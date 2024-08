Tres piezas para abordar el ego

El artista lagunero Máscara (Luis Sergio Rangel) se encuentra en la planta alta de la Antigua Harinera, una antigua nave industrial que en 2021 fue adaptada como galería y hoy funciona como un centro cultural del municipio de Torreón. Será en ese espacio donde el próximo 5 de septiembre, a las 19:00 horas, se inaugure su exposición titulada 'Ego'.

La muestra de Máscara se conformará por tres instalaciones, piezas de gran formato. En ella explora los recovecos de la conceptualización que los seres humanos tienen del ego. El nombre de la exposición responde a dos cuestiones. La primera apunta hacia el enorme espacio del lugar.

"Desde mi punto de vista, todo lo que pones aquí se queda corto respecto al tamaño. El espacio es muy grande y siento que solamente se llena con los egos, y de todos modos uno se queda corto. Entonces, la idea es explorar estas cuestiones del ego a través del espacio y de lo que voy a hacer".

Se escucha al tren transitar ante los cerros del poniente. La Antigua Harinera se encuentra en el corazón del sector Alianza, en la parte vieja de Torreón. Su casco perteneció a una fábrica que estuvo en funciones desde principios del siglo XX hasta la década de los noventa. Después tuvo que desprenderse de su ego industrial, vaciarse de maquinaria para llenarse de polvo, restos de cristales rotos, excremento de aves y murciélagos, esperando quizá su demolición.

Pero hoy, mientras el inmueble trata de mostrar una nueva cara, el artista Máscara comparte que plasma en las tres piezas a exponer su propia percepción. El discurso de estas habla sobre lo que es el corazón, la mente y el cuerpo: los lugares donde habita el ego.

"Haciendo investigación sobre lo que es el ego, me di cuenta de que la mayoría de las personas, inclusive yo mismo, tenemos esta conceptualización del ego muy budista, donde el ego es malo, hay que acallarlo y dominarlo. De hecho, a mí me marcó mucho el libro de Siddhartha de Hermann Hesse, donde habla sobre esta situación del ego".

Máscara rememora. Recuerda sus inicios en el grafiti y sus incursiones callejeras a principio de milenio. Entonces se negaba a pintar las obras que plasmaba sobre los muros de la ciudad.

"No firmaba porque estaba con esta idea de acallar el ego y no ponerlo. Pero el hecho de no firmar en la calle, llevó a que la gente me buscara, buscaban quién había pintado eso. Y así empezó mi trabajo en Torreón".

El artista niega que Ego se trate de una retrospectiva, pero sí se trata de un trabajo de más de dos décadas que llegará a su conclusión. ¿Qué es el ego para el artista? En lo personal, Máscara reafirma que al principio trataba de eliminarlo. Tenía claro que el arte de la calle era efímero y eso daba un golpe en el ego.

"¿Cuántos artistas no han caído por el ego? Este espacio lo demuestra: la altura a la que puedes llegar y lo alto que puedes caer. No es una crítica al ego, pero sí es una visualización de lo que acabas de decir. El texto de la exposición habla sobre este insaciable alimento del ego que la sociedad nos exige a los artistas y a los diseñadores".

El ego está en constante sube y baja, oscila en las pendientes del triunfo y la derrota. Para Máscara, la planta alta de la Antigua Harinera está conformada por cubos. Él expondrá en la parte más iluminada, que es la que se aproxima al sur, hacia el bulevar Revolución. Al igual que un cubo, el ego puede tener varias caras, y en cada una de ellas el individuo puede reflejarse diferente.

"Usaré alto contraste; contrastar el espacio duro, blanco, gris de la Harinera con acrílicos de colores, madera (que es orgánica) y pintura".

Las obras consistirán en una pintura-instalación monumental, semejante a un mural e de cuatro por cuatro metros. Las dos restantes se relacionan con el formato de la escultura.

"El lugar se las va a comer. Es tan grande, cuando hablamos del ego, que intención también es eso: que se vean tres piezas que conviven en un ego enorme. Va a ser un recorrido corto, porque son tres piezas, pero espero que la gente disfrute. Lo que me gusta del arte es aquel que invita a reflexionar y que te lanza una pregunta".

La exposición Ego del artista Máscara permanecerá en el Centro Cultural Antigua Harinera hasta el 11 de octubre.