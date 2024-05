Secretario de Salud explica como se atiende crisis de hepatitis en Nazareno

El secretario de Salud de Durango, Moisés Nájera Torres, brindó algunos detalles sobre el brote de hepatitis A que se registró el pasado mes de abril en la localidad de Nazareno del municipio de Lerdo y que causó la muerte de una niña de nueve años, además de sus dos hermanitos infectados.

El funcionario dijo que el tema fue abordado la semana pasada en la reunión nacional denominada "Todos contra la hepatitis" y recordó que la enfermedad está asociada con el consumo de agua y alimentos insalubres.

Sobre el fallecimiento de la menor en el Hospital Nuevo de Gómez Palacio, dijo que en un inicio presentó síntomas como dolor de cabeza, vómito y diarrea y que su familia la llevó con un médico para recibir atención.

"La llevan con un médico, el médico le da su tratamiento, no sospechó que fuera hepatitis y el detalle que dentro de esos medicamentos (que le recetó), son medicamentos que se metabolizan en hígado y entonces el cuadro se empieza agudizar más y al agudizarse más, llegan al hospital varios después, muy grave la bebé donde hace una falla hepática que desencadena la muerte", explicó.

El funcionario comentó que al tener conocimiento del brote y del fallecimiento de la niña, la dependencia a su cargo implementó un cerco sanitario para evitar la propagación del virus además de que la Comisión para la Protección contra Riesgos Sanitarios del estado de Durango (Coprised) realizó acciones de fomento sanitario; se repartió cloro granulado, se entregó plata coloidal para la desinfección de frutas y verduras así como trípticos sobre el agua para uso y consumo humano y la contaminación cruzada de los alimentos.

Nájera Torres recordó a la población la importancia de atender medidas sanitarias eficaces para combatir la hepatitis A. La propagación puede reducirse mediante un abastecimiento adecuado de agua potable salubre; la correcta eliminación de las aguas residuales de la comunidad, y prácticas de higiene personal, como lavarse regularmente las manos antes de comer y después de ir al baño.

La última actualización de la Secretaría de Salud de Durango fue de 41 casos de hepatitis A en toda la entidad; 25 se notificaron en Durango capital y 16 en la Jurisdicción Sanitaria No. 2 de La Laguna, aunque no se especificó en qué municipios se reportaron ni tampoco si hay casos sospechosos en estudio. En Nazareno, en la escuela primaria Cuauhtémoc de Nazareno, se dijo que había siete casos de niños y niñas con sospecha de la enfermedad. El director del plantel, Óscar Arellano de León, aclaró que no hay un informe médico que confirme el diagnóstico pero que algunos de ellos presentaron diarrea, vómito y dolor abdominal.