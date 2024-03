Sigue la búsqueda de Sugey Parra

Con sus propios recursos y con nuevas pistas que ha obtenido la Comisión Estatal de Búsqueda de Sinaloa, Alma Hernández mantiene la búsqueda de su hija Sugey Parra, desaparecida el 4 de septiembre del 2021, en el puerto de Mazatlán.

Hace 15 días regresó de la ciudad de Culiacán, Sinaloa, sin resultados positivos. Aseguró que los viajes hacia aquella vecina entidad seguirán costeándose de su bolsillo, pues dijo que no cuenta con el apoyo de la Fiscalía General del Estado de Coahuila.

"Seguimos buscándola, fuimos en diciembre a Culiacán, regresamos hace 15 días, vamos y venimos a cada rato, realmente no hay apoyo aquí en Torreón, no hay movimiento, Fiscalía ni siquiera nos recibe, solamente allá ir a Mazatlán, a Culiacán, porque acá no hay apoyo para nada", reclamó la madre de la joven de entonces 20 años de edad.

Alma fue una de las madres que se sumó a la marcha del 8 de marzo que se organizó en La Laguna, y que recorrió este viernes las tres ciudades: Lerdo, Gómez Palacio y Torreón, con una lona con la fotografía de su hija impresa para solicitar el apoyo de la ciudadanía para dar con su paradero.

La joven madre dijo que los avances han sido pocos. "Nuevas pistas sí nos han dado, nos han dicho que la han visto por allá pero desgraciadamente uno anda solo", comentó e insistió en la falta de apoyo por parte del Gobierno de Coahuila.

"La Comisión de Búsqueda de Culiacán nos da las pistas, después de esto más tarde vamos, somos las interesadas, vamos por nuestra cuenta a buscar a esos lugares pero desgraciadamente no hemos obtenido resultados pero vamos a seguir", recalcó.

Hernández comentó que el Gobierno de Durango realizará un operativo en las inmediaciones de Sinaloa, a fin de investigar un posible accidente carretero, aunque ella descarta que eso haya sucedido. "Aún no hay fecha para ver si hubo un accidente, ya se descartó por parte de Sinaloa", dijo la madre de familia quien estará pendiente de los resultados de dicho operativo.

A finales del 2023 se cumplió un año de que la Organización de las Naciones Unidas (ONU) emitió una acción urgente sobre el caso de Sugey Parra Hernández, por lo que Alma Hernández denunció omisiones por parte de las autoridades de Sinaloa y de Coahuila.

De acuerdo con la madre, la acción urgente admitida por el Comité de Desapariciones Forzadas de la ONU se mantiene abierta porque no ha sido esclarecido su suerte y su paradero por parte del Estado Mexicano, incluso pide transmitir nuevas recomendaciones y un segundo informe.