Continuando con la crónica de los personajes laguneros populares, en esta ocasión daremos a conocer la semblanza de un personaje al que se conoció como “El Lord Inglés de la Morelos”, el cual fue ampliamente conocido por un gran número de laguneros, toda vez que su paseo diario ya cerca de la una de la tarde era por la avenida Morelos y calle Cepeda de esta gran ciudad de Torreón, las cuales eran muy transitadas por ubicarse en el centro urbano y existir edificios y comercios que eran bastantes concurridos.

El personaje lagunero a quien hoy nos referiremos llevó por nombre el de Jesús Huitrón García y de quien se afirma nació en el año de 1911, habiendo iniciado sus estudios de primaria en la Escuela oficial del “Centenario”, sin que haya concluido los mismos, sin embargo se dice de él que era una persona inteligente y versada en algunas materias, lo que le valió para relacionarse con gente preparada y quienes contaban con alguna profesión, lo que le facilitó para tener amistad con no pocos profesionistas, hombres de negocios y políticos.

Se afirma que en la década de 1930 fue elegido o seleccionado como rey feo del carnaval de Torreón, surgiendo problema con el padre de la reina del carnaval, quien debido a la vida bohemia de nuestro personaje, lo rechazó como tal, se dice que ahí fue en donde participó vestido como un Lord inglés en un safari con casco, botas, pañoleta, una escopeta y montado en un elefante, que para tal evento le fue construido, a partir de tal evento fue conocido como “Sir Waitron”, lo que se replicó en su vida diaria.

A partir de lo anterior, su vestimenta fue traje completo y corbata de moño, pañuelo en la bolsa del saco, clavel en la solapa del saco y zapatos de dos colores, blanco y café, como puede apreciarse su vestimenta era la de un “Lord Inglés” de ahí su apodo de “Sir Waitron”. Se dice que un grupo de parroquianos lo invitaron una copa en el “París viejo”, cantina que frecuentaba, en donde le obsequiaban diariamente tres copas, llegando a embriagarse, pues aparte del vino le dieron a tomar dos nembutales y ya una vez dormido, lo llevaron a una sastrería, donde lo colocaron en un ataúd de madera, y procedieron a velarlo; al despertar lo hizo de una manera iracunda, insultando y golpeando a quienes le habían jugado la broma.

Por otra parte, cuenta la leyenda que un presidente municipal de nuestra gran ciudad, le mandó llamar diciéndole que fuera a la recaudación, para que conociera a su jefe, contestando Sir Waitron que él se había presentado a saludarlo no a pedir trabajo, explicándole el alcalde que lo que quería, era que viera con quien iba a recoger su cheque cada quincena, contestando nuestro personaje: “si me vas a ayudar con un cheque, que por favor me lo manden a mi casa, yo no voy a andar recogiendo esas cosas”.

En el año de 1989 falleció nuestro personaje, dejándonos gran número de anécdotas.