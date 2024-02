Sheinbaum denuncia acoso a su número telefónico y acusa a oposición

La candidata presidencial de la coalición Sigamos Haciendo Historia, Claudia Sheinbaum, denunció que filtraron su número de celular en redes sociales y que ha recibido llamadas y mensajes de odio.

"El día de hoy he estado recibiendo llamadas sin parar y mensajes de odio ( como el que muestro) pues alguien publicó mi número de teléfono celular en redes sociales", publicó en su cuenta de X.

Sheinbaum escribió que los ataques son "burdos" e inofensivos, y que a la oposición les debería preocupar son los números de las encuestas.

Pese a lo anterior, la exmandataria capitalina deseo buen día a sus seguidores y aseguró que cambiará de número de teléfono.

"Es obvio lo que quieren hacer, de nuevo sus ataques son tan burdos como inofensivos. Los números que deberían preocuparles son los de las encuestas ????. A cambiar el número de teléfono. Que tengan buen día", mencionó.

En la imagen compartida por la aspirante presidencial se puede leer lo siguiente:

"No soy un Bot, usted no me representa

#NarcoCandidataClaudia

#NarcoDictadorAmlo

#NarcoGobiernoMorena

#NarcoPresidenteAmlo

Quiere echarle la culpa a alguien, acuda a Palacio y quéjese con su patrón".