Ven retroceso si próximo gobierno federal da revés a Nueva Escuela Mexicana

Sergio Tobón es miembro del colectivo de La Avanzada de la Nueva Escuela Mexicana (NEM) y lleva tres años recorriendo el país con el fin de apoyar a maestros y maestras en la implementación de dicho modelo educativo; busca que el magisterio aborde la NEM con propiedad y mayor dominio y que niños, niñas y jóvenes aprendan a identificar, comprender, gestionar y resolver problemas de su entorno.

En su visita a La Laguna, consideró que sería un retroceso que la próxima administración federal dé marcha atrás a la NEM, pues desde su punto de vista, el nuevo modelo pedagógico implementado por la Secretaría de Educación Pública (SEP) contiene una tendencia global del aprendizaje que privilegia el pensamiento crítico, el aspecto socioemocional, el manejo de la tecnología y la educación física.

“El gobierno que llegue va a evaluar muy bien todo lo que se ha hecho, y creo que hay cosas positivas que llevarán a que se continúe con lo que se tiene, sea el presidente que llegue, tendrá que evaluar si esta Nueva Escuela Mexicana le conviene o no le conviene al país. ¿La Nueva Escuela Mexicana va a formar mejores personas o no?, ¿la Nueva Escuela Mexicana va a desarrollar las habilidades que necesitan los mexicanos o no?, y cuando comiencen a hacer ese análisis va a encontrar que sí.

La Nueva Escuela Mexicana tiene toda la potencialidad para formar mejores ciudadanos, para desarrollar las habilidades que se necesitan y para abordar la integralidad de la persona, y los aspectos cognitivos, sociales y los físicos”, dijo.

Mencionó que los docentes de La Laguna tienen un alto grado de disposición para hacer su trabajo, pero que les falta más formación, acompañamiento y claridad sobre cómo abordar la NEM, un modelo que está transformando todos los aspectos de la educación.

Dijo que aunque en los Consejos Técnicos Escolares (CTE’s) celebrados los últimos viernes de cada mes, se ha tratado de hacer un proceso de formación, no ha sido suficiente porque quienes están al frente de los mismos, con frecuencia tienen sus dudas y les ha faltado una instrucción profunda y especializada.

Agregó que el impacto de la NEM se deberá evaluar a través de los proyectos que hicieron las y los estudiantes en el presente ciclo escolar 2023-2024.

CONTROVERSIA

Sobre la controversia que se generó en el país por los Libros de Texto Gratuitos (LTG) por una supuesta ideología de género, señaló que a la SEP federal le faltó tacto y mecanismos para ir introduciendo ciertos temas de una manera paulatina.

“A medida que también la sociedad fuese madurando, el error de la SEP fue lanzar todo esto al mismo tiempo sin que hubiese también una maduración, una evolución en la sociedad que pudiese entender estas cosas y que no generase división.

Los Libros de texto tienen muchos aspectos positivos porque se enfocan en que los estudiantes aprendan a desarrollar habilidades, a resolver problemas, promueven la colaboración y las habilidades socioemocionales y no los podemos descartar o decir que están equivocados simplemente porque en algunos puntos hay aspectos polémicos o que generan inquietud. Lo que tenemos que hacer es que los estudiantes aborden los temas polémicos, que los estudien y los investiguen”, apuntó.

Este martes, Tobón impartirá un taller y conferencia denominada “Planeación didáctica y cómo evaluar en la NEM”. La cita es en la Casa de la Cultura de Gómez Palacio, en horario de 9 de la mañana a 1 de la tarde.