Toman protesta candidatos del PRI en Saltillo

En Consejo Estatal, este sábado en la capital del estado el primer priista de Coahuila, Manolo Jiménez Salinas, tomó protesta a las y los candidatos al Senado, Diputaciones Federales y Alcaldías, con los que aseguró que el PRI será una aplanadora en el próximo proceso electoral. Lo anterior acompañado por el presidente del Comité Directivo Estatal del PRI, Carlos Robles Loustaunau, y por el primer priísta de la capital del Estado, José María Fraustro Siller.“Salgamos a defender el presente y el futuro de Coahuila. Vamos con todo en unidad para seguir construyendo la grandeza de esta bendita tierra”, sostuvo.

Junto a legisladores federales, ex presidentes del partido, delegados, activistas; simpatizantes de las colonias, barrios y ejidos del Estado, Manolo Jiménez refrendó su compromiso con las y los coahuilenses, “aquí está la fuerza del partido, la gente del PRI Coahuila”.

Recordó que el año pasado recibieron una votación histórica de 765 mil sufragios, y aprovechó para agradecer a todos los coahuilenses que creyeron en él y en todo su equipo.

“A mí no se me olvida, ni se me va olvidar nunca, porque soy Gobernador; yo soy Gobernador gracias a ustedes, gracias a nuestra gente de todo Coahuila, y tengo muy claro que la mejor manera de honrar su confianza es cumpliendo”, afirmó.

Mencionó que a partir del primero de marzo que inician las campañas, quienes integran el gobierno de Coahuila serán respetuoso del proceso y cumplirán con la ley.

Destacó la importancia de blindar al Estado de las “grillas” nacionales en el próximo proceso electoral, pues lo que más les interesa es mantener la seguridad, el desarrollo económico y la calidad de vida de las familias coahuilenses, pues de eso se trata esta elección, por lo que defenderán con todo el terruño.

Destacó que las candidatas y candidatos del PRI son los mejores, que son gente buena, trabajadora, con profundo amor y compromiso por Coahuila.

“La caballada está maciza, aquí hay juventud y experiencia, pero sobre todo, buenos resultados; es gente probada, gente echada pa delante, como somos los de Coahuila”, subrayó.

Aseguró que irán con todo a ganar después de 30 años el Senado, con la gran formula integrada por Miguel Riquelme, María Bárbara, Gabriel Elizondo y Cristina Amezcua. Agregó que mantendrán y ganarán los 38 municipios de Coahuila y los distritos federales.

“Hagamos lo que mejor sabemos hacer los priistas: recorrer cada calle y cada colonia de cada municipio para hablarle a la gente de nuestra propuesta y hacer compromisos muy claros. Seamos, como siempre hemos sido, cercanos, honestos y propositivos”, expuso.

Recordó que la principal alianza es con la ciudadanía, que el PRI, así como en 2023, sea nuevamente el punto de encuentro para consolidar a Coahuila como el mejor lugar de México para vivir con nuestras familias.

Por su parte, Carlos Robles Loustaunau, presidente del Comité Directivo Estatal del PRI señaló que, en unidad, su partido repetirá la dosis de 2023 porque se tienen a los mejores perfiles con los que cuenta el partido, mismos que combinan emoción y trayectoria política.

“Vamos a ganar; porque las y los candidatos tienen el apoyo de este gran partido, de esta gran familia y del primer priísta Manolo Jiménez. Compañeras y compañeros, ¡tenemos PRI para mucho rato!” externó.