Sin recursos, tuberías de ASL

No hay recursos etiquetados para la atención de las tuberías de los sistemas operadores en los municipios, dentro del programa de Agua Saludable para La Laguna, pese a que originalmente se planteó que habría una bolsa etiquetada para evitar así las fugas, que crecerán con la inyección de un mayor volumen de agua.

El director del Organismo de Cuencas Centrales del Norte de la Comisión Nacional del Agua, Gabriel Riestra Beltrán, reconoció ante el Consejo Coordinador Empresarial que no hay recursos actualmente destinados para ello y que se buscará trabajar con los municipios para la modernización de la redes hidráulicas.

Donato Gutiérrez Gutiérrez, presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC), señaló que las obras no se van a terminar en este sexenio y que se van a pasar al año que entra, pues aún no está resuelto el tema del recurso para los sistemas operadores ni tampoco para la tecnificación.

"Está en el vacío todo eso, siempre se ha hablado de presupuestos para los sistemas operadores pero realmente nunca lo hubo, en lo presupuestado jamás apareció, se habló de 300 millones de pesos para Torreón y 120 millones para Gómez, eran montos al aire, nada más, y para la tecnificación habían dicho que 1,800 millones, tampoco los hay, esa es una realidad", expresó.

Aclaró que el tema no está cerrado y que sí puede destinarse un recurso posteriormente, de acuerdo al funcionario, pero ello quedará abierto para la siguiente administración, mientras que el compromiso actual solamente llega a entregar el agua en los tanques de las ciudades.

Alejandro Gutiérrez Gutiérrez, presidente de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra) en Torreón, dijo que es urgente que se atiendan las redes, pues advirtió que de qué sirve que se reciba un volumen de 180 litros por segundo si se pierde la mitad en las fugas.

"Con o sin recursos federales, algo tendremos que hacer, porque nos van a aventar el agua y se nos va a perder la mitad, es una urgencia del municipio de Torreón", comentó el empresario, quien es parte del consejo directivo de Simas. En este sentido, refirió que el sistema tendrá que pagar por los 180 litros a la Conagua y va a recuperar nada más la mitad, o menos que eso debido a las deficiencias en la cobranza.

No obstante, los empresarios señalaron que el problema de las fugas es responsabilidad de los propios sistemas municipales. Jorge Reyes Casas, presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), dijo que muchos gobiernos han optado por gastar el recurso, en los últimos 30 años, por cuestiones de corto plazo, por lo que hoy se paga el descuido de no haber invertido en esas obras.

"Si va a llegar el agua a la red y la red empieza a tener fugas, es porque durante los últimos 30 a 40 años no se ha invertido", expresó.

Donato Gutiérrez, también consejero en Simas, consideró que no está mal pedir apoyo federal para reponer las tuberías de las ciudades, pero destacó que la mayoría de los sistemas tienen números rojos y no negros, por lo que el esquema podría no estar funcionando y se requeriría cambiar el fondo y meter capital privado.