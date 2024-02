'Seminario es un proyecto a largo plazo', dice obispo

La falta de recursos pero sobre todo de vocación y profesores, son lo que mantienen detenido el proyecto de construcción del Seminario de la Diócesis de Gómez Palacio, que seguirá enviando a sus futuros sacerdotes a formarse en el Seminario Santa María Reina en Torreón.

Ante tal panorama, el obispo Jorge Estrada Solórzano consideró que el proyecto será a largo plazo, además consideró como una obra no prioritaria.

"Este proyecto es más a largo plazo, no tenemos ahorita las condiciones no solo para hacer el seminario sino para tener los elementos necesarios para su sostenimiento en el área de la formación. No tengo yo los especialistas que se necesitan para que hubiera profesores, sí los padres de aquí hay muchos bien formados, pero vemos que ahorita no es un prioridad", detalló monseñor.

Recordó que se tiene el terreno y el proyecto arquitectónico, pero aún se sigue trabajando para recaudar los fondos suficiente para arrancar con su construcción.

"Estamos trabajando, habrá una rifa próximamente, y el propósito es que vayamos juntando y ya que se tenga una cantidad considerable, podamos iniciar una obra, habiendo revalorado, cómo y dónde", dijo Estrada Solórzano.

A mediados del 2022, cuando se presentó ante la prensa el proyecto del Seminario, el obispo de Gómez Palacio detalló que fue Grupo Gilio el que donó el terreno donde se construirá el Seminario Menor y el Mayor, en una superficie de más de 3 hectáreas y que se ubica a las faldas de la monumental Virgen del Desierto, sobre la carrera a San Ignacio.

Y de acuerdo con monseñor, aunque se cuenta con los sacerdotes suficientes para atender las parroquias que dependen de la Diócesis de Gómez Palacio, no podría nombrar a y tres o cuadro de ellos como profesores en el Seminario, pues se desatenderían los templos. De ahí dijo, la necesidad de más vocación.

"Lo que necesito es más sacerdotes. Si nombro 3, 4 para el seminario y dejo parroquias sin padres. Faltan más vocaciones", reconoció el obispo de Gómez Palacio.

Mientras tanto, los jóvenes del Seminario Menor seguirán siendo atendidos por las hermanas religiosas Hijas del Espíritu Santo en la Casa de la Cristiandad y que además, cursan la preparatoria en La Salle, gracias a la beca otorgada. En tanto que en el Seminario Mayor de Torreón, se forman actualmente 17 futuros sacerdotes.

"El seminario mayor nos hace favor (el obispo de Torreón), don Luis Martín, de abrir las puertas y allá participamos".