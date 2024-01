SU SALUD ORAL

FRACTURAS DENTALES

Las fracturas dentales están siendo cada vez más presentes en los pacientes, por lo pronto podría decir que, de cierta edad, las que son causadas especialmente por motivo de estrés, es importante atención de urgencia dental por el dolor que provocan en el paciente. A las fracturas radiculares verticales (FRV) se asocian múltiples factores, son órganos dentarios que en ocasiones no han sido tocadas por el odontólogo, pero si por la vida útil que llevan en la persona, cuando la pieza esta sana, puede presentar líneas pequeñas de fractura ( craqueladas) que por ahí filtran por la dentina expuesta e inician los problemas, también pueden ser aquella piezas que ya fueron tratadas con endodoncias, endopostes, restauraciones intracoronales, resorciones radiculares ( este es un problema interno del órgano dentario) , contactos oclusales prematuros, (chocan los dientes inadecuadamente entre sí y el paciente no se percata de ello) bruxismo, bricomanía, traumatismos, iatrogenias y amelogénesis imperfecta.

La fractura radicular vertical (FRV) es una lesión que se extiende longitudinalmente a lo largo de la raíz dental, comunicando conducto con periodonto. Esta fractura puede ser completa o incompleta y afectar esmalte, dentina, cemento y pulpa. La mayoría de las ocasiones solo causa mucho dolor, al morder, el paciente acude con el odontólogo, no es fácil de diagnosticar, en la valoración, en ocasiones ni con radiografía, por eso es necesario tomar una tomografía.

Se ha reportado que la incidencia de fracturas es mayor en premolares superiores con tratamiento previo de endodoncia 48.68 % y aumenta en dientes restaurados con postes endodónticos, o definitivamente a pesar de que no ha sido restaurado. Se recomienda estar alerta cuando pacientes refieren dolor ligero a masticación. En ocasiones cuando la fractura solo es en esmalte-dentina y hay compromiso pulpar esta se expone al medio bucal, se presenta una respuesta inflamatoria, a causa de su contacto con productos de degradación y bacterias. Días posteriores se pueden aparecer cambios degenerativos ( abscesos o necrosis) o proliferativos (hiperplasia pulpar). Es por eso por lo que es necesario efectuar tratamientos de endodoncia, postes endodónticos y coronas. Pero posiblemente no termina ahí, si continua el trauma, el estrés, o el daño ( la fisura, la fractura) continua, se puede perder el órgano dentario,

Se considera que las fracturas dentarias constituyen las lesiones de origen traumático más comunes en la dentición permanente. Según mi experiencia y criterio, este tipo de fracturas ha aumentado en los últimos años, posiblemente efecto postpandemia, problemas económicos, políticos globales, se ha establecido una prevalencia que varía de 26 a 76 % de las lesiones dentales. Es muy molesto para el paciente perder un órgano dentario, "no lo pueden creer" y para nosotros los odontólogos no es así tan sencillo: esta fracturada su órgano dentario, por lo cual es necesario extraer, y la siguiente pregunta, ¿Qué sigue? Como voy a rehabilitar ese espacio, aquí entran muchos criterios de los odontólogos, y la economía del paciente. Para mi ha estado siendo muy preocupante, ya que está bastante alto la incidencia de estos problemas. La cuestión es: ¿cómo prevenirlo? Con protectores bucales llamado "Guardas oclusales" debidamente elaborados. Utilizarlos "siempre" porque por lo regular los guardas están "Guardados", adecuarse a ellos, sabemos a qué muchas personas les molestan muchísimo. De cualquier forma, si los hábitos para funcionales, y el estrés es muy fuerte, aun con protectores tenemos problemas, la fuerza de la abrasión, rechinamiento, apretamiento es muy fuerte, y por tal motivo se fracturas órganos dentarios sanos y más los ya rehabilitados. Este apretamiento también lo hacen no solo por la noche, es sin darse cuenta y durante el día. Recomendación: buscar de todas las formas la relajación, difícil, ¡lo sé!