Sheinbaum descarta recuperar programas que desaparecieron con AMLO

"Nosotros nunca vamos a rescatar la corrupción", aseguró Claudia Sheinbaum, candidata presidencial de Morena y los partidos del Trabajo y Verde Ecologista, al rechazar que esté recuperando programas que se impulsaron con expresidentes de la oposición tal como acusó su oponente Xóchitl Gálvez.

Acompañada de los candidatos y candidatas al Congreso de la Unión, como Santiago Nieto, entre otros, Sheinbaum descartó que quiera recuperar las estancias infantiles, las cuales se impulsaron en los sexenios panistas. Mientras que ella propone centros de educación inicial para madres trabajadoras.

"Nosotros nunca vamos a rescatar la corrupción, esa les corresponde a los otros, estancias infantiles de Calderón fue la corrupción más grande, es una de las historias de mayor corrupción en el país, entonces esa corrupción no la vamos a rescatar", enfatizó en conferencia de prensa.

Además, que en caso de ganar las siguientes elecciones, dijo va a gobernar sin corrupción y no "regresar a ningún gobierno del PRI y del PAN "que se caracterizó" por eso.

"Nosotros hemos hablado de continuidad, de consolidación y de avance de la transformación, ¿en qué va a haber continuidad? En nuestros principios, nosotros no vamos a gobernar con corrupción, no vamos a regresar a un modelo que apoyó a unos cuantos y dejó olvidado al pueblo de México".

Agregó: "Imagínense que nosotros traicionemos nuestros principios, ¡jamás!, entonces va a haber continuidad en los principios de gobiernos, la prosperidad tiene que ser compartida, la prosperidad para unos cuantos no es prosperidad", subrayó.

Mientras tanto, en un mitin político, la exmandataria capitalina hizo un llamado a todos los candidatos de la coalición Sigamos Haciendo para que no se les olvide que, una vez que ganen, deben estar al servicio del pueblo.

Además que, debido a que la oposición se encuentra abajo en las encuestas lo único que les queda es más que la guerra sucia y mentir.

En ese sentido, Sheinbaum aseguró que la gente debe tener certeza de que va a seguir con los principios de Morena, no mentir, no robar y no traicionar ni reprimir al pueblo.