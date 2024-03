'Si hay violencia es porque el gobierno federal lo permite'

La candidata panista al Senado de la República del PRI-PAN-PRD, Gina Campuzano, aseguró que la violencia que se vive en varias entidades del país se debe a que el gobierno federal la permite.

"La violencia la permite el gobierno federal, le compete al gobierno federal combatir el crimen organizado. Si está habiendo esta violencia es porque ellos están haciendo caso omiso y no hacen nada y es el gobierno federal de Morena. Los estados y municipios, si no son con apoyo del gobierno federal, no podrán contrarrestar al crimen organizado. Las matanzas que están haciendo con los camioneros, los choferes del transporte y no pasa nada en este gobierno. ¿Qué quieren?, ¿que los estados lo hagan? cuando eso le compete al gobierno federal", aseguró Campuzano.

En su reciente visita, la candidata de Morena-PT-y PVEM, Claudia Sheinbaum, mencionó que no está peor el país en materia de asesinatos a cómo fue recibido en 2018.

Al respecto, Campuzano aseguró que actualmente se tienen mas de 180 mil homicidios dolosos en el país "aunque ellos (Morena) tengan otros datos y desaparezcan en las listas incluso a los desaparecidos. Tenemos a 11 mujeres que matan a diario "qué lástima que sea mujer y que no reconozca la violencia. Tenemos a mujeres buscadoras que han sido asesinadas porque no está haciendo el gobierno federal el trabajo y ni siquiera se toman la molestia de recibirlas. Mejor las recibieron en España y les dieron un reconocimiento por el gran trabajo y la labor que debiera estar haciendo el trabajo federal", declaró y refirió que "Cecy", una de las madres buscadoras le otorgó a Sheinbaum una pala tras recibir el bastón de mando para ayudar a buscar a los desaparecidos. "Que lástima que le dijo 'ahí déjemela', y esa es la empatía que tienen con las mujeres. Este gobierno de Morena odia a las mujeres, porque todo lo que han quitado en programas, apoyos, en seguridad y en tranquilidad nos afecta a las mujeres", aseguró.

Refirió que está demostrado en el actual sexenio que ser periodista o candidato a algún puesto de elección popular significa exponer la vida.

"Tenemos candidatos que desgraciadamente les han arrebatado la vida. Sabemos que en diferentes comunidades la violencia está tan fuerte y tan alta que no tenemos candidatos porque los amenazaron y ellos se retiraron del proceso y así estamos en varios lugares de la República", señaló Campuzano y habló de la violencia se vive en estados como Michoacán, Guerrero, Chiapas, Veracruz, Sinaloa, Campeche.

"Lo que pasó en Campeche con una mujer gobernadora y con una fiscal de mandar a las mujeres policías sin las herramientas necesarias a detener un motín en un Cereso donde solamente eran varones y donde ya les habían avisado que iban a mandar estas mujeres y las recibieron con machetes, con cuchillos, con piedras, donde fueron aparte de golpeadas violentadas sexualmente y donde esta mujer Layda Sansores, gobernadora de Morena, todavía tuvo el descaro y la mala entraña de burlarse es un claro ejemplo de que donde gobierna Morena gobierna el caos, la violencia y la destrucción", aseguró la candidata a senadora.