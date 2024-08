Se disparan estafas en autofinancieras

Suman arriba de 150 personas afectadas por presuntas estafas de autofinancieras, Profeco informó que hay un cuarto negocio, Facecar, que junto a ANM Motors, ADC Soluciones Globales y Autofinanciamiento de Automóviles de Monterrey, tienen quejas a la alza en esta procuraduría.

Galio Vega Abrego, delegado de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), señaló que se recibió una queja de esta autofinanciera que no había sido mencionada anteriormente, y la persona afectada dice que son al menos 20 más quienes han entregado su dinero sin recibir ningún automóvil a cambio, como la empresa les prometió al inicio de la transacción.

"Son más de 150 quejas, sí es algo preocupante, el esquema es exactamente el mismo, entonces sí hay que darle seguimiento", expresó el funcionario, quien llamó a los consumidores a que se alejen de ese tipo de empresas y sobre todo, a que revisen bien los contratos, esto debido a que algunos de los documentos que han presentado los defraudados, aunque de forma confusa, presentan las cláusulas, restricciones y penalizaciones.

"Les juegan ahí el tema de la rapidez, de que si no firmas hoy, pues para mañana ya no va a estar la promoción, entonces el usuario va y firma, pero yo sí les hago el llamado de que no firmen nada antes de estar seguros, cualquier tipo de contrato que vayan a firmar, les agradecería de todo corazón, que se pongan las pilas y no lo firmen, primero léalo", expresó.

El delegado dijo que el esquema es el mismo en todas las empresas señaladas, les hacen la apertura del crédito, les dicen que se lo van a checar con otras financieras, pero les aseguran que en una va a salir el crédito, pero no sale y les aplican la penalización, entonces del enganche que habían entregado, de las mensualidades que habían estado aportando por el coche que anhelaban, se les retira el dinero y al final les quieren regresar mucho menos de todo lo que invirtieron.