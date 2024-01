Un año nuevo sin mí: ¿qué tanto vives tu presente?

Si bien las fiestas de fin de año son momentos para celebrar, también es cierto que cada año perdemos algo. Los medios de comunicación y el tiempo nos recuerdan que hay algo por vivir, hacer o construir, esto puede generar presión, desilusión o frustración al inundar la memoria de cuando fuimos felices.

¿Has escuchado la frase “recordar es volver a vivir”? La memoria nos recuerda quiénes fuimos y quiénes estaban a nuestro lado cuando nos sentíamos más felices. Pero, ¿qué tanto recurres a esa frase? Es posible que no sepas vivir tu presente y por eso se recurre al pasado.

Cuando extrañas a alguien, también extrañas quién eras tú en aquél momento, cómo te hacían sentir amado y cómo te sentías pleno. Después de esas pérdidas ¿sigues construyendo nuevos vínculos?¿Qué pensamientos te dices después de la pérdida? ¿Son amables, amorosos o llenos de culpa, tristeza y dolor?

¿Dónde está tu felicidad?

Espero que no esté en tu pensamiento pero sí en tu consciencia y presente. Puede ser la referencia de las cosas que hoy puedes buscar y construir en tu presente con un yo nuevo, personas nuevas, amistades, etc. Dejar que tu presente te sorprenda puede ser una manera de resignificar estas fechas. Si vives en el pasado no existes en el presente, resignifica y disfruta tus recuerdos pero no vivas en ellos.

Durante esta época, disfruta de los recuerdos positivos que avala que eres capaz de ser amado, de ser feliz, pedir perdón, seguir adelante o lograr un propósito. Recuerda la primera vez que sacaste a bailar a alguien, el primer beso, tu graduación, tantas cosas bellas que te dicen ¡SI PUEDES! Al despertar toma un momento y agradece por lo vivido, por lo que tienes y llegará, sigue adelante.

Toma en cuenta que lo mejor no está por venir, lo mejor es sentir el hoy. Lo mejor es poder ver, escuchar, tocar y amar a quienes están a tu alrededor. Además, la vida está llena de experiencias, no vivas en las redes. Hoy en día no vivimos el momento por tomar la fotografía y subirla a redes. No sólo captures fotos, captura momentos con tus sentidos, vive, ama y muéstrale a tus cercanos quién eres hoy, cómo cuentan contigo o qué te gusta. No somos los mismos de hace meses o hace años, decide quien ser.

A pesar de que parezca sencillo, lo anterior es todo un reto. Evitar refugiarte en el pasado no será fácil pero en este proceso sé benevolente con tus resultados y experiencias, ser amable contigo será necesario para vivir satisfecho y no en el vacío de la insatisfacción.

Lo complicado de fin de año

Hay dificultad en la vida, no sólo en navidad. El presente se nubla con las emociones que no están resueltas y con problemas que no son claros, por eso es complejo vivir esta temporada.

Vivir con sentido también abre un espacio para emociones que generalmente no nos permitimos sentir como la tristeza. Debemos abrazar el hecho de que también la tristeza existe cuando hay momentos hermosos. Quien se ha casado también ha llorado por dejar a sus padres o quien se gradúa siente nostalgia por el grupo del que ya no formara parte. La tristeza forma parte de la vida y te invito a no evadirla.

Los eventos como la navidad, los cumpleaños, aniversarios, bodas, apertura de negocios, graduaciones entre otros, también representan una invitación para ver si has decido conscientemente tus experiencias, si tienes la vida deseada POR TI y si has logrado ser a pesar de lo que demande la sociedad, familia y trabajo.

¿La época te pone triste?

Con lo anterior, puedes identificar si la navidad o el fin de año te hacen sentir triste o ya lo estabas desde la forma en que manejas tu vida. Imagina un futuro sin sentido, sin consciencia, sin sentir, sin pasión, sin ti. El camino y la solución está en tus manos: construye, resignifica, agradece, valora aprende, equivócate, llora, siente.

Esto te permite avanzar y a su vez, saber que tienes algo que resolver. Las emociones negativas en realidad son una alerta de que estás dejando de escucharte. Asimismo, es necesario aprender que no existe una vida sin crisis; la vida tiene amor y contrastes dolorosos, abrazar la incertidumbre de la vida te hará libre.

En esta época busca tener un sentido real donde puedas ser tu mismo sin sentirte obligado o exigido. No busques ser feliz al complacer a otros, busca sentir, crecer desde tu tiempo, desde tu experiencia, es tu proceso. Sobre todo evita ser tu propio verdugo.

Cuando sientas frustración por lo que no lograste el año anterior recuerda que hiciste todo lo que pudiste. Lo no hecho, no resuelto o no logrado es porque aún no estabas listo. Sé amable contigo, en tus tiempos y los resultados que hasta hoy llevas.

Si esta época se siente solitaria, triste o vacía es tal vez porque estás sin ti. Trabajar en ti y a tu ritmo será el mejor regalo que puedas darte. Decide hoy, ámate.

Feliz, bello e imperfecto año nuevo.