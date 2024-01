Se cancela posibilidad de nevada en la región: Conagua

La Comisión Nacional del Agua (Conagua) informó que ha cambiado el pronóstico de humedad que se tuvo en el último mes, por lo que se presenta actualmente un invierno seco, en consecuencia, es prácticamente nula la posibilidad de nevada en la zona urbana.

Este miércoles se registró una temperatura mínima de 5 grados centígrados en Torreón, 2 en Lerdo y cero en San Pedro. A partir de hoy se espera un gradual incremento en el ambiente de la región lagunera, concretamente en las temperaturas mínimas, mientras que las máximas se mantendrán entre los 29 a 23 grados centígrados.

Se descarta la posibilidad de lluvias, aunque prevalecerá el cielo nublado a medio nublado en la Comarca Lagunera.

La dependencia federal informó que el sistema frontal número 25 y la masa de aire polar afectan con temperaturas de frías a muy frías con vientos de ligeros a moderados sobre el oriente del territorio nacional. Una corriente en chorro subtropical ingresa humedad desde el Océano Pacífico hacia el centro y noreste del país, favoreciendo la formación de nubosidad media y alta con lluvias y nevadas aisladas sobre el norte de Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas.

Conagua había informado que este invierno ha sido más frío que el anterior en la región y en diciembre fue más húmedo, pero no se registraron temperaturas que alcanzaran los cero grados centígrados, factores que, de coincidir, establecerían una oportunidad de nevada para la región, pues la última vez en que ocurrió este fenómeno fue hace siete años.

Posteriormente, la dependencia del gobierno federal señaló que las condiciones climáticas cambiaron y sería hasta enero cuando se podría registrar la caída de nieve o aguanieve en la región.

No obstante, pese a los pronósticos de bajas temperaturas que podrían tocar los cero grados en las próximas semanas, ya no se prevé una posibilidad de nevada debido a que no habría humedad, ya que ésta se ha alejado de la región y sólo existe en el norte del estado de Coahuila.

Durante el último mes se han presentado ya varias ocasiones en que las masas de aire asociado modifican sus características térmicas y, en vez de ocasionar una baja en el ambiente, tienen como consecuencia un incremento en las temperaturas.

Según el pronóstico de Conagua, se prevén al menos dos temperaturas cercanas a los cero grados centígrados o ligeramente por debajo de los cero grados, esto es, uno a dos grados bajo cero en esta temporada invernal. En Torreón, la más baja ha sido de 1.2 grados centígrados el pasado 30 de diciembre.