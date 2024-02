Seguridad en eclipse, solo con filtros especiales

uizá pienses que si te pones un celular frente a la cara y volteas rápidamente para sólo tomar una foto no corres ningún riesgo, pero esto no es así. Corres mucho riesgo, en gran parte porque las primeras quemaduras en el ojo no se sienten.

Lo más importante para disfrutar de un eclipse de Sol, es la seguridad, se trata de una estrella y su radiación, si bien es esencial para la vida en la Tierra, al exponerse directamente a ella puede lastimar gravemente. Este daño es evidente al no utilizar bloqueador en la piel, en el caso de los ojos no es tan evidente pero este mismo daño ocurre y en muchos de los casos es irreversible.

El Comité Nacional de Eclipses México señala que hay formas seguras de observar los eclipses solares y vivirlos al máximo, pero definitivamente no se deben observar a simple vista; tampoco con lentes, por más obscuros que sean, no protegen para ver el sol directamente; las radiografías no deben ser utilizadas como filtros, ni los negativos de película; los filtros de soldador de sombra menor a número 14 no son seguros para observar el sol.

Entre los métodos indirectos o de proyección, que tienen que ver con realizar una proyección del círculo solar, se recomienda con un pequeño agujero en una hoja. Si quieres aumentar el contraste y definición con la que observas el círculo solar, se puede proyectar el sol dentro de una caja.

Los métodos directos no significan que se vea directamente, sino mediante filtros especiales que, sin importar en qué país están fabricados, por qué industria o con qué material, deben de cumplir con la norma ISO 12312-2:2015. Esta norma exige que los filtros de observación solar absorban el 99.997% de la radiación que llega a la superficie de la Tierra del Sol. Cuando los filtros cumplen con esta norma, significa que han pasado por pruebas específicas y rigurosas para asegurar que absorben suficiente radiación solar para que, aquella que pueda pasar, no sea peligrosa para nuestros ojos.

Estos filtros se pueden utilizar, ya sea directamente en los ojos, en las cámaras fotográficas de celular o profesionales, en los binoculares y en los telescopios, los hay de diversas marcas y precios. La recomendación del Comité Nacional de Eclipses es adquirir los filtros con distribuidores de prestigio o bien, que tengan un establecimiento físico en el que se pueda constatar que cumplen con la norma ISO 12312-2:2015. El que los filtros tengan impresa la leyenda "cumple con la norma ISO 12312-2:2015" en un cartón, no significa que lo hagan.

El 8 de abril se presentará el Eclipse Solar Total, que podrá ser apreciado por los laguneros desde escuelas, museos, incluso sus propias casas, por lo que el llamado es a observar el fenómeno con seguridad.