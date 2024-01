Santos juega ante Xolos; oficializan llegada de Núñez

n la Perla Tapatía, los Guerreros sostuvieron ayer su tercer encuentro amistoso de preparación rumbo al Clausura 2024 de la Liga MX. Enfrentaron en las instalaciones de la Academia AGA de los Rojinegros del Atlas, a los Xolos de Tijuana.

Fueron dos encuentros en los que se enfrentaron los dirigidos por el uruguayo Pablo Repetto y el mexicano Miguel Herrera. En la primera confrontación de dos tiempos de 35 minutos cada uno, finalizó con triunfo para los laguneros por marcador de 1-0, con anotación desde los once pasos del delantero Harold Preciado.

El colombiano, actual campeón de goleo de la Liga MX, marcó el segundo gol en la pretemporada albiverde, recordando que también le anotó a los Correcaminos CF de la Liga Expansión, la semana anterior en el Territorio Santos Modelo (TSM).

La zaga central fue conformada por algunos momentos con Matheus Dória y Félix Torres Caicedo, manteniéndose en la portería Carlos Acevedo, que tuvo una buena actuación, mientras defendió el arco verdiblanco, dejándolo en ceros.

Para el segundo duelo, el defensor Raúl "Dedos" López, a través de tiro libre, adelantó a los laguneros, pero aparecieron Raúl Zúñiga y Rubén Hernández, para marcar por los bajacalifornianos, quienes se quedaron con el triunfo 2-1. El arquero santista fue Gibrán Lajud.

Este jueves, los Guerreros trabajarán a doble sesión. Por la mañana, lo harán en su hotel de concentración, mientras que por la tarde, en las instalaciones de la Universidad Panamericana (UP). El sábado, se medirán al Atlas, en duelo entre equipos de Grupo Orlegi. En cuanto al equipo de la frontera, continuará su preparación también en Jalisco, para enfrentarse el fin de semana a los Rayos del Necaxa en Aguascalientes.

BUENAS SENSACIONES

Tras el encuentro, el lateral por izquierda, Omar Campos señaló: "La verdad son buenas sensaciones luego de sumar un resultado positivo. Nos seguimos preparando para empezar el torneo de la mejor manera y darle la vuelta a la página. Queremos empezar de la mejor manera y estos son buenos partidos para prepararnos".

Con relación al aspecto individual, el Seleccionado Nacional Mexicano comentó: "Me siento muy bien. Siento que voy mejorando, con ganas de salir adelante y por supuesto de que ya empiece el Clausura 2024".

FORMALIDAD

Pese a ya encontrarse integrado con el equipo, incluso teniendo actividad ayer en el amistoso ante los Xolos de Tijuana, el zaguero central argentino, Santiago Misael Núñez fue se integra de manera oficial a las filas de Club Santos Laguna, en transferencia definitiva. El pampero de 23 años y 1.86 metros de estatura, es originario de Roque Pérez, Buenos Aires, y llega procedente de Estudiantes de La Plata. Santiago, nacido el 29 de abril de 2000, se formó en las divisiones inferiores del conjunto platense, con el que debutó en la máxima categoría del balompié argentino en 2022.

Se coronó con Estudiantes en la Copa Argentina 2023, siendo clave en la Final frente a Defensa y Justicia. Además, cuenta con experiencia en torneos internacionales como Copa Libertadores y Copa Sudamericana.

"Me han recibido muy bien todos en el club" dijo el sudamericano que agregó acerca de las instalaciones del TSM "Está increíble, todo muy europeo, esto está muy lindo". Confesó que desde la primera vez que fueron hablar con él hasta Argentina, mostró interés por aceptar venir a la Laguna, ya que el club le pareció que estaba muy bien.

Y de la mentalidad que tiene comentó: "Con la de siempre, con la que he tenido desde chico, con muchas ganas de presenciar un partido y esperemos ganar algo este año", al mismo tiempo de considerarse como un guerrero más. También se dio tiempo para hablar de sus objetivos: "En lo futbolístico, jugar lo más que pueda, poder ganar un título, eso sería lindo. Sabía que también había argentino acá, Brunetta que ya se fue, otros que han pasado como el 'Cali', me habló bien Boselli del club y la ciudad, lo que terminó trayéndome acá, así que agradecido con el cariño, me llenaron de mensajes, les aseguramos que ganaremos algo y no lo vamos a dejar tirado nunca".