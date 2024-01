Torreón volverá a ser sede de grandes torneos

La Federación Mexicana de Pádel (Femepa) dio a conocer su calendario de torneos y circuitos selectivos, correspondientes al año 2024, en el que nuevamente, la Comarca Lagunera y en específico, Torreón, tienen un lugar privilegiado.

NUEVAS REGLAS

A través de sus canales oficiales de comunicación, la Femepa, en voz de su presidente, el yucateco Jorge Mañé Rendón, difundieron el calendario oficial de competencias que otorgan puntos para los ránkings nacionales en distintas categorías, a fin de que los jugadores puedan ajustar sus planes de entrenamiento y logística de viajes, en caso de ser necesarios, para participar en la mayoría de estos eventos. El renovado reglamento de este año, apunta que para ser elegibles a alguna Selección Nacional, se debe participar en al menos 4 de los 6 torneos oficiales que otorgan puntos en el ránking clasificatorio, por ello la confección del calendario permite a los jugadores tener una planeación específica.

Los torneos Estatales, Seccionales y Nacionales, oficiales de la Femepa, serán: Circuito Nacional de Infantiles y Juveniles (Sub 10, Sub 12, Sub 14, Sub 16, Sub 18 y Sub 23, todos en varonil y femenil), Circuito Nacional de Mayores (Desde Primera, hasta Sexta Fuerza en ambas ramas) y Circuito Nacional de Veteranos (35 y Mayores mixto, 35+, 40A+, 40B+, 45+, 50A+, 50B+, 55+, también todos en varonil y femenil). El mapa de México para la Femepa, seguirá dividido en las zonas: Sureste, Centro, Occidente, Noroeste y Noreste, al que pertenece La Laguna.

Además, la Femepa ratificó al puerto de Acapulco, Guerrero, como la sede del México Major Premier Pádel 2024, a jugarse en la Arena GNP, que ya recibe trabajos de restauración, después del desastre ocasionado por el huracán Otis, noticia que ha sido recibida con agrado en toda la comunidad del pádel mexicano, pues el máximo torneo de este deporte a nivel internacional en este país, se jugará precisamente en el lugar donde nació ese deporte.

EN TORREÓN

En base al constante y explosivo crecimiento que ha experimentado el pádel en la Comarca Lagunera, la Femepa ha otorgado a Torreón, la sede de importantes citas, como el Primer Torneo Nacional 2024 en la categoría de Mayores, además del Nacional de Maestros, en Juveniles, Veteranos y Mayores, por lo que esta ciudad albergará a los mejores padelistas de todo el país, entre el 29 de agosto y el 1 de septiembre. Antes, el Primer Torneo Nacional 2024 para categorías Mayores, está pactado a celebrarse del 23 al 26 de mayo; en ambos torneos, la sede específica, es decir, el club anfitrión, está por darse a conocer.

En cuanto a Seccionales, se jugará en Torreón del 11 al 14 de abril, para Juveniles y Veteranos. Torreón recibirá el primer Torneo Estatal de la Zona Noreste, del 22 al 28 de enero próximos, mientras que el segundo Estatal, se jugará del 26 de febrero al 3 de marzo, ambos en Juveniles, Veteranos y Mayores, ahí, los jugadores podrán empezar a sumar puntos para los ránkings de la Femepa.