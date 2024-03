Solicitan reapertura de subdelegación de INM

Porque resulta insuficiente el Punto de Ayuda Humanitaria para miles de migrantes que pasan por la región Lagunera, ubicado en el kilómetro 22 de la carretera Gómez Palacio- Jiménez, el Gobierno de Durango pide a la Federación una fecha para la reapertura de la subdelegación del Instituto Nacional de Migración (INM) y así dar un trato más digno a quienes buscan regresar a sus países de origen en su viaje a los Estados Unidos, o bien, son rescatados en condiciones vulnerables.

El subsecretario de Gobierno para la región Laguna, Raúl Meraz, consideró que pese a los esfuerzos, las condiciones en las que opera el punto de ayuda es precario y por lo tanto, insuficiente.

"Lo que le pedimos es que nos ayude a que primero establezca una fecha para la reapertura de la subdelegación en Gómez Palacio del Instituto Nacional de Migración que hoy está cerrada y que a pesar de que hacen un esfuerzo por tener en el kilómetro 22 de la carretera Jiménez, el centro del punto de ayuda humanitaria la realidad es que es insuficiente y las condiciones ahí pues son precarias", dijo el funcionario.

Consideró que no es lo mismo contar con una infraestructura con sanitarios, piso, cercano a los diversos servicios, que encontrarse en despoblado, con un espacio acondicionado con lonas, catres entre otras deficiencias para atender a cientos de migrantes que cruzar por esta región o que buscan regresar a casa tras difícil viaje.

"Pero pues no hay nada como que la infraestructura que se generó en algún momento se ponga en funcionamiento nuevamente y deje de ser elefante blanco".

El cierre de estas unidades se llevó a cabo tras el incendio registrado el 27 de marzo en estancia para hombres del Instituto Nacional de Migración (INM) en Ciudad Juárez, y que cobró la vida de 40 migrantes.

Por otra parte, Meraz recordó que el Gobierno federal puso en marcha una beca para migrantes venezolanos de 110 dólares por mes durante 6 meses, para quienes regresen a su país de origen.

"Hoy (viernes) amanecimos con una noticia de que incluso va a haber una beca por parte del Gobierno federal para los migrantes venezolanos en donde los que se repatríen de México a su país se les va a otorgar por ahí una beca de me parece que son 110 dólares por mes durante seis meses, con el ánimo de qué pues no estén en la frontera y no estén intentando cruzar pues son mecanismos el Gobierno General".