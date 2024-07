Tienen la misión de divertir a La Laguna

Las risas no pararán en la Comarca Lagunera gracias a un gran evento que se avecina.

Antes de que finalice este año, Pepe Lara, Mike Salazar y Óscar Burgos vendrán al Coliseo Centenario este 30 de noviembre

Burgos celebrará sus 50 años de carrera y por supuesto, presentará a personajes como "Perro Guarumo" y el "Payaso Tilín".

Ellos, actuarán ante los laguneros bajo el concepto de Gran Comedy Fest 2024.

Los boletos, para todos los bolsillos, ya se encuentran a la venta.

Gracias a su peculiar comedia, Burgos ha logrado trascender como comediante, siempre le va bien en donde se presenta.

El artista nació en Tampico, Tamaulipas. Estuvo casado con Karla Panini.

Se inició en la televisión. Entre sus primeras oportunidades, logró compartir créditos con César Bono en el programa Alegrías del medio día.

Por su parte, Mike visitó El Siglo de Torreón hace tiempo. En entrevista reveló el secreto de su éxito.

"Mis espectáculos han llamado la atención porque son dinámicos.

"Bailo, canto y cuento chistes; como sabemos, el humor del mexicano se caracteriza por la picardía y el albur, pero en mi caso, no me gusta caer en la vulgaridad y si suelto una palabrota tiene que ser con pinzas y que sea justificada, no nomás por decirla", aclaró.