Santos continúa en la Perla Tapatia

Con doble sesión de entrenamiento, los Guerreros siguen en Guadalajara con su intensa pretemporada rumbo al Clausura 2024.

La primera sesión de trabajo del jueves fue en su hotel de concentración, luego del doble compromiso del miércoles frente a los Xolos de Tijuana, disputado en la Academia AGA de los Rojinegros del Atlas.

Por la tarde, tuvieron su segunda sesión de entrenamiento, en las instalaciones de la Universidad Panamericana (UP) de Guadalajara, lugar en el cual este viernes, volverán a entrenar En conferencia de prensa, el atacante Santiago Muñoz habló sobre la intensidad que se vive en el campamento santista. “Está siendo una pretemporada muy exigente; seguimos en ella. Claro que me ilusiona, porque tenemos un equipo muy competitivo, el cual está muy enfocado en los objetivos trazados, entonces la realidad es que sí me siento ilusionado”.

En cuanto a la expectativa que tiene de cara a un nuevo torneo, confesó que siempre está muy agradecido con la afición, porque desde su debut recibió mucho cariño, por lo que quiere devolver lo que le han dado.

“Me comprometo a dar lo mejor de mí, porque al igual que mis compañeros me estoy preparando de la mejor manera en esta pretemporada, pensando en hacer un gran Torneo Clausura 2024”.

Indicó que ya están enfocados en el primer duelo de la campaña ante Chivas, ya que desde que la pretemporada comenzó en el Territorio Santos Modelo (TSM), han estado enfocados, así como en los partidos de preparación.