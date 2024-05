Tercer debate presidencial en México no convence a empresarios

El debate de los candidatos a la Presidencia de la República dejó insatisfechos a los empresarios, que coincidieron en que se quedó a deber en el tema de seguridad.

Juan Carlos Jáuregui, presidente del Consejo Ciudadano de Seguridad, consideró que ninguno de los tres candidatos habló lo suficiente del tema prioritario del país, que es actualmente la seguridad, pese a que este domingo fue el más violento del año.

"Realmente me quedé con un mal sabor de boca, me parece que se quedó bastante a deber, les faltó tocar mucho el tema de la seguridad en el país", expresó.

Señaló que es urgente mejorar la estrategia en algunas entidades, y en todo el país se requiere de un fortalecimiento a las policías municipales, que son los primeros respondientes. Mencionó que ha habido recortes en función de este tema y que se requiere que los elementos puedan desempeñar su labor de forma adecuada.

"Este es el gobierno que más muertos ha aportado en cuanto a homicidios dolosos, entonces yo creo que sí, ha quedado a deber este gobierno federal en términos de seguridad", comentó.

Mariano Serna, presidente de la Cámara Nacional de Comercio, dijo que en el tercer debate presidencial se tocaron temas importantes como la seguridad, la gobernabilidad, y se observó grandes contrastes entre las dos candidatas punteras. En este sentido, cuestionó que la morenista siga negando lo evidente frente a la realidad que es la violencia que muchos mexicanos están sufriendo en carne propia.

"Ya hay partes del país, estados que prácticamente son ingobernables, están tomados por el crimen organizado y es algo muy delicado", expuso.

Alejandro Gutiérrez Gutiérrez, presidente de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación, consideró que en el debate hubo muy pocas y demasiado ataque.

"El debate y el ataque son cosas diferentes, entonces vi puros ataques y en realidad no me aclaró las plataformas políticas de cada uno de los candidatos", dijo.

En cuanto a la seguridad, coincidió en que es el tema fundamental que se debería estar abordando por cualquiera que aspire a gobernar el país, pues refirió que la estadística marca que este sexenio ha sido todavía peor que los anteriores en cuanto al número de homicidios.

"No se escucharon propuestas de ninguno de los tres candidatos de cómo van a resolver el tema de inseguridad tan fuerte que hay hoy, a mí personalmente me preocupa la frase de 'abrazos, no balazos', afortunadamente Coahuila cuenta con una seguridad diferente al resto del país", agregó.