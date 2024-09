SU SALUD ORAL

EL BUEN COMER

Uno de los grandes placeres de la vida es el buen comer, es necesario hacerlo con medida, nada con exceso, para tener una excelente salud oral que te permita "comer" y general que te permita "procesarla". La comida entra por la boca, ahí inicia la digestión. Si tenemos una salud oral deteriorada, van a suceder muchas situaciones molestas, empaquetamiento de alimento entre los dientes, si no tienen órganos dentarios es muy importante saber manejar las prótesis dentales para poder alimentarnos, si se tienen enfermedades crónico-degenerativas, hay muchos alimentos que no se pueden tolerar. Lo que te comes tiene un impacto importante en tu estado de ánimo, por esta razón se creó el Plato del Bien Comer, para orientar a la población mexicana hacia una alimentación balanceada, mostrándonos cuáles son los diferentes grupos de alimentos y cómo debemos combinarlos en nuestra alimentación diaria, estas contienen, frutas y verduras, leguminosas y alimentos de origen animal y cereales. Con todo esto tendremos lo suficiente para tener energía, sentirnos muy bien y prevenir enfermedades. De preferencia consulta a tu nutriólogo para que te asesore de acuerdo con tu edad, peso, sexo, estatura, y varios factores más. Un plan alimenticio que incluya suficientes nutrientes esenciales y reduzca el consumo de grasas (especialmente grasas saturadas y grasas trans), reducir el consumo de sal, alcohol, y azúcar, todo esto para evitar el riesgo de enfermedades crónicas tales como diabetes, cáncer, enfermedades cardiacas, infarto, osteoporosis y obesidad. El comer una cantidad correcta y balanceada de alimentos ayuda a que tu organismo reciba la cantidad y calidad correcta de nutrientes.

La pérdida de dientes afecta sustancialmente el estado de salud oral y general, así como la calidad de vida de la población. Es un problema de salud pública importante, que a menudo se pasa por alto, especialmente en los adultos mayores. El padecerlo, se complica la masticación, la autoestima, y a la larga nos puede ocasionar problemas funestos. Cuando se tiene la salud completa no extrañamos nada, y cuando nos aqueja lo mas mínimo, ya nada es igual. Para prevenir la pérdida de dientes y problemas sistémicos de salud, es importante corregir muchos hábitos, especialmente alimenticios y la inactividad física. Sigue estos consejos:

- Cepillarse los dientes todos los días con una pasta dental con fluoruro.

- Limpiarse entre los dientes todos los días con hilo dental.

- No olvides cepillar tu lengua. Hay actualmente controversias en cuanto el fluoruro, en otros artículos lo abordaré. En cuanto el cepillado de los órganos dentarios, es la base del éxito de una buena salud oral, así que seré insistente en este tema.

- Comer con inteligencia: limitar los alimentos azucarados y harinas entre comidas, está comprobado que son los que contribuyen a la formación del biofilm, causante de la caries y enfermedad periodontal. Se recomienda las colaciones (sanas) cada 3 horas, después de la ingesta de desayuno, comida y cena. No te brinques comidas.

- No fumar ni masticar tabaco. Evitar el exceso de alcohol, lastiman el periodonto, tejido que rodea los órganos dentarios (encía) y pueden causar enfermedades muy serias como el cáncer entre otras.

- Toma alrededor de 8 vasos de agua natural durante el día, muy importante para todos tus órganos.

- Dormir el tiempo que requiere tu organismo (lo recomendado son 8 horas diarias).

- Consulta un especialista en nutrición.

- Visitar regularmente al Odontólogo. Recuerde que su salud oral es parte importante de su salud en general.

¡El Equilibrio es la clave! Para ser un adulto mayor sano, con el menor de complicaciones degenerativas, para ser feliz y tener el placer de comer todo lo que nos brinda la buena cocina, y sobre todo nuestros deliciosos platillos mexicanos.