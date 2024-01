Se registran vientos de hasta 90 km/h

Desde las primera horas de este 8 de enero y de acuerdo al pronóstico de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), de fuertes rachas de viento para Durango capital de entre 70 y hasta 90 kilómetros por hora, la Dirección de Protección Civil Municipal activó un operativo para realizar recorridos por diferentes puntos de la capital y descartar riesgos para los ciudadanos, e ir verificando la evolución.

El director de Protección Civil Municipal, Gustavo Paredes, señaló que de acuerdo a la actualización de racha máxima en el Observatorio Meteorológico Durango capital, a las 13:00 horas se registró de 65.16 km/h., "volvemos a reactivar el operativo, hoy tendremos fuertes vientos, y hacemos el llamado a los ciudadanos a evitar permanecer en zonas arboladas", porque son zonas donde se pueden desprender ramas o árboles débiles.

Hasta el mediodía no se había presentado ningún hecho qué lamentar, pues a pesar del reporte de un árbol caído en la Escuela Secundaria No. 19, no hubo personas lesionadas, pero se acordonó la zona para realizar una inspección estructural a un aula y la barda, así como se determinó el cierre de los parque Sahuatoba y Guadiana, en coordinación con Servicios Públicos Municipales.

Señaló que como parte del operativo se van a retirar también algunos anuncios, lonas o cualquier cosa que pueda generar peligro a la ciudadanía que transita por las calles o riesgo incluso dentro de los propios vehículos, debido al fuerte viento.

Apuntó que el pronóstico se dio desde el pasado 7 de enero, y se espera que las condiciones de fuertes rachas de viento y frío mejoren para la mañana de este 9 de enero.