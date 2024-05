Se trenzan en primaria de Lerdo por mal manejo de recursos

Padres y madres de familia de la escuela primaria Presidente Juárez de Lerdo realizaron este lunes una manifestación pacífica para denunciar un supuesto mal manejo de recursos por parte de la directora del plantel, Cecilia Esther Monsiváis Esquivel.

Solicitaron a las autoridades educativas su destitución inmediata y exigieron una auditoría ya que en los últimos tres ciclos escolares, las cuotas voluntarias se incrementaron de 400 a 750 pesos y no hay transparencia en la administración de los fondos, lo cual ha generado desconfianza entre los padres de familia.

En un comunicado donde convocaron a la manifestación, los quejosos señalaron que “la directora se ha comportado de manera despótica y sin ética, utilizando información incorrecta y perjudicando a quienes no están de acuerdo con ella. Exigimos con determinación el cambio que nuestra comunidad escolar necesita. Asegurando que nuestras voces se escuchen de manera contundente y civilizada”.

Abigail Torres, madre de familia, acusó que también hay venta de uniformes escolares con precios excesivos y que en su momento, la directora presuntamente les pidió recursos del programa federal La Escuela es Nuestra (LEEN) para empezar a trabajar en el periodo vacaciones.

Los padres se negaron a darle dinero pues recordaron que LEEN debe ser administrado por el Comité Escolar de Administración Participativa (CEAP) confirmado principalmente por madres, padres de familia o tutores, con hijos inscritos. Cada plantel recibe el recurso de acuerdo al número de estudiantes que tenga inscritos por lo que esta primaria recibió 250 mil pesos, por tener matriculados a cerca de 150 alumnos.

Aseguró que también hay un Comité de Contraloría Social que se encarga garantizar que la obras se realicen y que el presupuesto se ejecute con transparencia.

“No accedimos a darle el recurso, quiso meter a su gente, nada más por eso y a raíz de eso empiezan a haber trabas, a raíz de esta situación se empieza a generar todo este conflicto porque nos dimos cuenta de todas las irregularidades que hay en la escuela.

De abril que se regresó a clases a la fecha, hemos invertido en equipos de cómputo, mesa bancos para el grupo de primero, se puso la red eléctrica, se bajó la línea a 220, se subsanaron las bardas porque había huecos por todos lados y estamos por empezar el patio cívico pero estamos esperando que la supervisora nos dé la orden para ese trabajo porque se tienen que suspender clases”, afirmó.

Los manifestantes agregaron que hay dos perros en la escuela y que los padres de familia se encargaban de la compra de croquetas pero como hay austeridad entre la mayoría de los padres de familia, no podían seguir solventando ese gasto, además de que no dejaban trabajar a las personas que acudían a realizar diversas reparaciones al plantel.

Por su parte, la directora manifestó que está abierta a una investigación, acusó calumnias y que el presupuesto de La Escuela es Nuestra presuntamente ha sido muy mal administrado por los padres y madres de familia. “Me están calumniando y están diciéndose una serie de situaciones que no están bien, y todo por el recurso que está muy mal administrado y manejado por los padres de familia”, comentó.

Perla Janeth Macías, miembro de la Mesa Directiva dijo que ella está en el Comité de Contraloría Social y que hay padres que no han querido rendirle cuentas y que “quieren hacer lo que quieran con el dinero, yo no sé en que se ha gastado, he recibido amenazas y ya traen un chismerío…ahora se están quejando que porque las cuotas escolares pero sabemos que se deben de pagar”.

Ante esta problemática, se pidió la intervención de Ulises Adame, subsecretario de Educación en la región Lagunera de Durango así como de la maestra María Eugenia Santos Rubio quien es la supervisora de la zona escolar 083.