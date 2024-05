Sordo trabaja al máximo en Allende

os Guerreros concluirán mañana con su segundo amistoso de la actual pretemporada, su concentración en Allende, Nuevo León, misma que ha sido provechosa, de acuerdo a lo confesado por el volante ofensivo argentino, Ramiro Sordo.

"Es una intensidad muy alta la que estamos viviendo en Allende, algo que nos va a servir a lo largo del torneo, pensando en mantener un estado físico alto para así competir con el resto de los clubes", dijo el pampero.

Sordo, quien vio actividad en 10 partidos de Liga MX en el Clausura 2024, debido a una lesión, trabaja a tope para arrancar con todo el próximo torneo, bajo las indicaciones del estratega albiverde, Nacho Ambriz.

"La verdad me siento muy contento por volver a entrenar con el grupo. Voy de menos a más por la lesión que tuve, ahora me siento físicamente muy bien" reconoció, aunque también apuntó: "En lo personal, siento que esta pretemporada me va a ayudar mucho para lo que viene en el torneo. Trataré de brindarme al máximo para terminar esta etapa de trabajo, y posteriormente seguir en Torreón".

Ramiro Gabriel, quien disputó cerca de 500 minutos en la campaña anterior, habló sobre la competencia interna, en la que destacó que muchos jugadores del club, tratan de aportar lo suyo "Los que venimos de fuera también aportando lo nuestro, uniéndonos y así afrontar este nuevo comienzo, que es lo que tenemos a la vista".

Por último, refirió la expectativa de cara al próximo semestre, en la que buscan ser un equipo intenso y competitivo, tratando de dar una versión distinta a la que mostraron, así como tener la mente fuerte y mirar hacia adelante para cumplir sus objetivos.

TURNO DE GUERRERAS

Las Guerreras comenzaron ayer con su pretemporada con miras al Torneo Apertura 2024 de la Liga MX Femenil.

El plantel se dividió en tres grupos para realizar las pruebas médicas y físicas correspondientes.

La atacante de 21 años Alexia Villanueva, fue de las que estuvo en el arranque de una nueva pretemporada con la casaca albiverde.

"Me siento muy feliz, concentrada y motivada por el comienzo de una nueva pretemporada, desde ya hay que entrenar al máximo para llegar de la mejor manera a una nueva aventura; veo a un equipo que va a trabajar muy duro para hacer un mejor torneo" dijo.

Dejó en claro, que deben enfocarse en trabajar el aspecto físico y alcanzar su mejor forma, establecer una idea de juego clara, conocerse tanto en lo personal como en lo futbolístico, adaptarse a las nuevas compañeras que se incorporen, unirse como equipo tanto dentro como fuera de la cancha, para tratar de iniciar con el pie derecho la nueva campaña.