FOTOGRAMAS DE CUATROCIÉNEGAS

Andrea Paasch indica que Pedro Cabrales es un personaje en constante relación con el agua, siempre entre el fuego y el líquido como parte de su trabajo, pero también de su psicología. El agua es un elemento que le otorga una especie de consuelo.

"Y Cuatrociénegas, además de que es un paisaje muy único, no existe nada igual. Ahí es donde el personaje encuentra consuelo, se mete en el agua y está como en soledad en este desierto, donde no se escucha nada", menciona Paasch.

El viaje de Pedro, lo termina involucrando en una obra de teatro de Sarah Kane. No obstante, el ajustador, de una notable sensibilidad, paga caro su falta de experiencia. Además de que debe interpretar a un personaje repulsivo, termina enamorándose de una actriz, sumergiéndose en una crisis de identidad.

Su exposición continua a la violencia y la incapacidad de dividir entre la realidad y el personaje de la obra teatral, colisionaron su mundo. De pronto, Pedro se encontró atrapado en una paradoja: ¿qué mundo era más engañoso? ¿El de los siniestros o el del arte? Algo se pierde en el proceso.

En el tráiler del documental es posible escuchar al mismo Pedro: "Todo mundo empieza en este negocio como ajustador, como ajustador de vehículos, de accidentes, y desde ese momento te van enseñando cómo salvar a la compañía aseguradora de pagar. Luego te pasan a otros tipos de riesgo, inmuebles, incendios, todo igual. Los indicadores de éxito son cuando menos pagas, no cuando más pagas".

Cabe señalar que el estreno internacional de la película ocurrirá el 17 de noviembre, en Ámsterdam, Países Bajos.