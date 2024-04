Trasladan a pasajeros de Torreón a Nazas

En el municipio de Nazas, desde este sábado, 20 personas que se registraron como taxistas para mover turistas empezaron a viajar al aeropuerto de Torreón para trasladar visitantes a Nazas.

Teresa Rodríguez Castro, coordinadora del evento eclipse 2024 en el municipio de Nazas, señaló que desde la mañana del sábado empezaron a llegar los primeros visitantes para ver el eclipse.

Los primeros fueron un grupo de motociclistas que llegaron de Monterrey, y ellos vienen para acampar en el parque Picachos, pero poco a poco empezaron a llegar más visitantes.

"De las personas que ya tienen reservaciones, en los dos hoteles o casas rentadas, o cuartos de casas rentados, va a ir alguien a recogerlos al aeropuerto de Torreón", señaló.

Para ello, dijo que 20 personas que tienen vehículos en Nazas se registraron en Uber para ser los que muevan a los visitantes y vayan por ellos hasta el aeropuerto de Torreón, porque los visitantes que llegan a Nazas vía aérea lo harán de Torreón.

Y desde este sábado empezaron a mover pasajeros y visitantes y así estarán hasta el próximo martes que se van los últimos turistas.

Los choferes de esta aplicación registrados en Nazas estarán trasladando visitantes a los poblados que se han apuntado con avistamientos que son Dolores Hidalgo, Paso Nacional y la misma cabecera municipal.

"Ya hicimos todo lo que esté en nuestras manos, no sabemos si algo se saldrá de control, no sabemos la magnitud del evento, nos han dicho que las carreteras van a colapsar, la verdad no sabemos qué va a pasar, pero estamos listos y nerviosos", concluyó Tere Rodríguez Castro.