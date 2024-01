Torreón lanza el Primer Concurso Municipal Infantil de Lectoescritura

En una rueda de prensa ofrecida durante la mañana de este lunes en la Biblioteca José García de Letona, el Instituto Municipal de Cultura y Educación (IMCE) anunció el lanzamiento del Primer Concurso Municipal Infantil de Lectoescritura, mediante el cual se busca fomentar una mejor comprensión lectora y habilidad de escribir entre los niños laguneros.

Juan Noé Fernández, coordinador de Bibliotecas Públicas Municipales, indicó que en 2023 se registró que el 60 por ciento de los alumnos de primaria en México presentan deficiencias de lectura.

“Los motivos para no leer es que no recibieron estímulos suficientes para la lectura durante la infancia, al contrario de la población lectora. La población no lectora es: hombres, 28.6%; mujeres, 34.3%”.

¿Qué lee la población alfabeta? Los números presentados arrojan que libros, 40.8%; Internet y blogs, 37.7%; revistas, 26.3%; periódicos, 18.5% e historietas, 6.1%. Datos del Inegi, revelan que en 2023, entre los lectores mexicanos se registró una media de 3.4 libros leídos al año, lo que significó una reducción respecto a 2022, cuando la media fue de 3.9.

Según el censo de 2021, México cuenta con 121 millones de habitantes, el 4.7 presenta analfabetismo funcional.

Por tal motivo, la presente convocatoria, que es cien por ciento gratuita, está dirigida a niños y niñas inscritos en el año escolar de 2023-2024, en los planteles públicos y privados del municipio de Torreón. También podrán participar los infantes que no se encuentren matriculados en el sistema escolar, siempre y cuando sepan leer y escribir.

El concurso constará de diversas frases. La primera de ellas indica que, desde hoy y hasta el 23 de febrero a las 15:00 horas, cada menor participante deberá a acudir a inscribirse en una de las 17 bibliotecas públicas municipales de Torreón, acompañado de algún maestro, padre de familia o tutor.

El aspirante recibirá un libro previamente seleccionado y acorde a su edad, el cual deberá leer en público ante un jurado el viernes 1 o el marzo 2 de marzo, en la biblioteca asignada según su sector. Al terminar la lectura, el aspirante deberá hacer un comentario breve sobre lo que leyó. Una semana después, en la misma sede, redactará a mano lo que entendió y comprendió de su lectura.

Se presentan tres categorías: 6 a 8 años, 9 a 12 años y nivel secundaria. El 16 de marzo, el jurado elegirá así los siete mejores participantes de cada categoría.

Los finalistas volverán a competir el 12 y 13 de abril, donde repetirán la misma mecánica de la primera fase. Y, finalmente, la final se realizará el 30 de abril, en el marco de la celebración del Día del Niño y la Niña, en las instalaciones de la Biblioteca José García de Letona, donde se revelaran a tres ganadores de cada categoría, en la que se disponen los premios de $3000 para primer lugar, $2000 para segundo lugar y $1000 para tercer lugar. Además, se dispondrán diplomas y dotaciones de libros.

El IMCE indicó que las inscripciones también pueden realizarse de manera electrónica en el correo:

[email protected]. Las bases completas de la convocatoria pueden consultarse en el sitio web o en las redes sociales de esta dependencia.