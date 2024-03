UAdeC enfrenta desafíos financieros para el mantenimiento de sus instalaciones

Con menos de 10 millones de pesos de presupuesto disponibles para el mantenimiento de sus escuelas y facultades, la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC) enfrenta la necesidad urgente de realizar reformas financieras y administrativas que le permitan generar recursos para garantizar la atención de las necesidades en esta materia.

El rector de la UAdeC, Octavio Pimentel González, destacó que la reforma permitirá que la Universidad pueda generar sus propios recursos y destinarlos, en un marco de absoluta transparencia, al mantenimiento de sus instalaciones.

“El presupuesto que tenemos, de aquí a noviembre, es de 10 millones de pesos. No vamos a completar, sin embargo no nos vamos a quedar de brazos cruzados. Vienen actividades importantes que vamos a desarrollar para invertirle a esto. Si no tenemos recursos hay que ir por ellos y hay que generarlos”, sostuvo.

Como parte de las acciones para abordar estos desafíos, planteó la creación de la Fundación de la Universidad, en la cual se podrían generar becas para los estudiantes y reorientar el recurso que en este momento se deriva hacia esa parte. Además, destacó la importancia de la participación de la rectoría y la universidad con las cámaras empresariales y la iniciativa privada a quienes ofrecerán convenios de colaboración.

El rector subrayó la necesidad de un plan de mantenimiento general que abarque todos los planteles y mencionó que entre las necesidades prioritarias se encuentra el equipamiento en salas de cómputo y laboratorios, impermeabilización, servicio de Internet y la mejora en las instalaciones sanitarias.

“La rectoría y la Universidad autónoma de Coahuila deben estar participando activamente en todas las cámaras. A la iniciativa privada no hay que ir a pedirle, hay que ir a ofrecerle, comprometernos con ellos, trabajar en equipo y generar intercambios que nos ayuden a tener más recursos”, indicó.