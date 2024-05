SU SALUD ORAL

ORGANOS DENTARIOS IV

La higiene bucal, como mencioné en el artículo de la semana pasada es muy importante. Hace mucho tiempo, en la consulta de profilaxis, o limpieza dental, nos enfocábamos varias citas en el "control de placa dentobacteriana" lo dejé de hacer, porque al parecer no era muy cómodo para los pacientes decirles que no se estaban cepillando adecuadamente, otro de lo que nos acontece muy seguido es que el paciente dice: me acaban de hacer la limpieza y ya traigo mucho sarro o biofilm. A lo que contesto, en 24 horas se hace de nuevo biofilm, y el sarro y la placa que ya usted no puede quitar a los 15 días, aproximadamente.

Se que estoy tocando un tema sumamente básico pero lo considero "muy importante". Hace quince días a una paciente le pedí su cepillo de dientes, el cual valoré y para ella no era el adecuado, estaba muy grande y cerdas de hule muy grueso, era como que con una gran escoba se iba a cepillar, también le coloque una pastilla reveladora de biofilm, y /o sorpresa que se llevó, la paciente lleva una higiene oral bastante adecuada, pero de cualquier forma faltaba cepillado y sobre todo el buen uso de hilo dental.

¿Me comentó, pero cómo? ¿Por qué si tengo siendo tu paciente más de 20 años, apenas me explicas la técnica de cepillado? Le respondí que en muchas ocasiones los pacientes lo consideran absurdo e innecesario, ya que "si saben cómo hacerlo" cepilló sus dientes, encías, uso el hilo, y pulir el resto de biofilm que quedaba. Concluí que regresaré a esa costumbre de implementarla en la consulta, ya que lo más importante como siempre les digo es "la prevención" y todos debemos de hacerlo en todos los aspectos de nuestro ser, y en la mayoría de las ocasiones lo hacemos hasta que está el daño.

Regresando al cepillado, un ejemplo muy común que doy es el barrido en la casa y el uso del trapeador, en la primera enjuagada, el agua sale negra, en la mayor parte de las ocasiones es necesaria trapear tres veces una habitación, ya que la basura, tierra, manchas se van acumulando y también da motivo para los insectos, bichos rastreros, sé que el ejemplo es burdo pero lo mismo pasa en nuestra cavidad oral, tenemos bacterias normales, que si no barremos adecuadamente los restos alimenticios, y el biofilm que se forma, estas bacterias se multiplicarán y se harán dañinas.

En cuanto a los niños, es muy recomendable que uno de los cepillados del día los haga acompañado de su papá o su mamá, o una persona que vigile el correcto cepillado, ya que, si el adulto no lo hacemos adecuadamente, los niños menos, y aunque tenga órganos dentarios temporales, no es bueno que los pierda antes del tiempo en que se tienen que exfoliar.

Una pregunta muy frecuente: ¿qué cepillo uso?, el que usted prefiera, pero cepíllese, no se lastime, use el hilo dental, también no lastimando su encía porque se hacen surcos y por esos surcos entran las bacterias al torrente sanguíneo y afecta el periodonto que es el tejido que soporta los órganos dentarios.

Recuerde la prevención es muy importante, sé que nos tienen miedo, pero con consultas de valoración tres o cuatro veces al año a la larga vamos a ahorrar tiempo, dinero y esfuerzo.