Santos Laguna: ¿Por qué Jared Borgetti no se retiró con los Guerreros? | VIDEO

El "Zorro del Desierto" usó su derecho de réplica y aclaró porqué no regresó con Santos Laguna para jugar el descenso.

Las alarmas se encendieron en el programa "Futbol al Día" cuando el icónico Jared Borgetti hizo una visita inesperada al set para aclarar un par de situaciones con el periodista David de la Garza, luego de que este lo criticara tras supuestamente revelar que el "Zorro del Desierto" se negó a jugar el descenso con Santos Laguna y retirarse en el equipo.

Con un enojo visible, Borgetti encaró a De la Garza, una acalorada discusión se fue amenizando poco a poco, cabe destacar que el el exjugador de Santos Laguna nunca tocó el tema públicamente, no obstante, este decidió hacerlo tras los diversos cuestionamientos que le hacían en redes.

¿Jared Borgetti se negó a jugar el descenso con Santos?

Todo se remonta al 2006, en ese entonces, los directivos de Santos Laguna se acercaron a Borgetti para que los ayudara a salvar al equipo del descenso, lamentablemente para el club, esto no se llegó a concretar, y una de las supuestas versiones más sonadas fue que el nacido en Culiacancito se había negado.

Borgetti habló públicamente y aseguró que no volvió a Santos porque ya tenía un contrato con Cruz Azul.

"Seis meses antes de la propuesta, saliendo de Arabia, a Heriberto López, mi representante, le dije habla con la gente de Santos para avisarles que estaba libre, así que se habló, pero la directiva en ese momento me dijo que no, Después sale Cruz Azul, me hace contrato por dos años", inició.

De igual manera, señaló que la directiva de Santos Laguna lo contactó después y, arrepentidos, le pidieron volver en un momento que Jared no podía, aunque quería.

"Nos reunimos en un hotel frente al aeropuerto, lo primero que me dicen es ‘nos equivocamos, estamos mal y queremos que nos ayudes, ¿quieres?’ Obviamente quiero ir, no me lo tienes que preguntar, pero hay un problema, tengo contrato"

¿Por qué no se retiró con los Guerreros?

Borgetti pidió que la directiva hablara con el entonces presidente de Cruz Azul, Guillermo Álvarez, para que analizaran las posibilidades de llegar a Santos, sin embargo, su respuesta fue negativa, asimismo, aseguró que Alejandro Irarragorri lo señaló como el que no quiso venir a la Laguna, por lo que buscó aclarar la situación en diversas instancias.

"Me he reunido con él, le dije 'aquí hay alguien que miente y no soy yo'. Alejandro dice que Billy le comentó que había hablado conmigo y que yo le dije que no quise, que no quería jugar el descenso, lo cual es falso", dijo.

Para concluir, el ídolo guerrero dijo que le comunicaron que el Consejo Deportivo de Santos no quería que regresara al club ya que sería un problema para el banquillo en general, afirmando que aceptó jugar en León por la posibilidad de retirarse en La Laguna, no obstante, la directiva guerrera complicó la situación.