Tiran jacales por no respetar derecho de vía

De manera sorpresiva, la tarde de ayer, vecinos de la calle del Ferrocarril, en la colonia Rocío Villarreal, vieron cómo llegaron trascabos para empezar a derrumbar tapias y propiedades de algunos de los vecinos.

NO LES AVISARON

Los hechos se presentaron cerca de las 14:00 horas, cuando según los propios afectados, entraron las máquinas al terreno, que dicen es ejidal, y que ellos tienen las cartas donde avalan su titularidad, mientras que los trabajadores y encargados de remover todo lo que estaba en los alrededores les mencionaron que no estaban respetando el derecho vía, pues sus propiedades estaban invadiendo y no respetaban los 35 metros que debe existir de separación, entre una construcción y la vía del tren.

UNA SOLUCIÓN

"Llegaron y se portaron de una manera muy prepotente, porque les preguntamos, que por qué estaban haciendo eso, y uno de ellos dijo que no tenían por qué darnos explicaciones", mencionó una vecina.

TRABAJO EN BALDE

Una de las afectadas dijo: "No entiendo por qué actuaron así, de perdido nos hubieran avisado unos dos o tres días antes, para prepararnos, ahora, no es justo, ¿por qué cuando veían que uno andaba limpiando y arreglando, emparejando a como podemos, por qué no nos decían nada?, desde ese entonces hubieran dicho que no se podía, pero nosotros estamos respetando la distancia".

NO PARARÁN

Los trabajos continuarán el resto de la semana, y según los propios vecinos, buscarán las formas de evitar que esto siga sucediendo, pues ellos son los propietarios. Dentro de las quejas que mostraron los vecinos, fue que los quisieron intimidar con la Guardia Nacional.