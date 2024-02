'Sí es posible liberarse de la adicción al cristal'

Porque es fácil de esconder y de conseguir, el consumo del cristal sigue en aumento. Representantes de centros de rehabilitación aseguran que sí es posible liberarse de este vicio.

César Zúñiga Favela, representante legal de Puerta La Esperanza, centro de rehabilitación en Torreón, detalla que dentro del método que ellos utilizan está un internamiento residencial de 25 semanas, que corresponden a seis meses. Sin embargo, señala que los primeros tres son los más difíciles.

"Las 25 semanas es lo que se tarda el cuerpo en desintoxicarse, yo les comento a los muchachos que llegan aquí, es lo primero y es nada más la punta de la lanza, porque esto es un proceso que dura toda la vida", dijo como parte de su experiencia.

"Naturalmente no es toda la vida estar encerrado, tampoco de eso se trata, nada más son las 25 semanas de entrenamiento", aclaró.

De acuerdo con Zúñiga, los primeros tres meses son los más difíciles porque psicológicamente el cerebro, ante cualquier cambio externo que se tenga, estará tratando de sobrevivir, "piensa y juega contigo y te dice: 'no dejes de consumir porque te vas a morir si no consumes', y estoy hablando de cualquier cambio", explicó.

Si se pasan esos primeros tres meses, "ya se está dando un paso muy importante", dijo Zúñiga, quien también se encuentra rehabilitado desde hace más de seis años.

"El cerebro ya se sabe la sustancia, desgraciadamente estas sustancias son muy adictivas y más el cristal", dijo César, quien agregó que la adicción es más cuando se combina con otro tipo como el fentanilo. "Se vuelve todavía más adictivo de lo que ya era".

SÍ SE PUEDE SALIR ADELANTE

Para el representante del centro de rehabilitación, sí es posible salir de ese vicio, sobre todo cuando se ha tocado fondo.

"No, no hay imposibles para una adicción, en mi punto de vista muy personal. Tienes que conocer, tienes que haber tocado un fondo de sufrimiento para poder aceptar esa liberación que te ofrece. El 95 por ciento de las personas que llegan aquí no llegan por su voluntad, llegan en la mayoría de las veces apoyado por las familias", informó.

La preocupación de los familiares es porque la persona consumidora ya no duerme, no come, no trabaja y en muchos casos cae en situación de calle.

De acuerdo con Zúñiga, en su centro de rehabilitación, el 100 por ciento de los pacientes llega por consumo de cristal, entre otras sustancias.

Comentó también que dentro de la atención que se brinda a los pacientes está la psicológica, cuyo profesionista se encargará de determinar si es necesario canalizar a la persona con un psiquiatra para iniciar tratamiento.

"Hay un momento en que consumes, consumes, consumes y consumes tanto sin parar que te quedas arriba, te quedas en ese vuelo también. Nosotros también estamos asistidos por nuestro psicólogo, él es especialista en adicciones y tenemos ese plus que nuestro psicólogo en su momento también fue adicto. Entonces aparte de psicólogo los entiende doblemente, por ahí la parte de la comprensión y el psicólogo nos puede decir sabes que te canalizo porque necesitas atención psiquiátrica", comentó.

Desde la experiencia, Zúñiga dijo que las señales de alerta para los padres de familia sobre todo son: cambio en su comportamiento; se aíslan, incluso de la familia; la persona se encuentra irritable, deja de comer. Ante tales señales, pide que "no piensen que no sucede o no dejen que pasen los años porque todo esto es preventivo".